Я думаю, что мы больше сможем понять, если посмотрим на слова Павла, когда он сказал: “Молитесь, обо мне, чтобы мне дано было слово”, ибо это было не вопросом его компетенции или его способностей, — это было нечто больше его, хотя несомненно у него были способности, однако наиболее частым восклицанием Павла было: “И кто способен на это?”

А вы восклицали так когда-либо? Если мы еще так не восклицали, значит мы еще вне веры. Когда для нас верой является нечто такое, что мы можем совершать своими собственными силами, мы уже стали отступниками.

Вы следите за тем, что я говорю? И понимаете?

Сегодня утром я хочу представить вам теократическую установку для израильского народа.

Вы знакомы со словом теократия? Теократическое царство. Это понятие, теократическое царство, абсолютно отсутствует у современного сознания церкви. И необходимо, чтобы оно было восстановлено. Да, мы говорим о приходе Господа во второй раз, но только в смысле нашего личного избежания скорбей, и вовсе не в смысле Его прихода как Царя. Давайте будем беспощадно честными сегодня утром. Действительно ли мы ожидаем и желаем, чтобы на эту землю пришло Царство?

Артур Кац – Возрожденный Израиль – преобразованная Церковь – С комментариями к последним выборам в Израиле

Части 1 и 2 подготовлены на основании одного из выступлений Артура Каца в г. Киеве. – Киев: «Варух», 1996. – 72 с.

ISBN 966-7023-03-6

Артур Кац – Возрожденный Израиль – преобразованная Церковь – Содержание