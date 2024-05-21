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Каплан-Уильямс - Практическое руководство по работе со сновидениями

Стрефон Каплан-Уильямс - Практическое руководство по работе со сновидениями
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, **Archetypal Psychology

Как вы хотите прочитать эту книгу?

Почему вы хотите прочитать эту книгу? Не знаете об этом, пока не приступите к чтению? Многие постараются найти в ней новый взгляд на жизнь, ценности и практики. Есть и те, кто в некоторой степени займется работой со своими сновидениями. Читать книгу и работать с ней можно как угодно. Вероятно, вы узнаете себя в одном из типов читателей.

Стремительный читатель: разбирается во всём по чуть-чуть, предпочитает быть в курсе происходящего. Любит будоражить свой ум. Критически настроен и доволен этим. В книге найдет новые идеи, но никогда не достигнет внутреннего круга знания. Возможно, вы среди тех, кто читает книги вроде «Непроторенной дороги» Скота Пека — переложения психологических и христианских идей с прекрасным названием. Её изъян в том, что читателю предлагается ничего не делать — только читать и верить. Если вы и вправду работали с материалами Пека, то наверняка заметили противоречия, с которыми трудно смириться. Вы не во внутреннем круге, но на краю его, и вы значимы. Подобных вам, вероятно, пятнадцать процентов населения.

Добросовестный читатель: тот, кто не будет поглощать книгу второпях, стремясь поскорее перескочить к следующей по списку. Такие люди находятся в поиске и, когда что-то из прочитанного глубоко их затрагивает, останавливаются, чтобы это осмыслить и прочувствовать. В их сердцах хранятся глубокие идеи и важные ценности. Если вы один из них, то в этой книге вам предлагаются вместе с чтением определённые действия. Эти действия приведут вас во внутренний круг искателей, читающих сердцем, а это, быть может, десять процентов населения.

• В книге повсюду встречаются вопросы. Почему бы вам не найти время и не обсудить их, например в переписке, блоге или разговоре с другом?

• Почти на каждой странице внизу есть Синхронистичные Фразы. Эти высказывания помогают усилить осознанность и раскрыть новые смыслы в практике. Когда пожелаете добавить новые аспекты в своё понимание, откройте любую страницу, найдите там мудрое изречение и порассуждайте о нем. Можете переписать фразу своими словами, придумать практику, чтобы воплотить её смысл. Так как вы наткнулись на неё благодаря синхроничности — значимому совпадению, попробуйте рассмотреть её как ответ на текущий вопрос или ситуацию. А что, если и вся остальная страница тоже имеет значение?

• Вы станете запоминать наиболее яркие сновидения и сможете применять к ним многие описанные здесь техники и подходы. Некоторые сновидения начнут обретать смысл.

Активный читатель: стремится читать ещё более ответственно. Он может быть неуверенным новичком или же опытным практиком в работе со сновидениями, владеющим другими духовными и пси- хологическими методами. Притом именно сейчас он испытывает острое желание работать со сновидениями, чтобы расширить свой взгляд на мир и пережить личностную трансформацию. Условно, это те пять процентов населения, которые применят то, чему научились и приступят к работе, которая станет частью их жизни.

Скорее всего, если это ваш случай, вы будете поступать так:

• Вдумчиво читать, вести дневник сновидений, работать со значимыми снами с помощью описанных здесь методов. Вы ученик, жаждущий соединения со своей душой, со своим центром и внутренними ориентирами. Вы готовы прикладывать усилия, так как хотите разобраться со своей жизнью, и вас вдохновляют поразительные новые возможности. Вы будете охотно и прилежно учиться как с помощью этой книги, так и опираясь на собственную Книгу Жизни.

• Более того, вы готовы не обращать внимания на многие культурные, психологические и религиозные взгляды и убеждения — те, что противоречат вашему истинному я. Вы готовы сохранять открытость, встречаться с вызовами пути. Работа со сновидениями войдет в вашу жизнь и преобразует её.

