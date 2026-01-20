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Кантрелл - Муж ее известен у ворот

Кантрелл - Муж ее известен у ворот
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family

«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина» — эта фраза давно стала аксиомой, но Бернадин Бигнер Кантрелл возвращает ей изначальную библейскую глубину. Название книги отсылает к 31-й главе Притч, где уважение к мужчине в обществе («у ворот города») напрямую связывается с добродетелью и мудростью его супруги.

Эта книга — вдохновляющее пособие для женщин, которые хотят видеть своих мужей победителями, а не неудачниками. Автор деликатно объясняет, что помощь мужу — это не манипуляция и не навязчивое «подталкивание», а высокое искусство создания атмосферы, в которой мужчина расправляет крылья.

Кантрелл предлагает практические советы о том, как стать для супруга источником силы, уверенности и вдохновения. Вы узнаете, как ваши слова, молитвы и вера могут трансформировать характер мужа, помочь ему достичь вершин в карьере или служении и укрепить его авторитет. Это книга для жен, готовых инвестировать в своего мужа, чтобы однажды с гордостью увидеть, как он становится «известным у ворот».

Бернадин Бигнер Кантрелл – Муж ее известен у ворот - Как помочь мужу добиться успеха

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: Русская Евангельская Ассоциация (TEAR), Христианское общество «Библия для всех» 2011. – 267 с.

ISBN 978-5-7454-1269-1

Бернадин Бигнер Кантрелл – Муж ее известен у ворот – Содержание

Предисловие

Благодарности

  • 1 История Уэса: вверх по лестнице

  • 2 Какими мы были

  • 3 Известный у ворот

  • 4 Его работа мне не враг

  • 5 Неужели это навсегда?!

  • 6 Скрытая мотивация

  • 7 Приведите вещи в порядок

  • 8 Послушание

  • 9 Дайте ему свободу

  • 10 Президент его фан-клуба

  • 11 Утраченное искусство

  • 12 Как насчет меня?

  • 13 Но я хочу делать карьеру!

  • 14 Препятствия на пути

  • 15 Снова в путь

  • 16 Польза от одиночества

  • 17 Мужчины смотрят на внешность

  • 18 Защитите свои вложения

  • 19 В воротах

  • 20 Подходит ли замок для царя?

  • 21 Ты превзошла их всех

Рабочая тетрадь. Вступление

Тетрадь для индивидуальных занятий и дневник

Молитва Бернадин о вас

Рабочая тетрадь руководителя

Молитва Бернадин о вас как руководительнице группы

Идеальные отношения в браке, задуманные Богом

Views 321
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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