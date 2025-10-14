Человек описывается в Библии как сотворенный по «образу Божию» (Быт. 1:26, 27). В силу своего чудесного сотворения человек является славным существом, обладающим духовным подобием Бога. Воплощение Господа Иисуса Христа, являющееся огромным чудом, свидетельствует об этом факте, ибо в нем его окончательное основание. Если бы между Богом и человеком не существовало подобного субстрата родства, для Бога было бы невозможным открыть Себя в Личности «человека Христа Иисуса» (1 Тим. 2:5). Весьма удивительным образом человек был удостоен стать выражением Божьей славы. Возвышенная и духовная концепция человека еще более представляется в библейской истине об обитании Святого Духа в искупленном человеке, и, хоть этот преображающий опыт нельзя назвать обожествлением, тем не менее посредством него человек стал соучастником в божественной природе (ср. 2 Петр. 1:4).

Высокая оценка человека, которую мы находим в Писании, также выражается в идее о даре вечной жизни для искупленного человека — жизни не просто бесконечной продолжительности, но и бесконечного качества. Таким образом, человек является существом, масштабы жизни которого нельзя ограничивать рамками времени и места, несмотря на то, что ими ограничена его физическая жизнь. Ценность человека для Бога, несмотря на его грех и последующую деградацию, в высшей степени открыта в Божьем акте его спасения. Говоря языком религии, — то есть когда к Богу возносится поклонение исповедания, молитвы и хвалы, — необходимо признать, что человек не достоин спасения; но, говоря языком богословия, — то есть когда объективно излагается отношение человека к Богу, — необходимо подтвердить, что по Божественной оценке человек был достоин спасения. Если бы это было не так, тогда само действие Бога по спасению того, что недостойно спасения, было бы недостойным.

ОБРАЗ БОЖИЙ. Но что означает фраза «образ Божий» в контексте описания человеческой природы? По-видимому, это библейский способ утверждения духовной природы человека. «Образ» Божий в человеке можно рассматривать с двух сторон: (а) природы и (б) морали. В силу природного подобия человек индивидуален; а в силу морального подобия он добр. Качества человека как индивидуального существа, то есть его дары самосознания, самоопределения и личной свободы, обеспечивают возможность нравственной жизни и могут считаться неотъемлемой частью его как человека. Если человек перестает обладать этими качествами, он перестает быть полноценным человеком. Однако это не так в отношении морального подобия человека Богу. Это подобие можно утратить — и, поистине, оно было утрачено, — тогда как человек все еще остается человеком.

Концепция морального подобия означает, что человек был создан с такими чувствами и волей, которые делали Бога наивысшей целью его существа, а его самого ограниченным отражением Божьего морального совершенства. Поэтому недостаточно сказать, что человек был создан в состоянии невинности: необходимо признать положительный элемент, который иногда называется первоначальной праведностью, в силу которой человека необходимо было считать хорошим. Нет оправдания предположению о том, что «низшая» природа в человеке первоначально была подавлена «высшей», но в то же время моральная добродетель в человеке при его сотворении не имела той стабильности, которая присуща развитой личности. Это моральное подобие Богу является тем, что входило в Божественный вердикт в отношении всего Его творения, когда Он провозгласил, что оно «весьма хорошо» (Быт. 1:31).

Хорошее кресло или хорошая лошадь будут хорошими согласно характеристикам, требуемым от кресла или лошади: подобным образом, хороший человек должен быть хорошим не только в своем физическом теле или умственных способностях, но и в моральных качествах. Косвенную поддержку подобного понимания первоначального состояния человека как морально хорошего и больше хорошего, чем невинного, можно найти в словах Павла, который увещевает верующих «облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефес. 4:24). Фраза «по Богу» означает «по образу Божию», и этот образ заключается в «праведности и святости истины». Предназначение всего отрывка заключается в том, чтобы провести параллель между сотворением «нового человека» и сотворением первого человека, который был сотворен «по» образу Божию, хотя в «новом человеке» присутствуют элементы славы, которые намного превосходят славу первого человека. Еще одно косвенное подтверждение взгляда о том, что «образ» Божий относится к моральному совершенству Бога, можно увидеть в словах Павла, когда он ссылается на «Христа, Который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4).

Эрнест Кеван – Спасение

Издательство – «Христианское просвещение»

Одесса – 2013 г. / 136 с.

Эрнест Кеван – Спасение – Содержание