Дейв Кардер - Как сохранить брак - Как восстановить отношения, давшие трещину

Кардер - Как сохранить брак
Не нужно быть пастором или душепопечителем, чтобы понять, что в нашей стране супружеская неверность приняла сейчас катастрофический характер. Попытка обсуждать данную проблему в юмористическом ключе лишь подчеркивает трагичность ситуации. К тому же это показывает, как успешно наши языческие, аморальные средства массовой информации размыли границы морали и не просто подвели нас к принятию факта, что измена является частью супружеской жизни, но почти заставили нас считать ее нормой.
Но еще большая трагедия заключается в том, что неверность заразила даже церковь; она ломает судьбы многих христиан. Пасторы-душепопечители, в ущерб другим делам, тратят массу времени на попытки спасти расколотые неверностью браки. Кроме того, есть огромное количество супружеских пар, которые стыдятся обращаться за помощью и пытаются собирать осколки самостоятельно. И те, и другие, несмотря на духовный настрой, не всегда приходят к удачным результатам. А количество разводов лишь подтверждает этот печальный факт.
Дейв Кардер написал всестороннее и практическое пособие как раз для тех, кто столкнулся с проблемой внебрачных связей. Пособие это всестороннее, потому что в нем детально разобраны всевозможные случаи таких связей. Автор подходит к проблеме неверности дифференцированно и не дает упрощенных ответов на духовные вопросы. Без такого подхода и четкого понимания происходящего «рецепт выздоровления», пусть даже предлагаемый из лучших, благочестивых побуждений, не приведет к подлинному исцелению и возврату к норме.
Пособие это практическое, потому что речь в нем идет о насущных проблемах, с которыми ежедневно приходится сталкиваться супругам. Ведь перед попавшими в нелегкую ситуацию людьми встает задача заново навести мост доверия, а затем еще раз научиться по нему ходить, восстановив близость, которая и составляет сущность брака.
Дейв Кардер - Дункан Дженике - Как сохранить брак - Как восстановить отношения, давшие трещину
- Санкт-Петербург: Мирт, 2007
ISBN: 978-5-88869-221-9
Дейв Кардер - Дункан Дженике - Как сохранить брак - Содержание
Благодарности
Предисловие
ВВЕДЕНИЕ
ПРОЛОГ. Письмо от "другой женщины"
ЧАСТЬ I. Что такое внебрачные связи
- ГЛАВА 1. «Что Бог сочетал». Как исцелить распадающийся брак
- ГЛАВА 2. Разобраться в хаосе. Случайная связь и нездоровое пристрастие к сексу
- ГЛАВА 3. Разобраться в хаосе. Осложненная связь
- ГЛАВА 4. Причины: обстоятельства, способствующие процветанию внебрачных связей
- ГЛАВА 5. Другие факторы, способствующие возникновению измены
ЧАСТЬ II. Исцеление от внебрачных связей
- ГЛАВА 6. Процесс реабилитации изменника
- ГЛАВА 7. Процесс реабилитации супруги
- ГЛАВА 8. Почему? Расшифровываем скрытый смысл связи
- ГЛАВА 9. Гнев и связь. Как извлечь пользу из ярости
- ГЛАВА 10. Могу ли я снова доверять тебе? Воссоздание доверия
- ГЛАВА 11. «И будут одна плоть». Воссоздание близости
ЧАСТЬ III. Особые обстоятельства
- ГЛАВА 12. Рассказывать или не рассказывать?
- ГЛАВА 13. Эмоциональные связи. Попавшийся на крючок, измотанный, жаждущий избавления
- ГЛАВА 14. Когда супруг (супруга) не хочет вашего возвращения. 90-дневный эксперимент
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1. Что говорить детям
- Приложение 2. Материалы для использования в группе поддержки супружеских пар
- Приложение 3. Удовлетворенность браком
Дополнительная литература
Условные сокращения книг Библии
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