Клауд - Барьеры
Многие из нас живут с ощущением, что их жизнью распоряжаются другие: властные родители, требовательные начальники или друзья-манипуляторы. Мы боимся обидеть отказом, берем на себя чужую ответственность и в итоге теряем контроль над собственным временем и счастьем.
«Барьеры» — это детальное руководство по установке психологических границ.
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Барьеры
Переводчик С. Жужунава
Санкт-Петербург, Мирт, 2010 г, 382 с.
ISBN: 978-5-88869-262-2
Москва, Триада, 2013 г, 347 с.
ISBN: 978-5-88869-289-9
Генри Клауд - Джон Таунсенд - Барьеры - Содержание
Переводчик С. Жужунава
Посвящение
Предисловие к русскому изданию
ЧАСТЬ 1 ЧТО ТАКОЕ БАРЬЕРЫ?
1. Один день из жизни женщины, у которой не сформированы личностные барьеры
2. Что собой представляют барьеры?
3. Проблемы, связанные с нечетко намеченными барьерами
5. Законы барьеров
6. Самые распространенные заблуждения о барьерах
ЧАСТЬ 2 КОНФЛИКТЫ ИЗ–ЗА БАРЬЕРОВ
7. Барьеры и ваша семья
8. Барьеры и ваши друзья
9. Барьеры и ваш супруг
10. Барьеры и ваши дети
11. Барьеры и работа
12. Барьеры и вы сами
13. Барьеры и Бог
ЧАСТЬ 3 ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ
14. Сопротивление барьерам
No comments yet. Be the first!