Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон
«И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровергнут Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены — в увеселительных домах. Близко время его, и не замедлят дни его...».
Такую печальную судьбу предсказал пророк Исаия величественному городу Вавилону, само название которого было для современников нарицательным, когда дело доходило до обозначения роскоши и богатства, греха и разврата. До сих пор в ходу такое библейское выражение, как «вавилонская блудница». Многие события тесно связывают Вавилон с историей иудеев, в том числе угон населения Иерусалима в вавилонский плен, что объясняет частые упоминания Вавилона в Священном Писании в отрицательном контексте.
Закрепила же в памяти людей имя Вавилона рассказанная Библией легенда о строительстве Вавилонской башни и смешении языков. Отсюда, кстати, оборот «вавилонское столпотворение». Яркое описание этого события на протяжении веков будоражило фантазию людей и породило многие попытки его художественного воплощения.
Эвелин Кленгель-Брандт – Путешествие в древний Вавилон
Москва: Издательство «Ломоносовъ», 2023. – 210 с. – (История / География / Этнография.)
ISBN 978-5-91678-784-9
Эвелин Кленгель-Брандт – Путешествие в древний Вавилон - Содержание
В поисках Вавилона
Вавилон и его жители
Хозяйственная жизнь
На кого опиралась власть царя
Мир богов
Духовный мир вавилонян
Закат
Хронологическая таблица
СПАСИБО!
Очень хорошая подборка! Впрочем, месопотамские тексты, переведенные на русский,не ограничиваются книгой Афанасьевой, так что можно было создать отдельную страницу с литературой Древней Месопотамии.