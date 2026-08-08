Миссия сайта Эсхатос - Credo Богословского клуба Esxatos

Вы находитесь на сайте Богословского клуба Esxatos (Эсхатос). Наш сайт впервые создан в 2009 году и до 2012 года находился на платформе ucoz. По-настоящему мы стали на ноги в апреле 2012 года, когда наш сайт стал самостоятельным. С тех пор Esxatos стал незаменимой библиотекой для студентов, семинаристов, аспирантов богословских учебных заведений, всех ищущих христиан. 17 мая 2017 года мы отметили 5-летний юбилей второго рождения.
Мы сотрудничаем с книжными издательствами, учебными заведениями, нашими авторами являются студенты и богословы стран бывшего Советского Союза. Мы приглашаем всех желающих стать нашими партнерами, авторами и друзьями.
Наши работники делают все возможное, чтобы лучшие новинки богословской литературы становились как можно быстрее достоянием членов нашего клуба. Вступить в наш клуб можно всем желаюшим, согласным с нашей настоящей Политикой и выполняющим Правила клуба.
Политика Богословского клуба Эсхатос
Богословский клуб Эсхатос ESXATOS создан для:
- общения верующих в Бога и ищущих Его
- помощи студентам, семинаристам и аспирантам в изучении библейских и богословских дисциплин
- помощи студентам, семинаристам и аспирантам в получении и применении в своих студенческих и научных работах лучших книг по библеистике, христианскому богословию, христианской философии и др.
- публикации на сайте курсовых, дипломных, научных работ, статей, диссертаций и исследований, на которые можно ссылаться в своих работах, а также своих небольших заметок.
На сайте рекламируем книги:
- переводы Библии
- по библеистике и богословию (это наш приоритет!)
- по истории христианской церкви
- по христианской философии
- по этике и психологии христианской жизни
- лучшие библейские комментарии и справочники
- издания по культурологии, социологии, политологии
- научные и академические издания.
Особое внимание уделяем вновь выходящим книгам, а также редким книгам прошлых лет издания.
Члены клуба Эсхатос:
- получают для изучения и применения в учебной и научной работе книги из фондов клуба
- публикуют на сайте курсовые, дипломные, диссертации, исследования, научные работы, статьи
- жертвуют материальные средства на приобретение новинок лучших книг по тематике сайта
- покупают книги
- сканируют книги
- распознают тексты книг
- изготавливают модули для программы Цитата из Библии
- переводят книги и статьи
- обмениваются плодами своего труда исключительно среди членов клуба.
Мы не можем выкладывать книги и модули для скачивания всем желающим из-за нарушения авторских прав.
Нас не интересуют книги христианского фундаментализма и книги не в согласии с принятым на сайте Никео-Константинопольским символом веры.
На сайте не располагаем распространенные книги, имеющиеся в свободном доступе на многих христианских интернет-ресурсах и книги для евангелизации.
Богословский клуб Эсхатос не руководствуется вероучениями конкретных христианских церквей, мы признаем единство в главном - спасении через жертву Иисуса Христа.
Почему мы носим имя Эсхатос
Первоначально сайт задумывался для публикации лучших богословских книг о последнем времени - чтобы показать несостоятельность диспенсационных воззрений на Второе Пришествие Господа Иисуса, потому и сайт носит имя ЭСХАТОС, от которого и произошла библейская наука эсхатология.
У нас вы найдете лучшие труды по эсхатологии.
Наше заявление в отношении авторского права
Авторское право и правовые принципы Богословского клуба Эсхатос
Мы не сторонники фундаментализма
Почему мы не поддерживаем религиозный фундаментализм?
Фундаментализм: выход или вызов для библеистики?
Мы - за экуменическое сотрудничество всех христиан
Мы живем во времена, когда как никогда актуальны слова С. Аверинцева:
«В настоящих условиях далеко зашедшей секуляризации масс привычные концепты православных наций, католических наций, протестантских наций и т.п. опасны иллюзией о союзе между конфессионализмом и национализмом, губительном для веры.
Ближайшее будущее христианства - это судьба меньшинства, которое должно, отнюдь не выходя из истории, трезво осознать свой статус меньшинства и сохранять способность к мирному сопротивлению всему, что несовместимо с христианской совестью.
В этом акте верности должны объединиться все, для кого слово Христово весит больше, чем политическое или моральное давление власти, общества, прессы, объединиться также и поверх конфессиональных барьеров».
Мы за неформальное объединение христиан поверх конфессиональных барьеров!
При размещении наших материалов в интернете ссылка на сайт обязательна!
Для справки:
Никео-Константинопольский символ веры
- Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого.
- И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рождённого прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё произошло.
- Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего Человеком;
- Распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого,
- И воскресшего в третий день по Писаниям,
- И восшедшего на небеса и сидящего справа от Отца,
- И снова грядущего со славою судить живых и мёртвых, и Царству Его нет конца.
- И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца [и Сына] исходящего, со Отцом и Сыном равно поклоняемого и славимого, говорившего через пророков.
- И во единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
- Признаю одно Крещение во оставление грехов.
- Ожидаю воскресения мёртвых
- И жизни будущего века. Аминь.