Иосиф Флавий - Иудейские древности - Иудейская война - Против Апиона.

Полное издание в одном томе Иосиф Флавий - еврейский историк. Родился в первый год царствования Кая Калигулы, т. е. в 37 году по Р. Хр. По отцу он принадлежал к священническому роду, а его мать происходила из царского рода Асмонеев или Маккавеев. Флавий получил блестящее образование, не только еврейское, но и греческое. В 26 лет он ездил в Рим в качестве защитника нескольких иудейских священников, обвиненных прокуратором Феликсом и отправленных в цепях в Рим. Здесь Флавий, благодаря еврею Алигуру, актеру Нерона, познакомился с женою Нерона Поппеей и через нее исходатайствовал прощение священникам. По возвращении в отечество Иосиф, сознавая опасность борьбы с Римом, присоединился сначала к миролюбивой партии, но вскоре сделался военачальником в Галилее, по избранию иерусалимлян. Он набрал около 10 ООО войска, укрепил Иотапату, Тивериаду, Гамалу, Вирсавию, Тарихею и др. Когда Веспасиан вступил в пределы Галилеи и сильные крепости почти без боя одна за другой переходили во власть римлян, Флавий со своим отрядом заперся в крепости Иотапате. Однако ни мужество Иосифа и его войска, ни военные хитрости не спасли Иотапаты. Сам Иосиф успел, вместе с 40 товарищами, скрыться в пещере, вход в которую был из глубокой цистерны. Это убежище было открыто, и Веспасиан, через военачальника Никанора, увещевал Иосифа сдаться, обещая ему полную безопасность. Иосиф согласился, но не мог склонить к тому же своих товарищей, покушавшихся убить его за измену. Тогда он предложил по жребию постепенно умерщвлять друг друга; в конце концов остался в живых только Иосиф с товарищем, которого он убедил отдаться римлянам. Приведенный в римский лагерь и представленный Веспасиану, Флавий предсказал ему и его сыну Титу императорскую власть. Веспасиан первоначально счел предсказание Иосифа за лукавую выдумку, но, когда узнал о смерти Нерона и Гальбы и о борьбе между Оттоном и Вителлием, поверил Иосифу и осыпал его дарами. Отправляясь в Рим, он оставил Иосифа в свите своего сына Тита и дал ему свободу. С того времени Иосиф, по обычаю во,льноотпущенников, вероятно, и стал носить фамильное имя своего господина - «Флавий». Во время осады Иерусалима Флавий несколько раз выступал парламентером, убеждая своих соотечественников отдаться во власть римлянам, даже «со слезами» умолял их о том. После взятия Иерусалима Тит, по просьбе Иосифа, отдал ему священные книги и освободил 190 человек, запершихся в храме. Последние годы своей жизни Иосиф провел при дворе римских императоров. Веспасиан возвел его в звание римского гражданина, подарил ему поместья в Иудее и дал ему помещение в Риме в своем прежнем дворце. Тит и Домициан продолжали покровительствовать Флавию. Год смерти Флавия неизвестен.

Проводя спокойную жизнь при дворе римских императоров, Флавий занялся литературным трудом. В своем сочинении «0 войне иудейской» Флавий по живым впечатлениям повествует о разрушении Иерусалима и о войне римлян с евреями, предпослав подробному рассказу об этом событии краткий очерк ( 1 и 2 книги) всего случившегося со времени взятия Иерусалима Антиохом Епифаном до отступления от Иерусалима Цестия Галла, правителя Сирии, и разгрома его войск иудеями. Эта победа увлекла, опьянила иудеев и послужила первым толчком к серьезному восстанию против римской власти, история которого и составляет предмет повествования остальных книг.

Произведение Флавия - «Древности иудейские», состоит из 20 глав. Этот труд, охватывающий историю всей еврейской древности, как говорит сам Иосиф в предисловии к нему, предназначался для греков; для них он сделал извлечение из еврейских книг (т. е. книг священных). Своим произведением Флавий надеялся рассеять те басни, которые носились о евреях в римском народе и усердно распространялись римскими писателями. Флавий хотел доказать, что и иудейский народ имеет свою историю, и притом историю, насчитывающую сотни веков. До 7-й главы XI книги повествование Флавия идет параллельно повествованию Библии; затем он продолжает прервавшийся на царствовании Кира библейский рассказ. Его повествование особенно подробным делается с эпохи Птолемеев и Селевкидов. Три последние книги передают события со смерти Ирода Великого до управления Иудеею Гессия Флора. Кроме перечисленных сочинений, Флавию принадлежат еще две книги «0 древности иудейского народа», или «Против Апиона» александрийского грамматика, который был послан александрийскими греками в Рим, где обвинял евреев перед Каем Калигулой в том, что они не чтут его как бога. В 1 -й книге Флавий говорит о преимуществах историографии евреев и всех вообще восточных народов перед историографией греков и римлян и обличает Манееона и других историков, писавших о происхождении евреев из Египта. Вторая книга направлена против сочинения Апиона о евреях; здесь Флавий защищает Моисея и его законодательство. Как в этом, так и во всех других своих сочинениях Флавий среди господствовавших в то время направлений в иудействе отдает предпочтение фарисейским воззрениям. Наконец, Флавию некоторыми исследователями неосновательно приписывается философский трактат «0 господстве разума», в котором автор, стараясь сблизить греческую философию с библейским повествованием, библейскими примерами доказывает и разъясняет мысль, выраженную в заголовке трактата. Христианские учители церкви, как Феофил Антиохийский, Климент Александрийский, Тертуллиан, равно и церковные писатели Евсевий, Иероним и др., с похвалою отзываются об Иосифе Флавии, ссылаясь на неrо как на признанный авторитет. У Флавия есть свидетельства об Иисусе Христе («Древн.», XVIll, 3, З), о смерти Иоанна Крестителя ( «Древн.», XVIll, 5, 2), о побиении камнями Иакова, брата Господня («Древн.», ХХ, 9, 1 ). Новейшими историками эти rлавы признаются вставками позднейшего происхождения.

