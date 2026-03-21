Первое издание настоящего однотомника, включающего переводы трех книг датского философа и писателя Серена Кьеркегора, наиболее значимых для понимания его мировоззрения, вышло в 1993 г. в издательстве "Республика".

Данное, 2-е издание, дополнено работой В.А.Подороги "Авраам как Problemata. Серен Кьеркегор и непрямая коммуникация", а также фрагментами нового перевода книги "Понятие страха", выполненного А.В. Лызловым.

Серен Кьеркегор - Страх и трепет

Пер. с дат.-Изд. 2-е, дополненное и исправленное. - М.: Культурная революция, 2010. - (Классики современности). - 488 с. ISBN 978-5-250-06078-3.

Серен Кьеркегор - Страх и трепет - Содержание

Диалектическая лирика Иоханнеса де Силенцио

Страх И Трепет (пер. Н.В. Исаевой, С.А. Исаева)

Предисловие

Общий смысл

Похвальная речь Аврааму

Проблемы

Вступление от чистого сердца

Проблема 1. Существует ли телеологическое устранение этического?

Проблема 2. Существует ли абсолютный долг перед Богом?

Проблема 3. Было ли этически ответственным со стороны Авраама скрывать свой замысел от Сарры, Елизара и Исаака?

Эпилог

Понятие страха

Простое, психологически намеченное размышление в направлении догматической проблемы первородного греха

Написано Вигилием Хауфниенсием

(пер. Н.В. Исаевой, С.Л. Исаева)

Предисловие

Введение

Глава первая.Страх как предпосылка первородного греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока

§1. Исторические замечания относительно понятия «первородный грех» (142) §2. Понятие первого греха (146) §3. Понятие невинности (152) §4. Понятие грехопадения (154) §5. Понятие страха (158) §6. Страх как предпосылка первородного греха и как то, что разъясняет первородный грех вспять, в направлении его истока (162)

Глава вторая. Страх как то, что разъясняет первородный грех вперед, в прогрессии

§1. Объективный страх (173) §2. Субъективный страх (177)

Глава третья. Страх как следствие того греха, который является отсутствием сознания греха

§1. Страх бездуховности (212) §2. Страх, диалектически определенный по направлению к судьбе (216) §3. Страх, диалектически определенный

в направлении вины (222)

Глава четвертая. Страх греха, или Страх как следствие греха в единичном индивиде

§1. Страх перед злом (233) §2. Страх перед добром (демоническое) (238)

Глава пятая. Страх как спасающее силой веры

Болезнь к смерти

Изложение христианской психологии ради наставления и пробуждения

Написано Анти-климакусом, издано С. Къеркегором

Предисловие

Введение

Книга I. О том, что отчаяние - это смертельная болезнь

Глава I. Будучи болезнью духа, или Я, отчаяние может приобретать три образа: отчаявшийся, не сознающий своего Я (неистинное отчаяние), отчаявшийся, не желающий быть собою, и отчаявшийся, который желает быть таковым (292)

Глава 2. Возможность [Mulighed] и действительность [Virkelighed] отчаяния (293)

Глава 3. Отчаяние - это смертельная болезнь (296)

Книга II. Всеобщность [Almindelighed] отчаяния

Книга III. Проявления отчаяния

Глава I. Отчаяние, рассмотренное не под углом зрения сознания, но только соответственно составляющим синтеза Я

Глава 2. Отчаяние, рассмотренное в категориях сознания (318)

Книга IV. Отчаяние - это грех

Глава I. Градации в осознании Я (качественное определение: перед Богом)

Глава 2. Сократическое определение греха (362)

Глава 3. О том, что грех есть не отрицание, но нечто положительное (370) Дополнение к книге N. Не является ли тогда грех исключением [Sjelden-hed]? (мораль) (373)

Книга V. Продолжение греха [Syndens Fortsaettelse]

Глава1. Грех отчаяния в собственном грехе (382)

Глава 2. Грех отчаяния относительно возобновления грехов [Forladelse от Syndernes] (возмущение) (386)

Глава 3. Грех - отрицать христианство modo ponendo и объявлять его неправдой (398)

Приложения

Страх и трепет. Комментарии

Понятие страха. Комментарии

Болезнь к смерти. Комментарии

Понятие страха. Фрагменты (в переводе А. Лызлова)

В.А. Лодорога. Авраам как Problemata

Серен Киркегор и непрямая коммуникация

I. Непрямая коммуникация - что это такое? (444) 2. Жало в плоть (458) 3. Страх и диалектика возможного (468) 4. Полет марионетки (472) 5. Идея философского письма (483)