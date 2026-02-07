В своей главной книге Джеймс Хиллман провозглашает: «Психология — это разновидность искусства». Он критикует современный психоанализ за его стремление всё упростить и «исправить». Вместо этого автор предлагает концепцию «делания души» (soul-making), вдохновленную поэтами-романтиками и алхимиками.

Хиллман ведет читателя через мифы Древней Греции, показывая, что каждый психологический симптом имеет своего божественного покровителя. Книга учит нас видеть в повседневности не скучные факты, а живые образы и метафоры, превращая

Джеймс Хиллман - Пересмотр психологии

М. : Клуб Касталия. 2017. — 320 с.

ISBN 978-5-519-60689-9

Джеймс Хиллман - Пересмотр психологии - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ: АВТОРСКИЙ МЕМУАР ДЛЯ ИЗДАНИЯ 1992 ГОДА

НАЧАТЬ С ТОГО, ЧТО

ЧАСТЬ 1. ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ ВООБРАЖЕННЫЕ СУЩНОСТИ

ЧАСТЬ 2. ПАТОЛОГИЗАЦИЯ ИЛИ РАСПАД

ЧАСТЬ 3. ПСИХОЛОГИЗАЦИЯ ИЛИ ВИДЕНИЕ СКВОЗЬ

ЧАСТЬ 4. ЧЕТЫРЕ/ДЕГУМАНИЗАЦИЯ ИЛИ СОЗИДАНИЕ ДУШИ