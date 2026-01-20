Кантрелл - Муж ее известен у ворот
«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина» — эта фраза давно стала аксиомой, но Бернадин Бигнер Кантрелл возвращает ей изначальную библейскую глубину. Название книги отсылает к 31-й главе Притч, где уважение к мужчине в обществе («у ворот города») напрямую связывается с добродетелью и мудростью его супруги.
Эта книга — вдохновляющее пособие для женщин, которые хотят видеть своих мужей победителями, а не неудачниками. Автор деликатно объясняет, что помощь мужу — это не манипуляция и не навязчивое «подталкивание», а высокое искусство создания атмосферы, в которой мужчина расправляет крылья.
Кантрелл предлагает практические советы о том, как стать для супруга источником силы, уверенности и вдохновения. Вы узнаете, как ваши слова, молитвы и вера могут трансформировать характер мужа, помочь ему достичь вершин в карьере или служении и укрепить его авторитет. Это книга для жен, готовых инвестировать в своего мужа, чтобы однажды с гордостью увидеть, как он становится «известным у ворот».
Бернадин Бигнер Кантрелл – Муж ее известен у ворот - Как помочь мужу добиться успеха
Пер. с англ. - Санкт-Петербург: Русская Евангельская Ассоциация (TEAR), Христианское общество «Библия для всех» 2011. – 267 с.
ISBN 978-5-7454-1269-1
Бернадин Бигнер Кантрелл – Муж ее известен у ворот – Содержание
Предисловие
Благодарности
1 История Уэса: вверх по лестнице
2 Какими мы были
3 Известный у ворот
4 Его работа мне не враг
5 Неужели это навсегда?!
6 Скрытая мотивация
7 Приведите вещи в порядок
8 Послушание
9 Дайте ему свободу
10 Президент его фан-клуба
11 Утраченное искусство
12 Как насчет меня?
13 Но я хочу делать карьеру!
14 Препятствия на пути
15 Снова в путь
16 Польза от одиночества
17 Мужчины смотрят на внешность
18 Защитите свои вложения
19 В воротах
20 Подходит ли замок для царя?
21 Ты превзошла их всех
Рабочая тетрадь. Вступление
Тетрадь для индивидуальных занятий и дневник
Молитва Бернадин о вас
Рабочая тетрадь руководителя
Молитва Бернадин о вас как руководительнице группы
Идеальные отношения в браке, задуманные Богом
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