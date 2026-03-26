Хэдинг - Книга пророка Даниила
Это может показаться необычным, но пророчества являются одной из самых наименее важных причин для изучения тем, затронутых в книге. Главным является то, что каждое пророчество говорит о безграничном прославлении Христа именно в том месте, где Он вначале был отвержен. То есть ее этическая ценность весомо дополняет список причин, по которым следует изучать эту книгу. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет», — сказал Иисус (Мт. 24:42). «...Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена пло-тию», — писал Иуда в своем послании (Иуд. 1:23). «...Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее...» — провозгласил голос с небес (Отк. 18:4). «...Какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?..» — говорит Петр (2 Пет. 3:11). Эти, а также многие другие стихи показывают, что пророчество должно соответствующим образом повлиять на состояние сердца, мысли, хождение и дела верующего. Поэтому автор надеется и верит, что Господь благословит Свой народ при чтении этой книги. И пусть следствием понимания книги пророка Даниила станет посвященная жизнь, прославляющая Того, Кто однажды явится во славе в предопределенное Всевышним время согласно Божьему плану будущего.
Джон Хэдинг
Джон Хэдинг - Книга пророка Даниила
Пер. с англ. О. Тарасюк.
Ровно: «Живое слово», 2006. — 204 с.
ISBN 966-8466-28-4
Джон Хэдинг - Книга пророка Даниила - Содержание
Предисловие
Введение
Краткое содержание книги пророка Даниила
Часть I. Даниил как личность
Глава 1. Юношеская верность, образование и посвящение
Часть II. Даниил как истолкователь
Глава 2. Сон Навуходоносора и расцвет язычников
Глава 3. Золотой истукан и связанные с ним события
Глава 4. Видение Навуходоносора о дереве
Глава 5. Крушение первого царства
Глава 6. Даниил осужден и брошен в львиный ров
Часть III. Даниил как пророк
Глава 7. Видение четырех зверей
Глава 8. Исторические события, отражающие вражду против Божьего народа в будущем
Глава 9. Ходатайство Даниила и видение о семидесяти седминах
Глава 10. Видение на берегу реки Тигр
Глава 11. Действия северного царя
Глава 12. Великая скорбь
Пророчества из книги Даниила, которые еще должны исполниться
