В последнее время часто провозглашают конец любви. Любовь якобы погибает от бесконечной свободы выбора, разнообразия вариантов, принуждения к оптимизации. В мире неограниченных возможностей любовь считают невозможной. Оплакивают и охладевшую страсть. В своей книге «Почему любовь ранит?» Ева Иллуз объясняет все это рационализацией любви и распространением технологии выбора.

Эти социологические теории любви, тем не менее, не признают, что сегодня происходит нечто, угрожающее любви существенно больше, чем бесконечная свобода или неограниченные возможности. К кризису любви приводит не только слишком большое предложение других, но и эрозия Другого, которая протекает сейчас во всех областях жизни и сопровождается возрастающей нарциссификацией Себя. Исчезновение Другого — вот действительно драматический процесс, который, однако и к несчастью, развивается незаметно для многих.

Сегодня мы живем в обществе, которое становится все более нарциссическим. Либидо инвестируется прежде всего в свою собственную субъективность. Нарциссизм — это не себялюбие (Eigenliebe). Субъект себялюбия ради себя самого совершает негативное отграничение от Другого. Нарциссический субъект, напротив, не может ясно установить свои границы. Так расплывается граница между ним и Другим. Мир является ему только в оттенках его самого. Он неспособен познать Другого в его инаковости и признать эту инаковость.

Бён-Чхоль Хан - Агония эроса - Любовь и желание в нарциссическом обществе

- Москва: Издательство АСТ, 2023. - 160 с.

ISBN: 978-5-17-152216-2

Бён-Чхоль Хан Агония эроса - Любовь и желание в нарциссическом обществе - Содержание

Меланохолия

Мочь-не-мочь

Голая жизнь

Порно

Фантазия

Политика Эроса

Конец теории

Послесловие переводчика

Примечания