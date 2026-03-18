Кертес - Без судьбы

В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня от занятий на весь день — «по семейным обстоятельствам». Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал: отца забирают в трудовые лагеря; больше классный наставник ко мне не цеплялся.

Из школы я отправился не домой, а в нашу лавку. Отец сказал, они с мачехой будут ждать меня там. И добавил, чтобы я поторопился: вдруг буду нужен зачем-нибудь. Собственно, он меня и от школы поэтому освободил. Или, может, для того, чтобы я «был рядом в последний день, когда он расстается с домом», — это он, правда, говорил раньше, еще утром, помню, когда звонил по телефону матери. Дело в том, что нынче — четверг, а по четвергам и по воскресеньям я полдня, после обеда, должен проводить у нее. Но отец решительно сказал ей: «Дюрку сегодня я не могу к тебе отпустить», — тогда он и произнес те слова. А может, и не тогда. Утром я ходил немного сонный, из-за воздушной тревоги, которая была ночью, и, не исключено, что- то путаю. Но в том, что он говорил это, я уверен. Если не матери, значит, кому-то другому.

Кертес, Имре - Без судьбы

Перевод с венгерского языка Юрия Гусева. — Москва : Издательство ACT, 2022. — 320 с — (Холокост. Правдивая история).

Книга венгерского писателя, нобелевского лауреата 2002 года. Самый правдивый рассказ о концлагере глазами 15-летнего подростка. История легла в основу одноименной экранизации 2005 года.

