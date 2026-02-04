Кэмпбелл - Маски Бога - созидательная мифология - Книга 2

Романы артурианского цикла имеют кельтские корни. Сама же кельтская культура, в свою очередь, взросла на плодородной почве мифологического и ритуального наследия неолита и бронзового века, культурное развитие которых проходило поэтапно в период примерно с 7500 по 2500 гг. до н.э. и достигло своего пика и высочайшего выражения в древнейших земледельческих поселениях, а также городах-государствах, раскинувшихся на обширных территориях Ближнего Востока - по такому же пути следовали впоследствии все прочие развитые цивилизации древности.

Вследствие процесса диффузии культурный комплекс, вдохновлённый глубинным интуитивным прозрением о существовании единого уклада, которому подчиняется всё сущее, распространился из этого очага или же, как я назвал его, зоны мифогенизации, перенося богатые смыслами символы во все уголки нашего мира. Ввиду этого кельтские мифы об Обители, скрытой под волнами, Обители юности, Острове женщин (в романах артурианского цикла он фигурирует под названием «Авалон») можно считать вариантами этого изначального мифа о великой Богине и её супруге, который, достигнув этой северо-западной оконечности, претерпел здесь определённые видоизменения, чтобы соответствовать особенностям местного менталитета.

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 2

Касталия, 2023, 298 с.

ISBN 978-5-521-23741-8

Джозеф Кэмпбелл - Маски Бога: созидательная мифология - Том 4 - Книга 2 - Содержание

Часть третья. ПУТЬ И ЖИЗНЬ

Глава 7. РАСПЯТЫЕ

I. Обращение колеса блаженного ужаса

II. Искалеченный Король-рыбак

III. Искания за пределами смысла

Глава 8. ПАРАКЛЕТ

I.Вдовий сын

II. Первое интермеццо: символы возвращаются к жизни

III. О рыцаре и прекрасной даме

IV Озарения

V Второе интермеццо: секуляризация мифа

VI. Замок чудес

VII . Третье интермеццо: Мифогенез

VIII. Коронация

IX. Посланец: каждому свой

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ НОВАЯ ЛОЗА

Глава 9 СМЕРТЬ «БОГА»

I. Преступление Галилея

II. Новая действительность

III. Имена и формы

IV Новая Вселенная

V Рыцарь печального образа

VI. К мифологиям грядущего

Глава 10 РАЙ НА ЗЕМЛЕ