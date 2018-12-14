Христос был солнцем христианской общины. Его лучами светилось богословие и богослужение церкви, нравственная жизнь, все принципы и понятия. Этика и богословие отражались в евхаристии, собиравшей Церковь в полноту и единство любви. Четыре стороны света составляли содержание жизни первых христианских общин: нравственный подвиг; богословские умозрения, раздвигавшие горизонты до второго пришествия и Царства Небесного; радость ежедневной встречи со Христом в евхаристии, любовь и взаимная забота друг о друге.

Церковь вечно дарит эти ценности, созидающие человека покаянием для Царства Божия. Христианин живет одновременно в Церкви и «в миру», принимая влияние обеих стихий, что ведет к неизбежным коллизиям и противоречиям. В этих условиях формируется и меняется парадигма православного сознания. Не станем исследовать и критиковать изменения, произошедшие за века в сознании и содержании жизни православной общины. Достаточно их констатировать, чтобы понять значительность этих преобразований.

Христианская соборность и общественная солидарность

Материалы Международной научно-богословской конференции (Москва, 16-18 августа 2007г.)

М.: Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2012. 376 с., илл.

ISBN 978-5-905615-04-7

Христианская соборность и общественная солидарность - Содержание

Пленарное заседание

Слово перед началом конференции свящ. Георгия Кочеткова

Прот. Павел Адельгейм (Псков). Вынужденные размышления о метаморфозах церковной традиции

Прот. Всеволод Чаплин (Москва). Идеал единства как христианское послание современному обществу

Олег Генисаретский (Москва). Соборная состоятельность и гражданское участие

Свящ. Георгий Кочетков (Москва). Мы искали местную соборность, а нашли общинно-братскую экклезиологию

Вячеслав Глазычев (Москва). Муниципальная солидарность

Джованни Бьянки (Милан). Христианская соборность и социальная солидарность

Юрий Афанасьев (Москва). Соборность, самобытность и свобода. Читая Семена Франка

Ольга Седакова (Москва). Европейская традиция дружбы

Анна Шмаина-Великанова (Москва). Хесед: солидарность между чужими

Свящ. Ян Лашек (Прага). Некоторые заметки к пониманию Церкви в Апостольском символе веры. Размышления о поисках путей соборности в современном мире

СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ПРОИЗОШЛО И КОТОРОЕ НЕ ПРОИЗОШЛО. ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 1980-1990-м ГОДАМ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Семинар КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СОБОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ? КТО СТАНЕТ ЕГО УЧАСТНИКОМ?

Вступительное слово свящ. Георгия Кочеткова

Давид Гзгзян (Москва). Значение А.С. Хомякова и других носителей идеи соборности в наши дни

Дьякон Александр Мусин (Санкт-Петербург). Приход и община в Древней Руси: исторические особенности и особенности исторического восприятия

Прот. Василе Михок (Сибиу, Румыния). Эта жизнь дана нам как дар

Дискуссия

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЖУРНАЛИСТОВ

Семинар ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ СОЛИДАРНОСТЬ СЕГОДНЯ?

Андрей Лапко (Белосток, Польша). Опыт общественной работы братства свв. Кирилла и Мефодия на пользу Польской православной церкви

Алексей Левинсон (Москва). Современные варианты солидарности (по материалам Левада-центра)

Юрий Афанасьев (Москва). Организованные преступные атомы

Клаудио Кьяруттини (Триесту Италия). Некоторые социальные и политические вопросы, актуальные в современном итальянском обществе

Григорий Гутнер (Москва). Солидарность и отчуждение. Опыт современных общественных и церковных институтов

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Заключительное слово свящ. Георгия Кочеткова

Участники круглых столов и дискуссий

Христианская соборность и общественная солидарность - Слово перед началом конференции свящ. Георгия Кочеткова

Дорогие друзья! Я имею честь сегодня открыть нашу конференцию, посвященную чрезвычайно актуальной, важной для всех нас теме «Христианская соборность и общественная солидарность». Это семнадцатая ежегодная конференция, которую устраивают Свято- Филаретовский институт и Преображенское содружество братств вместе со своими друзьями, сотрудниками, вместе со всеми заинтересованными людьми как в церкви, так и в нашем обществе. Я думаю, что эта конференция сейчас собирает тех людей, которым недостаточно просто жить в одиночестве, которые не думают, что кто-то один в наше время может всерьез повлиять на глубинные, жизненные, экзистенциальные процессы. Я надеюсь, что эта конференция возродит интерес к тем вещам, которые, к сожалению, в последние годы стали забываться, отступать куда-то в тень как в церкви, так и в обществе,— о чем можно только сожалеть. Нам с вами очень важно напомнить самим себе основные смыслы и как бы возродить те действующие пружины, благодаря которым только и может жить христианская соборность и общественная солидарность.

Мы видим большие изменения в нашей жизни, переживаем многое, связанное с этим, есть много положительного—это всем понятно, это очевидно. Но все-таки есть вещи, которые вызывают тревогу. И, может быть, больше всего они касаются нашей сегодняшней темы. Именно это побудило и Преображенское содружество малых православных братств, и Свято-Филаретовский православно-христианский институт, и парижский журнал «Вестникрусского христианского движения» собрать международную конференцию здесь, в Москве, в эти замечательные предпреображенские дни.

Прежде всего я хочу приветствовать всех, кто сегодня сюда пришел, всех, кто заинтересован в такого рода тематике, кто готов участвовать в проведении этой конференции. Надеюсь, вы уже познакомились с программой,—она обещает быть чрезвычайно интересной, но многое будет зависеть, конечно, от всех нас. Мы очень надеемся, что не только те, кто будет работать в президиуме, но и все присутствующие будут иметь возможность сказать все, что они хотят сказать об этих вопросах, об этих проблемах. Для нас очень важно, чтобы огромный потенциал собравшихся здесь людей был выявлен максимально, чтобы никто не боялся сказать живое слово, независимо от того, как он воспринимает, так сказать, идейный и духовный мейнстрим этой конференции.

Нам очень важно не бояться «нажимать» на какие-то «больные точки», нам важно не бояться говорить открыто о наших проблемах. Россия всегда, как мне кажется, отличалась тем, что она желала и не боялась говорить о трудных проблемах, говорить и договаривать до конца. Но я думаю, что это не приведет ни к идейному, ни к какому-то еще экстремизму; я уверен, что все у нас будет нормально, и главное, что все люди, независимо от того, какую позицию они будут защищать, будут удовлетворены дискуссией. Во всяком случае, я хотел бы пожелать всем участникам конференции именно такой плодотворной работы.