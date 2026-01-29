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Клауд - Барьеры

Клауд - Барьеры
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Многие из нас живут с ощущением, что их жизнью распоряжаются другие: властные родители, требовательные начальники или друзья-манипуляторы. Мы боимся обидеть отказом, берем на себя чужую ответственность и в итоге теряем контроль над собственным временем и счастьем.

«Барьеры» — это детальное руководство по установке психологических границ.

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Барьеры

Переводчик С. Жужунава

Санкт-Петербург, Мирт, 2010 г, 382 с.

ISBN: 978-5-88869-262-2

Москва, Триада, 2013 г, 347 с.

ISBN: 978-5-88869-289-9

Генри Клауд - Джон Таунсенд - Барьеры - Содержание

Переводчик С. Жужунава

  • Посвящение

  • Предисловие к русскому изданию

  • ЧАСТЬ 1 ЧТО ТАКОЕ БАРЬЕРЫ?

    • 1. Один день из жизни женщины, у которой не сформированы личностные барьеры

    • 2. Что собой представляют барьеры?

    • 3. Проблемы, связанные с нечетко намеченными барьерами

    • 5. Законы барьеров

    • 6. Самые распространенные заблуждения о барьерах

  • ЧАСТЬ 2 КОНФЛИКТЫ ИЗ–ЗА БАРЬЕРОВ

    • 7. Барьеры и ваша семья

    • 8. Барьеры и ваши друзья

    • 9. Барьеры и ваш супруг

    • 10. Барьеры и ваши дети

    • 11. Барьеры и работа

    • 12. Барьеры и вы сами

    • 13. Барьеры и Бог

  • ЧАСТЬ 3 ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ

    • 14. Сопротивление барьерам

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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