Историческое значение сочинений Флавия состоит главным образом в том, что ero труды являются почти единственным источником истории евреев начиная с эпохи Маккавеев до завоевания Иерусалима римлянами. Изложение Флавия, отличаясь ясностью и блестящим стилем, страдает отсутствием объективности в тех местах, rде он rоворит о римлянах, которым старается уrодить, и rде речь идет о ero собственной самозащите, как участника иудейской войны. В 1544 rоду появилось первое греческое издание сочинений Флавия. Существуют переводы сочинений Флавия на латинский (очень древнего происхождения) и многие европейские языки. На русском языке перевод «Древностей» впервые издан священником Михаилом Самуиловым в 1818 rоду; перевод «Иудейской войны» и «Древностей», Г. Генкеля, напечатан в журнале «Восход» (1898-1900). Сочинение «0 древности иудейского народа» («Против Апиона») было издано в 1901 rоду в переводе Г. Генкеля и Я. Израэльсона.

Иосиф Флавий - Иудейские древности - Иудейская война - Против Апиона Пер. с греч. -М.: «Издательство Альфа книга», 2019. -1279с.: ил. (Полное издание в одном томе) ISBN 978-5-9922-0807-8

Иосиф Флавий - Иудейские древности - Иудейская война - Против Апиона - Содержание

ИУДЕЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ. Перевод Г. Г. Генкеля

ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА. Перевод Я. Л. Чертка

ПРОТИВ АПИОНА. О ДРЕВНОСТИ ИУДЕЙСКОГО НАРОДА. Перевод Я. И. Израэльсона

Послесловие

Иосиф Флавий - Иудейские древности - Иудейская война - Против Апиона - Иудейские древности. Перевод Г. Г. Генкеля

1. Вначале сотворил Бог небо и землю. И так как последняя была невидима, но скрыта в глубоком мраке, а дух (Божий) витал над нею, то Господь повелел создаться свету. Обозрев, по возникновении последнего, всю материю в ее совокупности, Он отделил свет от тьмы и дал последней имя ночи, а первый назвал днем, а начало возникновения света и прекращения его назвал утром и вечером. Так возник первый день; Моисей же говорит один день. Хотя я был бы в состоянии и сейчас уже объяснить причину этого явления, однако так как обещал представить объяснение причин всех явлений в особом сочинении, то я откладываю до тех пор пояснение и этого. После этого Он во второй день раскинул над всем небо, потому что Он счел необходимым отделить небо от всего остального, как нечто самостоятельное, и окружил его кристаллом, в который, на пользу орошения земли, включил весьма кстати воду и сырость. На третий день Он создал землю, разлив вокруг нее море. В тот же самый день Он тотчас вызвал из земли растения и семена. На четвертый Он украшает небо солнцем, луною и остальными светилами, определив их движения и пути (по небу), для того, чтобы тем самым определялись перемены времени. На пятый же день Он создал плавающих животных и птиц, назначил первым глубь морскую, а вторым воздух и сблизил, соответственно тех и других в половом отношении, ради воспроизведения потомства, расположения и умножения их рода. На шестой день Он создал четвероногих животных, сотворив их самцами и самками. В этот же день Он сотворил и человека. И вот, говорит Моисей, во все эти шесть дней возник мир со всем своим содержимым, а на седьмой (Господь) почил и отдохнул от трудов своих. Отсюда и мы в этот день воздерживаемся от трудов своих, называя его sabbatoir - имя это на еврейском языке обозначает отдых.

2. После (описания) седьмого дня Моисей переходит на почву естественно-историческую, рассказывая о сотворении человека следующее: Господь Бог сотворил человека, взяв для этого прах от земли и соединив с ним дух и душу. Этот человек получил название Адама, что значит на еврейском языке «красный», так как человек был сотворен из красной глины; такого имеюю состава девственная, нетронутая почва. Затем Господь Бог привел к Адаму животных по разрядам их и показал ему самцов и самок. Адам дал им те названия, которыми их называют по сей день. Видя же, что Адам не имеет общества и совместной жизни с существом женского пола (потому что женщины еще не было) и что он удивляется тому, что у всех других животных это не так, Он вынул у него во время сна одно ребро и сотворил из него женщину. Когда же она предстала пред Адамом, то он понял, что она создана из него. Женщина же по-еврейски называется essa. Имя этой же женщины было Ева, что обозначает «мать всего живого».