Стрефон Каплан-Уильямс - Практическое руководство по работе со сновидениями

  • Μ.: Клуб Касталия, 2024. — 462 с.

  • ISBN 978-5521-24167-5

Стрефон Каплан-Уильямс - Практическое руководство по работе со сновидениями – Содержание

Пролог

  • Как вы хотите прочитать эту книгу?

  • Авторский язык

  • Реакция читателя на прочтение и работу с этой книгой

  • О письмах автору

  • Ассистенты автора

  • Идея переиздания этой книги

  • Заявление об ответственности

  • Благодарности

Глава 1. Призыв к решимости

  • Почему мы, как человечество, не научились работе со сновидениями

  • Источник Снов учит

  • Прелесть и сила тёмных сновидений

  • Вечный вопрос

  • Новая Эпоха

  • Духовные развлечения

  • Как поступать с тем, что эта книга в вас пробуждает

  • Сравнение этого подхода с другими практиками сновидений

  • Чему вы посвятите себя?

  • Книга вашей жизни

  • Определение приверженности

  • Немного истории: «Юнгианско-сенойское руководство по работе со сновидениями»

  • Работа со сновидениями как направление, отдельное от психологии

  • Определение работы со сновидениями

  • Некоторые университетские преподаватели вредят рабо- те со сновидениями

  • Научное обоснование для нашего метода

  • Основной принцип эффективности

  • Становление метода

  • Настолько ли важно, кто опубликовал первое руковод- ство по работе со снами?

  • Первым делом — работа со сновидениями

  • Почему сенойский подход работает, несмотря на увере- ния профессоров

  • Конец рационализма и начало реальности

  • Игнорируя «Руководство»

  • О появлении Карт Снов

  • Основание Ассоциации Изучения Сновидений

  • Появление Карт Снов

  • Трансформируя мир функцией реальности

  • Гуру среди нас

  • Сновидение «Следуй своей судьбе»

  • Богатство этой книги

  • Описание уровней Работа с продвинутыми практиками Необходимые жертвы Жить целостной жизнью Решимость излечиться лучше, чем позволяет терапия . . Методы использования этой книги Работа со сновидениями — самый плодотворный метод . Работа со сновидениями Критикам Лицом к лицу с собой Не откладывай жизнь на потом Жить на земле История работы со сновидениями автора Кое-что об истории моей практики Опасности духовных сообществ Поворотный сон Подтверждение правоты моего видения и пути Как я создал метод работы со сновидениями

  • Юнгианско-сенойский подход

  • Ошибка усиления переноса Развивая метод работы со сновидениями Достижения юнгианско-сенойского подхода к работе со сновидениями

  • Главные методы, которые мы разработали или приспо־׳ собили для изменений сновидческого состояния

  • Решение текущих проблем в отношениях

  • Потребность в творческом, не эгоцентричном эго

  • Работа со сновидениями позволяет нам опробовать но- вые способы действовать

  • Изменение архетипических паттернов

  • Развитие духовной жизни

  • Повседневная реальность

  • Предостережение

  • Юнгианско-сенойский подход — Работа со сновидениями ...

  • Сновидения — это проводник

  • Жизненный путь

  • Самурайские сновидения

  • Востребованность работы со сновидениями

  • Обязательства, которые мы принимаем на пути

  • Определения

Глава 2. В начале сновидческого путешествия

  • Работа с дневником сновидений

  • Обязательства

  • Как вспомнить свое сновидение

  • Почему мы забываем

  • Любопытная Варвара, или почему не стоит заглядывать в чужой дневник

  • Дневник

  • Работая со своими обязательствами

Глава 3. Инкубация сновидений — призыв сновидения в жизнь

  • Вопросы для контролирующего эго

  • Связь работы со сновидениями с гадательными практиками

  • Работа с призванным сновидением

  • Ключи для работы

  • Пример работы со сновидениями: «Кристалл аметиста», 10 Июня 9

  • Определения

Глава 4. Объективация Сновидения

  • Учимся видеть сновидения, как они есть

  • Оргазмическая духовность

  • Объективация нашей субъективности

  • Работа Анны ־—Объективация Сновидения

  • Комментарий Стрефона

  • Оценка того, чем мы сейчас занимаемся

  • Определения

Глава 5. Следование за Сновидческим Эго

Кто ты в своих снах

  • Почему мы не хотим помнить наши сновидения?

