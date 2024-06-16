Дейв Кардер - Как сохранить брак - Как восстановить отношения, давшие трещину

Не нужно быть пастором или душепопечителем, чтобы понять, что в нашей стране супружеская неверность приняла сейчас катастрофический характер. Попытка обсуждать данную проблему в юмористическом ключе лишь подчеркивает трагичность ситуации. К тому же это показывает, как успешно наши языческие, аморальные средства массовой информации размыли границы морали и не просто подвели нас к принятию факта, что измена является частью супружеской жизни, но почти заставили нас считать ее нормой.

Но еще большая трагедия заключается в том, что неверность заразила даже церковь; она ломает судьбы многих христиан. Пасторы-душепопечители, в ущерб другим делам, тратят массу времени на попытки спасти расколотые неверностью браки. Кроме того, есть огромное количество супружеских пар, которые стыдятся обращаться за помощью и пытаются собирать осколки самостоятельно. И те, и другие, несмотря на духовный настрой, не всегда приходят к удачным результатам. А количество разводов лишь подтверждает этот печальный факт.

Дейв Кардер написал всестороннее и практическое пособие как раз для тех, кто столкнулся с проблемой внебрачных связей. Пособие это всестороннее, потому что в нем детально разобраны всевозможные случаи таких связей. Автор подходит к проблеме неверности дифференцированно и не дает упрощенных ответов на духовные вопросы. Без такого подхода и четкого понимания происходящего «рецепт выздоровления», пусть даже предлагаемый из лучших, благочестивых побуждений, не приведет к подлинному исцелению и возврату к норме.

Пособие это практическое, потому что речь в нем идет о насущных проблемах, с которыми ежедневно приходится сталкиваться супругам. Ведь перед попавшими в нелегкую ситуацию людьми встает задача заново навести мост доверия, а затем еще раз научиться по нему ходить, восстановив близость, которая и составляет сущность брака.

Дейв Кардер - Дункан Дженике - Как сохранить брак - Как восстановить отношения, давшие трещину

- Санкт-Петербург: Мирт, 2007

ISBN: 978-5-88869-221-9