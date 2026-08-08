Миссия сайта Эсхатос - Credo Богословского клуба Esxatos

Вы находитесь на сайте Богословского клуба Esxatos (Эсхатос). Наш сайт впервые создан в 2009 году и до 2012 года находился на платформе ucoz. По-настоящему мы стали на ноги в апреле 2012 года, когда наш сайт стал самостоятельным. С тех пор Esxatos стал незаменимой библиотекой для студентов, семинаристов, аспирантов богословских учебных заведений, всех ищущих христиан. 17 мая 2017 года мы отметили 5-летний юбилей второго рождения.

Наши работники делают все возможное, чтобы лучшие новинки богословской литературы становились как можно быстрее достоянием членов нашего клуба. Вступить в наш клуб можно всем желаюшим, согласным с нашей настоящей Политикой и выполняющим Правила клуба

Политика Богословского клуба Эсхатос

Богословский клуб Эсхатос ESXATOS создан для:

общения верующих в Бога и ищущих Его

помощи студентам, семинаристам и аспирантам в изучении библейских и богословских дисциплин

помощи студентам, семинаристам и аспирантам в получении и применении в своих студенческих и научных работах лучших книг по библеистике, христианскому богословию, христианской философии и др.

публикации на сайте курсовых, дипломных, научных работ, статей, диссертаций и исследований, на которые можно ссылаться в своих работах, а также своих небольших заметок.

На сайте рекламируем книги:

переводы Библии

по библеистике и богословию (это наш приоритет!)

по истории христианской церкви

по христианской философии

по этике и психологии христианской жизни

лучшие библейские комментарии и справочники

издания по культурологии, социологии, политологии

научные и академические издания.

Особое внимание уделяем вновь выходящим книгам, а также редким книгам прошлых лет издания.

Члены клуба Эсхатос:

получают для изучения и применения в учебной и научной работе книги из фондов клуба

публикуют на сайте курсовые, дипломные, диссертации, исследования, научные работы, статьи

жертвуют материальные средства на приобретение новинок лучших книг по тематике сайта

покупают книги

сканируют книги

распознают тексты книг

изготавливают модули для программы Цитата из Библии

переводят книги и статьи

обмениваются плодами своего труда исключительно среди членов клуба.

Мы не можем выкладывать книги и модули для скачивания всем желающим из-за нарушения авторских прав.

Нас не интересуют книги христианского фундаментализма и книги не в согласии с принятым на сайте Никео-Константинопольским символом веры.

На сайте не располагаем распространенные книги, имеющиеся в свободном доступе на многих христианских интернет-ресурсах и книги для евангелизации. Богословский клуб Эсхатос не руководствуется вероучениями конкретных христианских церквей , мы признаем единство в главном - спасении через жертву Иисуса Христа. Почему мы носим имя Эсхатос Первоначально сайт задумывался для публикации лучших богословских книг о последнем времени - чтобы показать несостоятельность диспенсационных воззрений на Второе Пришествие Господа Иисуса, потому и сайт носит имя ЭСХАТОС, от которого и произошла библейская наука эсхатология.

У нас вы найдете лучшие труды по эсхатологии. Наше заявление в отношении авторского права

Мы не сторонники фундаментализма

Мы - за экуменическое сотрудничество всех христиан

Мы живем во времена, когда как никогда актуальны слова С. Аверинцева:

«В настоящих условиях далеко зашедшей секуляризации масс привычные концепты православных наций, католических наций, протестантских наций и т.п. опасны иллюзией о союзе между конфессионализмом и национализмом, губительном для веры.

Ближайшее будущее христианства - это судьба меньшинства, которое должно, отнюдь не выходя из истории, трезво осознать свой статус меньшинства и сохранять способность к мирному сопротивлению всему, что несовместимо с христианской совестью.



В этом акте верности должны объединиться все, для кого слово Христово весит больше, чем политическое или моральное давление власти, общества, прессы, объединиться также и поверх конфессиональных барьеров».



Мы за неформальное объединение христиан поверх конфессиональных барьеров!

При размещении наших материалов в интернете ссылка на сайт обязательна!

Для справки:

Никео-Константинопольский символ веры