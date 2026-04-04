Исидор Севильский - О церковных службах

Впервые перевод на русский язык, тираж всего 100 экз!

Под одной обложкой в данном издании собраны перевод труда Исидора Севильского (ок. 560—636) De ecclesiasticis officiis («О церковных службах» — далее: DEO), комментарий к нему и ряд исследований, посвященных этому трактату.

Выбор этого текста отнюдь не случаен. DEO занимает особое место в творчестве Исидора Севильского. Из всех его сочинений он наиболее тесно связан с практикой - недаром некоторые его главы послужили источником для канонов IV Толедского собора (633), на котором Исидор председательствовал. Исидор Севильский обобщил и систематизировал в нем сведения о богослужении, праздниках, постах, основаниях служения и обязанностях клириков и других членов Церкви. Это особенно важно, если вспомнить, что в VII в. говорить о Церкви — значит говорить об обществе в целом, их невозможно разграничить.

Исидор опирался на тексты Тертуллиана, Киприана Карфагенского, Лактанция, Иеронима, Августина и других христианских писателей, тем самым не только укореняя свой текст в традиции, но и формируя ее. Весьма влиятельной эта книга Исидора оказалась в каролингскую эпоху — ей подражали, на нее опирались. Значительна ее роль в формировании западного церковного права.

Стиль и манера письма Исидора Севильского характерны для его эпохи и культуры, но необычны для современного читателя. Он обильно и свободно цитирует, смешивает и изменяет цитаты, но мало пишет своими словами. В высказываниях он стремится скорее к простоте, чем к тонкости. Тексты, составлен- ные в такой манере, требуют не только перевода, но и комментария, раскрывающего то фоновое знание, которое предполагалось у идеального читателя.