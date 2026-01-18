Карл Байер – Пособие по подготовке к разбору Слова и проповеди

Издательство – «Свет на востоке» – 50 с. / 1996 г.

Карл Байер – Пособие по подготовке к разбору Слова и проповеди – Содержание

Смелость для изучения Библии

Качества, необходимые руководителю группы

I. Отдельные этапы подготовки

1. Толкование текста

2. Особые виды текстов:

а) Притчи

б) Тексты из посланий Нового Завета

в) Тексты из книг Ветхого Завета

г) Псалмы

3. Размышление над текстом

4. Проблема слушателя

II. Методические рассуждения

1. Какой метод лучше всего соответствует характеру текста?

2. Какой метод лучше всего подходит для группы?

3. В каких условиях и где ведется работа?

III. Пример подготовки библейского занятия

1. Толкование текста

2. Уяснение понятий

3. Объяснение стиха за стихом

4. Выделение основной мысли текста

5. Размышление над текстом

6. Проблема слушателя

7. Методические рассуждения

IV. Вспомогательные средства (литература)