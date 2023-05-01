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Кленгель-Брандт - Путешествие в древний Вавилон

Эвелин Кленгель-Брандт – Путешествие в древний Вавилон
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History

«И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровергнут Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены — в увеселительных домах. Близко время его, и не замедлят дни его...».

Такую печальную судьбу предсказал пророк Исаия величественному городу Вавилону, само название которого было для современников нарицательным, когда дело доходило до обозначения роскоши и богатства, греха и разврата. До сих пор в ходу такое библейское выражение, как «вавилонская блудница». Многие события тесно связывают Вавилон с историей иудеев, в том числе угон населения Иерусалима в вавилонский плен, что объясняет частые упоминания Вавилона в Священном Писании в отрицательном контексте.

Закрепила же в памяти людей имя Вавилона рассказанная Библией легенда о строительстве Вавилонской башни и смешении языков. Отсюда, кстати, оборот «вавилонское столпотворение». Яркое описание этого события на протяжении веков будоражило фантазию людей и породило многие попытки его художественного воплощения.

Эвелин Кленгель-Брандт – Путешествие в древний Вавилон

Москва: Издательство «Ломоносовъ», 2023. – 210 с. – (История / География / Этнография.)

ISBN 978-5-91678-784-9

Эвелин Кленгель-Брандт – Путешествие в древний Вавилон - Содержание

  • В поисках Вавилона

  • Вавилон и его жители

  • Хозяйственная жизнь

  • На кого опиралась власть царя

  • Мир богов

  • Духовный мир вавилонян

  • Закат

  • Хронологическая таблица

Views 632
Rating 5.0 / 5
Added 01.05.2023
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

B
brat Eduard 3 years ago
Подборка просто ОТЛИЧНАЯ. Пробороздив бескрайние просторы интернета, а не нашёл и части выложенного здесь материала.
СПАСИБО!
T
tarasenko 3 years ago

Очень хорошая подборка! Впрочем, месопотамские тексты, переведенные на русский,не ограничиваются книгой Афанасьевой, так что можно было создать отдельную страницу с литературой Древней Месопотамии.

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