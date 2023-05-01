«И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровергнут Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены — в увеселительных домах. Близко время его, и не замедлят дни его...».

Такую печальную судьбу предсказал пророк Исаия величественному городу Вавилону, само название которого было для современников нарицательным, когда дело доходило до обозначения роскоши и богатства, греха и разврата. До сих пор в ходу такое библейское выражение, как «вавилонская блудница». Многие события тесно связывают Вавилон с историей иудеев, в том числе угон населения Иерусалима в вавилонский плен, что объясняет частые упоминания Вавилона в Священном Писании в отрицательном контексте.

Закрепила же в памяти людей имя Вавилона рассказанная Библией легенда о строительстве Вавилонской башни и смешении языков. Отсюда, кстати, оборот «вавилонское столпотворение». Яркое описание этого события на протяжении веков будоражило фантазию людей и породило многие попытки его художественного воплощения.

Эвелин Кленгель-Брандт – Путешествие в древний Вавилон

Москва: Издательство «Ломоносовъ», 2023. – 210 с. – (История / География / Этнография.)

ISBN 978-5-91678-784-9

Эвелин Кленгель-Брандт – Путешествие в древний Вавилон - Содержание