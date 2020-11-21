Мы, православные, веруем, что воля Божия на то, во что должен верить христианин (догматы) и как ему следует жить (нравственность), была передана народу Божию в Ветхом Завете и после Вочеловечения Христа — Церкви в устной и письменной форме святыми богодухновенными мужами. Собственно, во времена Нового Завета Господь учил устно, апостолы же приняли учение Господа и передали его первым верующим устно и письменно. Переданное от Господа учение есть Священное Предание. Часть этого Предания была записана и составила Новый Завет (27 книг).

Однако не все Священное Предание было целиком записано и содержится в Новом Завете. Не записанное в Новом Завете Предание сохранилось в Церкви и передается от поколения к поколению устно, оставаясь в сознании и памяти верующих людей через благодать Святого Духа. Впоследствии и это устное Предание было записано в Символе веры, творениях святых отцов, вероопределениях Вселенских Соборов, церковных памятниках и т.п. и возгревается (см. 2 Тим. 1:6) даже до сегодняшнего дня на Божественной Литургии, в богослужении и жизни Церкви, в которой Святой Дух хранит Предание учения Христова. Христиане им живут, передают его своим детям и тем, кто с ним не знаком.

Архимандрит Георгий (Капсанис) - Наша Православная вера и заблуждения иеговистов

Св. Гора Афон: Монастырь Григориат, 2018. 112 с.

ISBN 978-5-87468-127-2

Архимандрит Георгий (Капсанис) - Наша Православная вера и заблуждения иеговистов - Содержание

Предисловие к четвертому изданию

I. Что такое ересь

II. Кто является основателем ереси иеговистов

III. Правильное учение Церкви и заблуждения иеговистов

1. Священное Писание и Священное Предание

2. Церковь и Таинства

3. Как познается Бог

4. Божество Иисуса Христа

5. Лицо и божество Святого Духа

6. Святая Троица

7. Человек

8. Конец мира, Второе Пришествие и вечность

9. Другие лжеучения иеговистов

IV. Чему обязано распространение иеговизма

Эпилог

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таинство Исповеди

Таинство Елеосвящения (Соборования)

Таинство Брака

Таинство Миропомазания

Таинство Священства

Библиография

Архимандрит Георгий (Капсанис) - Наша Православная вера и заблуждения иеговистов - Что такое ересь

Всем христианам известно, что Всеблагой Создатель и Отец наш после грехопадения человека устроил наше спасение Вочеловечением Единородного Сына Своего — Господа нашего Иисуса Христа. Сущность грехопадения человека, Адама и всех его потомков, заключается в эгоизме. Адам считал, что самостоятельно, без благодати Божией, может стать Богом: он сделал центром мира самого себя. Его «я» и есть [для него] Бог. Закон [для него] есть не воля Всеблагого Бога, но его собственная человеческая воля. Так из богоцентричного Адам сделался человекоцентричным и эгоцентричным. Это и стало великим Адамовым грехом, который разрушил то, что по образу, разлучил его с Отцом Богом и его братьями, другими людьми, и привел его к тому, что он утратил рай и стал изгнанником на земле, под властью тления и смерти. Не смог бы человек вернуться в рай, в общение со Святой Троицей, если бы не отверг эгоизм и не обрел снова через покаяние смирение и любовь.

Однако человек настолько заболел, что оказалось невозможным исцелиться ему собственными силами. Подобало прийти хорошему врачу, чтобы спасти его. Такого врача не было среди людей. Однако он был на небесах. Единородный Сын Божий пришел, принял на себя нашу болезнь и исцелил нас. С тех пор тот, кто хочет спастись, знает и врача, и лекарство. Это — покаяние и соединение с Богочеловеком Христом, Который сообщает жизнь и нетление всем, кто соединится с Ним посредством Крещения, Исповеди, Божественной Евхаристии и других Святых Таинств. Никто не может сам стать Богом, как это считал Адам. Только Богочеловек Иисус Христос есть мост, который соединяет нас с Отцом. В этом и заключается весть о спасении, которую принес в мир Единородный Сын Божий. Однако драма человека в том, что Спаситель пришел и научил нас, как спастись в единении с Ним, а мы все еще оказываемся далеки от Христа и пытаемся спастись собственными силами, оставаясь в конце концов неискупленными.