  • Хвала Богу, мы не ответственны за наши сны

  • Тренировки внутри психе

  • Ошибка попыток освободиться от своего эго

  • Психология лидеров и последователей

  • Не путайте творческое и эгоцентрическое эго

  • Решение преобразиться духовно

  • Истинная сила выбора

  • Эго и решение

  • Ещё кое-что об эго

  • Образ самих себя

  • Альтернатива идентификации с ролью

  • Следование за Сновидческим Эго: метод

  • Описание действий сновидческого эго

  • Некоторые характеристики сновидческого эго

  • Характеристики полностью действующего творческого эго

  • Создание здорового эго

  • Пример: Следование за Сновидческим Эго

  • Переписывание сновидения

  • Когда использовать Следование за Сновидческим Эго?

  • Эффекты от Следования за Сновидческим Эго

  • Использование Проверочного Списка

  • Определения

Глава 6. Диалог со Сновидческими Образами

  • Я-Ты в отношениях

  • Представление о себе в сновидениях

  • Диалог — искусство разговора

  • Некоторые ключевые ценности для работы со сновидениями

  • Природа Диалога

  • Диалог, а также как не надо работать со сновидениями ....

  • Когда мы используем Диалог с Сновидческими Образами

  • Задачи

  • Пример работы со сновидениями: Диалог с Сновидческими Образами

  • Определения

Глава 7. Погружение в Символы

  • Через символ к реальности

  • Единообразие вероваий

  • Усиление Символа

  • Функциональная природа символа

  • Погружение в Символ

  • Развитие Символа и Регрессия Символа

  • Функция воображения в психе

  • Пример работы со сновидениями: Погружение в Символ с проводником

  • Работа с необычным

  • Определения

Глава 8. Работа с Заданием Сна

  • Жизнь — это труд

  • Юнгианско-сенойское задание сна

  • Задание как среда и фокус для действия

  • Как выполнять задания

  • Природа заданий

  • Парадоксы истины

  • Определения

Глава 9. Возвращение в Сновидение: природа развязки

  • Что делать с нашим временем

  • Основы

  • Возвращение в Сновидение

  • Природа разрешения

  • Самостоятельное Возвращение в Сновидение

  • Пример работы со сновидениями — Самостоятельное Возвращение в Сновидение

  • Работа с кошмарами

  • Мировоззрение — отношение к негативному

  • Пример Кошмара — действие Бога

  • Преображенный кошмар —воля против страха

  • Возвращение в Сновидение с Проводником

  • Принципы для Возвращения в Сновидение

  • Исцеление военной травмы

Глава 10. Архетипическая работа со сновидениями

  • Работа с центральной реальностью

  • Архетипы

  • Эго и модель семи базовых архетипов

  • Отношения между архетипическими динамиками в таблице

  • Динамики эго

  • Персонификации

  • Архетипическая работа со сновидениями

  • Исцеляющее путешествие

  • Определения

Глава 11. Отыгрыш Сновидения в группе

  • Смерть у дверей

  • Развитие эмоциональной открытости

  • Продвинутая работа

  • Отыгрыш сновидений

  • Отыгрыш Сновидения

  • Определения

Глава 12. Развитие и изменение вашей жизни с помощью работы над сновидениями

  • Декларация ценности — ключевые элементы подхода

  • Уровни сновидцев

Глава 13. Что такое сновидение?

  • Научный подход

  • Обзор ключевых концепций сновидений

  • Работа со сновидениями. Наша ключевая модель

Глава 14. Другие методы работы со сновидениями

  • Обучающие сновидения

  • Работа с ранними детскими сновидениями

Views 804
Rating 4.3 / 5
Added 21.05.2024
Author brat Vadim
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4.3/5 (5)

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