Исидор Севильский - О церковных службах
Впервые перевод на русский язык, тираж всего 100 экз!
Под одной обложкой в данном издании собраны перевод труда Исидора Севильского (ок. 560—636) De ecclesiasticis officiis («О церковных службах» — далее: DEO), комментарий к нему и ряд исследований, посвященных этому трактату.
Выбор этого текста отнюдь не случаен. DEO занимает особое место в творчестве Исидора Севильского. Из всех его сочинений он наиболее тесно связан с практикой - недаром некоторые его главы послужили источником для канонов IV Толедского собора (633), на котором Исидор председательствовал. Исидор Севильский обобщил и систематизировал в нем сведения о богослужении, праздниках, постах, основаниях служения и обязанностях клириков и других членов Церкви. Это особенно важно, если вспомнить, что в VII в. говорить о Церкви — значит говорить об обществе в целом, их невозможно разграничить.
Исидор опирался на тексты Тертуллиана, Киприана Карфагенского, Лактанция, Иеронима, Августина и других христианских писателей, тем самым не только укореняя свой текст в традиции, но и формируя ее. Весьма влиятельной эта книга Исидора оказалась в каролингскую эпоху — ей подражали, на нее опирались. Значительна ее роль в формировании западного церковного права.
Стиль и манера письма Исидора Севильского характерны для его эпохи и культуры, но необычны для современного читателя. Он обильно и свободно цитирует, смешивает и изменяет цитаты, но мало пишет своими словами. В высказываниях он стремится скорее к простоте, чем к тонкости. Тексты, составлен- ные в такой манере, требуют не только перевода, но и комментария, раскрывающего то фоновое знание, которое предполагалось у идеального читателя.
Перевод и комментарий трактата выполнен по критическому изданию Isidori Hispalensis de officiis ecclesiasticis / С. M. Lawson ed. Turnholti, 1989 (Corpus Christianorum. Series Latina; 113) в рамках проекта РФФИ 17-33-01155-ОГН «Трактат Исидора Севильского ״О церковных службах”: перевод, комментарий, исследование».
Изд. подг.: С. А. Воронцов, М. Ю. Биркин, Е. С. Марей, Л. В. Чернин, А. А. Волков
СПб.: Наука, 2022. — 343 с.
ISBN 978-5-02-040498-4
Исидор Севильский - О церковных службах - Содержание
Вводные замечания
Вступительное исследование
Глава 1. Источниковедческий очерк: автор, эпоха и трактат De ecclesiastids officiis
Глава 2. Работа Исидора Севильского с источниками. Использование трактата «О семи церковных чинах»
Глава 3. Источники De ecclesiasticis officiis об иудаизме (постановка проблемы)
Глава 4. Структурные особенности трактата De ecclesiasticis officiis
Глава 5. Первая книга трактата De ecclesiasticis officiis'. литургиче- ский аспект
Глава 6. Вторая книга трактата De ecclesiasticis officiis'. вопросы идентичности клира (DEO 2. 1-4)
Глава 7. Понятие origo во второй книге De ecclesiasticis officiis
Глава 8. Понятие officium у Исидора Севильского
Перевод трактата
Первая книга
- О Церкви и слове «христианин»
- О храмах
- О хорах
- О песнях
- О псалмах
- О гимнах
- Об антифонах
- О респонсориях
- О молитвенных прошениях
- О чтениях
- О книгах Заветов
- О писателях Священных книг
- О хвалах
- Об офферториях
- О мессе и молитвах
- О Никейском символе
- О благословении в народе
- О жертве
- О третьем, шестом и девятом часе службы
- О вечерне
- О повечерии
- О бдениях
- Об утрене
- О воскресном дне
- (О субботе)
- (25). О Рождестве Господа
- (26). О Богоявлении
- (27). О Пальмовом дне
- (28). О Тайной Вечере Господа
- (29). О Страстной пятнице
- (30). О Пасхальной субботе
- (31). О Пасхе
- (32). О Вознесении Господнем
- (33). О Пятидесятнице
- (34). О празднествах в честь мучеников
- (35). О праздниках обновления церквей
- (36). О Четыредесятнице
- (37). О посте Пятидесятницы
- (38). О посте седьмого месяца
- (39). О посте в ноябрьские календы
- (40). О посте в январские календы
- (41). Об обычае трехдневного поста
- (42). О постах в разное время и разные дни
- (43). О различиях в церквах
- (44). Об употреблении мяса и рыбы
Вторая книга
- О клириках
- О правилах клириков
- О видах клириков
- О тонзуре
- (О епископах)
- О хорепископах
- О пресвитерах
- О диаконах
- О ризничих
- О субдиаконах
- О чтецах
- О псалмистах
- Об экзорцистах
- (14). Об остиариях
- (15). О монахах
- (16). О кающихся
- (17). О девах
- (18). О вдовах
- (19). О супругах
- (20). О катехуменах, экзорцизме и соли
- (21). О готовящихся
- (22). О Символе веры
- (23). О правиле веры
- (24). О крещении
- (25). О миропомазании
- (26). О возложении рук или конфирмации
Комментарии
Книга первая
Книга вторая
- Сокращения
- Избранная библиография
- Указатель цитируемых мест
- Указатель имен
- Предметный указатель
- Сведения об авторах
- Summary
