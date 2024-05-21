Как вы хотите прочитать эту книгу?

Почему вы хотите прочитать эту книгу? Не знаете об этом, пока не приступите к чтению? Многие постараются найти в ней новый взгляд на жизнь, ценности и практики. Есть и те, кто в некоторой степени займется работой со своими сновидениями. Читать книгу и работать с ней можно как угодно. Вероятно, вы узнаете себя в одном из типов читателей.

Стремительный читатель: разбирается во всём по чуть-чуть, предпочитает быть в курсе происходящего. Любит будоражить свой ум. Критически настроен и доволен этим. В книге найдет новые идеи, но никогда не достигнет внутреннего круга знания. Возможно, вы среди тех, кто читает книги вроде «Непроторенной дороги» Скота Пека — переложения психологических и христианских идей с прекрасным названием. Её изъян в том, что читателю предлагается ничего не делать — только читать и верить. Если вы и вправду работали с материалами Пека, то наверняка заметили противоречия, с которыми трудно смириться. Вы не во внутреннем круге, но на краю его, и вы значимы. Подобных вам, вероятно, пятнадцать процентов населения.

Добросовестный читатель: тот, кто не будет поглощать книгу второпях, стремясь поскорее перескочить к следующей по списку. Такие люди находятся в поиске и, когда что-то из прочитанного глубоко их затрагивает, останавливаются, чтобы это осмыслить и прочувствовать. В их сердцах хранятся глубокие идеи и важные ценности. Если вы один из них, то в этой книге вам предлагаются вместе с чтением определённые действия. Эти действия приведут вас во внутренний круг искателей, читающих сердцем, а это, быть может, десять процентов населения.

• В книге повсюду встречаются вопросы. Почему бы вам не найти время и не обсудить их, например в переписке, блоге или разговоре с другом?

• Почти на каждой странице внизу есть Синхронистичные Фразы. Эти высказывания помогают усилить осознанность и раскрыть новые смыслы в практике. Когда пожелаете добавить новые аспекты в своё понимание, откройте любую страницу, найдите там мудрое изречение и порассуждайте о нем. Можете переписать фразу своими словами, придумать практику, чтобы воплотить её смысл. Так как вы наткнулись на неё благодаря синхроничности — значимому совпадению, попробуйте рассмотреть её как ответ на текущий вопрос или ситуацию. А что, если и вся остальная страница тоже имеет значение?

• Вы станете запоминать наиболее яркие сновидения и сможете применять к ним многие описанные здесь техники и подходы. Некоторые сновидения начнут обретать смысл.

Активный читатель: стремится читать ещё более ответственно. Он может быть неуверенным новичком или же опытным практиком в работе со сновидениями, владеющим другими духовными и пси- хологическими методами. Притом именно сейчас он испытывает острое желание работать со сновидениями, чтобы расширить свой взгляд на мир и пережить личностную трансформацию. Условно, это те пять процентов населения, которые применят то, чему научились и приступят к работе, которая станет частью их жизни.

Скорее всего, если это ваш случай, вы будете поступать так:

• Вдумчиво читать, вести дневник сновидений, работать со значимыми снами с помощью описанных здесь методов. Вы ученик, жаждущий соединения со своей душой, со своим центром и внутренними ориентирами. Вы готовы прикладывать усилия, так как хотите разобраться со своей жизнью, и вас вдохновляют поразительные новые возможности. Вы будете охотно и прилежно учиться как с помощью этой книги, так и опираясь на собственную Книгу Жизни.

• Более того, вы готовы не обращать внимания на многие культурные, психологические и религиозные взгляды и убеждения — те, что противоречат вашему истинному я. Вы готовы сохранять открытость, встречаться с вызовами пути. Работа со сновидениями войдет в вашу жизнь и преобразует её.

Стрефон Каплан-Уильямс - Практическое руководство по работе со сновидениями

Μ.: Клуб Касталия, 2024. — 462 с.

ISBN 978-5521-24167-5

Стрефон Каплан-Уильямс - Практическое руководство по работе со сновидениями – Содержание

Пролог

Как вы хотите прочитать эту книгу?

Авторский язык

Реакция читателя на прочтение и работу с этой книгой

О письмах автору

Ассистенты автора

Идея переиздания этой книги

Заявление об ответственности

Благодарности

Глава 1. Призыв к решимости

Почему мы, как человечество, не научились работе со сновидениями

Источник Снов учит

Прелесть и сила тёмных сновидений

Вечный вопрос

Новая Эпоха

Духовные развлечения

Как поступать с тем, что эта книга в вас пробуждает

Сравнение этого подхода с другими практиками сновидений

Чему вы посвятите себя?

Книга вашей жизни

Определение приверженности

Немного истории: «Юнгианско-сенойское руководство по работе со сновидениями»

Работа со сновидениями как направление, отдельное от психологии

Определение работы со сновидениями

Некоторые университетские преподаватели вредят рабо- те со сновидениями

Научное обоснование для нашего метода

Основной принцип эффективности

Становление метода

Настолько ли важно, кто опубликовал первое руковод- ство по работе со снами?

