Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - Том 4

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - 4

Category JUDAICA, Philosophy, Religious Studies, Jewish Texts Library
Series Библиотека еврейских текстов. Начала мудрости (25 books)

Четвертый том антологии «Эйн Яаков» посвящен вопросам справедливости, честности в делах и ответственности человека перед обществом. В отличие от сухих юридических формул, представленная здесь Агада раскрывает «дух закона». Через поучительные истории о мудрецах и их решениях читатель знакомится с этическими принципами, на которых строится гармоничное сосуществование: от правил возмещения ущерба и возврата найденных вещей до законов о добрососедстве и честной торговле. Это книга о том, как моральные ценности превращаются в фундамент гражданского общества и личной порядочности.

Москва, Книжники; Лехаим, 2014,—899 [5] с.

ISBN 978-5-9953-0338-1 ("Книжники")

ISBN 978-5-9003-0999-6 ("Лехаим")

Ибн-Хабиб Яаков - Эйн Яаков - Источник Яакова - в 6 томах - Том 4 - Содержание

Трактат йевамот

Трактат ктубот

Трактат недарим

Трактат назир

Трактат кидушин

Трактат сота

