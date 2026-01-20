«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина» — эта фраза давно стала аксиомой, но Бернадин Бигнер Кантрелл возвращает ей изначальную библейскую глубину. Название книги отсылает к 31-й главе Притч, где уважение к мужчине в обществе («у ворот города») напрямую связывается с добродетелью и мудростью его супруги.

Эта книга — вдохновляющее пособие для женщин, которые хотят видеть своих мужей победителями, а не неудачниками. Автор деликатно объясняет, что помощь мужу — это не манипуляция и не навязчивое «подталкивание», а высокое искусство создания атмосферы, в которой мужчина расправляет крылья.

Кантрелл предлагает практические советы о том, как стать для супруга источником силы, уверенности и вдохновения. Вы узнаете, как ваши слова, молитвы и вера могут трансформировать характер мужа, помочь ему достичь вершин в карьере или служении и укрепить его авторитет. Это книга для жен, готовых инвестировать в своего мужа, чтобы однажды с гордостью увидеть, как он становится «известным у ворот».

Бернадин Бигнер Кантрелл – Муж ее известен у ворот - Как помочь мужу добиться успеха

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: Русская Евангельская Ассоциация (TEAR), Христианское общество «Библия для всех» 2011. – 267 с.

ISBN 978-5-7454-1269-1

Бернадин Бигнер Кантрелл – Муж ее известен у ворот – Содержание

Предисловие

Благодарности

1 История Уэса: вверх по лестнице

2 Какими мы были

3 Известный у ворот

4 Его работа мне не враг

5 Неужели это навсегда?!

6 Скрытая мотивация

7 Приведите вещи в порядок

8 Послушание

9 Дайте ему свободу

10 Президент его фан-клуба

11 Утраченное искусство

12 Как насчет меня?

13 Но я хочу делать карьеру!

14 Препятствия на пути

15 Снова в путь

16 Польза от одиночества

17 Мужчины смотрят на внешность

18 Защитите свои вложения

19 В воротах

20 Подходит ли замок для царя?

21 Ты превзошла их всех

Рабочая тетрадь. Вступление

Тетрадь для индивидуальных занятий и дневник

Молитва Бернадин о вас

Рабочая тетрадь руководителя

Молитва Бернадин о вас как руководительнице группы

Идеальные отношения в браке, задуманные Богом