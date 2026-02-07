Хиллман - Пересмотр психологии
В своей главной книге Джеймс Хиллман провозглашает: «Психология — это разновидность искусства». Он критикует современный психоанализ за его стремление всё упростить и «исправить». Вместо этого автор предлагает концепцию «делания души» (soul-making), вдохновленную поэтами-романтиками и алхимиками.
Хиллман ведет читателя через мифы Древней Греции, показывая, что каждый психологический симптом имеет своего божественного покровителя. Книга учит нас видеть в повседневности не скучные факты, а живые образы и метафоры, превращая
Джеймс Хиллман - Пересмотр психологии
М. : Клуб Касталия. 2017. — 320 с.
ISBN 978-5-519-60689-9
Джеймс Хиллман - Пересмотр психологии - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ: АВТОРСКИЙ МЕМУАР ДЛЯ ИЗДАНИЯ 1992 ГОДА
НАЧАТЬ С ТОГО, ЧТО
ЧАСТЬ 1. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ ВООБРАЖЕННЫЕ СУЩНОСТИ
ЧАСТЬ 2. ПАТОЛОГИЗАЦИЯ ИЛИ РАСПАД
ЧАСТЬ 3. ПСИХОЛОГИЗАЦИЯ ИЛИ ВИДЕНИЕ СКВОЗЬ
ЧАСТЬ 4. ЧЕТЫРЕ/ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИЛИ СОЗИДАНИЕ ДУШИ
No comments yet. Be the first!