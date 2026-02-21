Иероним - Толкования, или беседы, на псалмы

Этот труд великого отца Церкви и переводчика Библии (создателя Вульгаты) — блаженного Иеронима Стридонского — представляет собой записи его живых бесед (гомилий), произнесенных перед монахами в Вифлееме. В отличие от его строгих кабинетных комментариев, «Беседы на псалмы» отличаются теплотой, пастырской заботой и стремлением сделать Псалтирь доступной для практической духовной жизни. Иероним видит в псалмах не просто древние гимны, а «сокровищницу всех тайн», в которой зашифрована вся история спасения и путь каждой отдельной души к Богу.

Основной метод Иеронима — сочетание буквального исторического смысла с глубоким христологическим истолкованием. Он убежден, что истинный «Давид», воспеваемый в псалмах, — это Христос, а Псалтирь — это Его голос, обращенный к Отцу или к Церкви. Автор мастерски раскрывает двойственную природу псалмов: они являются одновременно и молитвой человека к Богу, и Словом Бога к человеку. Иероним уделяет внимание филологическим тонкостям, сравнивая различные переводы (греческую Септуагинту и еврейский текст), но всегда возвращается к тому, как конкретный стих помогает бороться с пороками и укрепляться в добродетели.

Тексты бесед пропитаны духом раннего монашества. Иероним часто обращается к темам покаяния, смирения и созерцания, делая акцент на том, что чтение псалмов должно преображать ум и сердце. Для современного читателя этот труд — это возможность услышать голос одного из самых эрудированных учителей Церкви, который умел соединить строгую научность с огненной верой и любовью к Священному Писанию.

Блаженный Иероним Стридонский - Толкования, или беседы, на псалмы

Перевод с латинского Д. В. Васильевой. — Санкт-Петербург: «Скрижаль», 2022. — 472 с.

ISBN 978-5-6048426-0-7

Блаженный Иероним Стридонский - Толкования, или беседы, на псалмы – Содержание

Предисловие

Вступительное слово

[Толкование на псалом 1] - [Толкование] на псалом 5 - [Толкование] на псалом 7 - [Толкование на] начало псалма 9 - [Толкование] на псалом 10 - [Толкование] на псалом 14. В Четыредесятницу, приступающим ко крещению - [Толкование] на псалом 15 - О дне Богоявления, о Евангелии, в котором рассказывается о Крещении Господнем, и о псалме 28 - На псалом 41, к новокрещёным - [Толкование] на псалом 66 - [Толкование] на псалом 67 - [Толкование] на псалом 74 - [Толкование] на псалом 75 - [Толкование] на псалом 76 - [Толкование] на псалом 77 - [Толкование] на псалом 78 - [Толкование] на псалом 80 - [Толкование] на псалом 81 - [Толкование] на псалом 82 - [Иное толкование] на псалом 82 - [Толкование] на псалом 83 - [Иное толкование] на псалом 83 - [Толкование] на псалом 84 - [Иное толкование] на псалом 84 - [Толкование] на псалом 86 - [Толкование] на псалом 87 - [Толкование] на псалом 88 - [Толкование] на псалом 89 - [Иное толкование] на псалом 89 - [Толкование] на псалом 90 - [Иное толкование] на псалом 90 - [Толкование] на псалом 91 - [Иное толкование] на псалом 91 - [Толкование] на псалом 92 - [Толкование] на псалом 93 - Трактат блж. Иеронима [на псалом 93] в день Пасхи - [Иное толкование] на псалом 93 - [Толкование] на псалом 95 - [Иное толкование] на псалом 95 - [Толкование] на псалом 96 - [Иное толкование] на псалом 96 - [Толкование] на псалом 97 - [Толкование] на псалом 98 - [Толкование] на псалом 100 - [Толкование] на псалом 101 - [Толкование] на псалом 102 - [Толкование] на псалом 103 - [Толкование] на псалом 104 - [Толкование] на псалом 105 - [Толкование] на псалом 106 - [Толкование] на псалом 107 - [Толкование] на псалом 108 - [Толкование] на псалом 109 - [Толкование] на псалом 110 - [Толкование] на псалом 111 - [Толкование] на псалом 114 - [Толкование] на псалом 115 - [Толкование] на псалом 119 - [Толкование] на псалом 127 - [Толкование] на псалом 128 - [Толкование] на псалом 131 - [Толкование] на псалом 132 - [Толкование] на псалом 133 - [Толкование] на псалом 135 - [Толкование] на псалом 136 - [Толкование] на псалом 137 - [Толкование] на псалом 139 - [Толкование] на псалом 140 - [Толкование] на псалом 141 - [Толкование] на псалом 142 - [Толкование] на псалом 143 - [Толкование] на псалом 145 - [Толкование] на псалом 146 - [Толкование] на псалом 147 - [Толкование] на псалом 148 - [Толкование] на псалом 149