Первым делом — работа со сновидениями

Почему сенойский подход работает, несмотря на увере- ния профессоров

Конец рационализма и начало реальности

Игнорируя «Руководство»

О появлении Карт Снов

Основание Ассоциации Изучения Сновидений

Появление Карт Снов

Трансформируя мир функцией реальности

Гуру среди нас

Сновидение «Следуй своей судьбе»

Богатство этой книги

Описание уровней Работа с продвинутыми практиками Необходимые жертвы Жить целостной жизнью Решимость излечиться лучше, чем позволяет терапия . . Методы использования этой книги Работа со сновидениями — самый плодотворный метод . Работа со сновидениями Критикам Лицом к лицу с собой Не откладывай жизнь на потом Жить на земле История работы со сновидениями автора Кое-что об истории моей практики Опасности духовных сообществ Поворотный сон Подтверждение правоты моего видения и пути Как я создал метод работы со сновидениями

Юнгианско-сенойский подход

Ошибка усиления переноса Развивая метод работы со сновидениями Достижения юнгианско-сенойского подхода к работе со сновидениями

Главные методы, которые мы разработали или приспо־׳ собили для изменений сновидческого состояния

Решение текущих проблем в отношениях

Потребность в творческом, не эгоцентричном эго

Работа со сновидениями позволяет нам опробовать но- вые способы действовать

Изменение архетипических паттернов

Развитие духовной жизни

Повседневная реальность

Предостережение

Юнгианско-сенойский подход — Работа со сновидениями ...

Сновидения — это проводник

Жизненный путь

Самурайские сновидения

Востребованность работы со сновидениями

Обязательства, которые мы принимаем на пути

Определения

Глава 2. В начале сновидческого путешествия

Работа с дневником сновидений

Обязательства

Как вспомнить свое сновидение

Почему мы забываем

Любопытная Варвара, или почему не стоит заглядывать в чужой дневник

Дневник

Работая со своими обязательствами

Глава 3. Инкубация сновидений — призыв сновидения в жизнь

Вопросы для контролирующего эго

Связь работы со сновидениями с гадательными практиками

Работа с призванным сновидением

Ключи для работы

Пример работы со сновидениями: «Кристалл аметиста», 10 Июня 9

Определения

Глава 4. Объективация Сновидения

Учимся видеть сновидения, как они есть

Оргазмическая духовность

Объективация нашей субъективности

Работа Анны ־—Объективация Сновидения

Комментарий Стрефона

Оценка того, чем мы сейчас занимаемся

Определения

Глава 5. Следование за Сновидческим Эго

Кто ты в своих снах

Почему мы не хотим помнить наши сновидения?

Хвала Богу, мы не ответственны за наши сны

Тренировки внутри психе

Ошибка попыток освободиться от своего эго

Психология лидеров и последователей

Не путайте творческое и эгоцентрическое эго

Решение преобразиться духовно

Истинная сила выбора

Эго и решение

Ещё кое-что об эго

Образ самих себя

Альтернатива идентификации с ролью

Следование за Сновидческим Эго: метод

Описание действий сновидческого эго

Некоторые характеристики сновидческого эго

Характеристики полностью действующего творческого эго

Создание здорового эго

Пример: Следование за Сновидческим Эго

Переписывание сновидения

Когда использовать Следование за Сновидческим Эго?

Эффекты от Следования за Сновидческим Эго

Использование Проверочного Списка

Определения

Глава 6. Диалог со Сновидческими Образами

Я-Ты в отношениях

Представление о себе в сновидениях

Диалог — искусство разговора

Некоторые ключевые ценности для работы со сновидениями

Природа Диалога

Диалог, а также как не надо работать со сновидениями ....

Когда мы используем Диалог с Сновидческими Образами

Задачи

Пример работы со сновидениями: Диалог с Сновидческими Образами

Определения

Глава 7. Погружение в Символы

Через символ к реальности

Единообразие вероваий

Усиление Символа

Функциональная природа символа

Погружение в Символ

Развитие Символа и Регрессия Символа

Функция воображения в психе

Пример работы со сновидениями: Погружение в Символ с проводником

Работа с необычным

Определения

Глава 8. Работа с Заданием Сна

Жизнь — это труд

Юнгианско-сенойское задание сна

Задание как среда и фокус для действия

Как выполнять задания

Природа заданий

Парадоксы истины

Определения

Глава 9. Возвращение в Сновидение: природа развязки

Что делать с нашим временем

Основы

Возвращение в Сновидение

Природа разрешения

Самостоятельное Возвращение в Сновидение

Пример работы со сновидениями — Самостоятельное Возвращение в Сновидение

Работа с кошмарами

Мировоззрение — отношение к негативному

Пример Кошмара — действие Бога

Преображенный кошмар —воля против страха

Возвращение в Сновидение с Проводником

Принципы для Возвращения в Сновидение

Исцеление военной травмы

Глава 10. Архетипическая работа со сновидениями

Работа с центральной реальностью

Архетипы

Эго и модель семи базовых архетипов

Отношения между архетипическими динамиками в таблице

Динамики эго

Персонификации

Архетипическая работа со сновидениями

Исцеляющее путешествие

Определения

Глава 11. Отыгрыш Сновидения в группе

Смерть у дверей

Развитие эмоциональной открытости

Продвинутая работа

Отыгрыш сновидений

Отыгрыш Сновидения

Определения

Глава 12. Развитие и изменение вашей жизни с помощью работы над сновидениями

Декларация ценности — ключевые элементы подхода

Уровни сновидцев

Глава 13. Что такое сновидение?

Научный подход

Обзор ключевых концепций сновидений

Работа со сновидениями. Наша ключевая модель

Глава 14. Другие методы работы со сновидениями