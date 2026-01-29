Клауд - Барьеры

Многие из нас живут с ощущением, что их жизнью распоряжаются другие: властные родители, требовательные начальники или друзья-манипуляторы. Мы боимся обидеть отказом, берем на себя чужую ответственность и в итоге теряем контроль над собственным временем и счастьем.

«Барьеры» — это детальное руководство по установке психологических границ.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Барьеры

Переводчик С. Жужунава

Санкт-Петербург, Мирт, 2010 г, 382 с.

ISBN: 978-5-88869-262-2

Москва, Триада, 2013 г, 347 с.

ISBN: 978-5-88869-289-9

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Барьеры - Содержание

Переводчик С. Жужунава