Игумен Иона (Займовский) - Кузьмин - Богословие и зависимость

«Богословие и зависимость» — это уникальный труд, возникший на стыке православного пастырского опыта и современных психологических знаний о природе зависимости. Игумен Иона (Займовский), известный своей многолетней работой с зависимыми людьми, и психолог Р. Ю. Кузьмин предлагают системный взгляд на аддикцию как на глубокий духовный и антропологический кризис. Авторы не противопоставляют медицину вере, а, напротив, интегрируют опыт программы «12 шагов» в контекст святоотеческого учения о страстях, создавая фундамент для новой дисциплины — христианской аддиктологии.

Основное внимание в книге уделяется тому, как греховная страсть парализует волю человека и искажает в нем образ Божий, превращая аддикцию в форму идолопоклонства. Авторы подробно разбирают механизмы отрицания и психологические защиты, рассматривая их как духовную слепоту. Важной частью работы является обоснование того, почему традиционных церковных средств (поста и молитвы) иногда бывает недостаточно без специфической реабилитационной работы, и как община может стать терапевтическим пространством для исцеления, не впадая в осуждение или созависимость.

Книга служит практическим пособием для священнослужителей, катехизаторов и мирян, желающих глубоко разобраться в проблеме. Она учит видеть за деструктивным поведением страдающую личность, нуждающуюся в комплексной помощи — духовной, психологической и социальной. Авторы призывают к диалогу между Церковью и научным сообществом, подчеркивая, что истинное выздоровление невозможно без обретения подлинного смысла жизни и восстановления личных отношений с Творцом.

М.: Практика, 2021. — 304 с.

ISBN 978-5-89816-179-8

Игумен Иона (Займовский), Р. Ю. Кузьмин - Богословие и зависимость. Опыт построения христианской аддиктологии - Содержание

Сокращения

Слово к читателю

Предисловие

Введение

Глава 1. Ненаучный опыт как основание новой науки

Холизм в российской науке XX века - Что такое аддиктология - Может ли наука исследовать духовность - Ненаучный опыт как предмет науки: «за» и «против» - Как РПЦ помогает алкоголикам и наркоманам

Глава 2. АА — ведущее трезвенническое движение современности

Три этапа истории трезвеннических движений - Треугольник АА: выздоровление, служение, единство - 12 шагов как основной терапевтический инструмент - Кто такой поручитель в АА - АА как субкультура - Как возникло АА

Глава 3. В какого бога верят анонимные алкоголики

Как понимать духовность - Динамическая модель - Анализ ключевых понятий - «Вера без дел мертва»: о духовном прагматизме. Влияние Уильяма Джеймса на АА

Глава 4. Богословие и зависимость

Богословие целостности митрополита Сурожского Антония - Зависимость как нарушение целостности - Христианские концепции зависимости РКЦ и АА

Глава 5. Целостный подход на практике

Служение Данилова монастыря - Пять постулатов христианской адциктологии

Итоги

Источники