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Ключевые понятия Библии

Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Theology, Educational, Reference
В Библии есть много слов, имеющих особое богословское значение, которое необходимо учитывать переводчикам, поскольку эти понятия представляют определенные трудности при переводе. В большинстве случаев это объясняется тем, что данные слова особым образом употребляются в Библии. Довольно часто они представляют собой понятия, ранее совсем неизвестные или малоизвестные в той культуре, на язык которой осуществляется перевод Библии.
Прежде чем переводчик сможет подыскать соответствующие эквиваленты для такого рода ключевых понятий Библии, он должен адекватно понимать их точное значение в языке оригинала. Данный словарь представляет собой пособие для переводчиков, приводящее наиболее существенную информацию о значении каждого понятия вместе с возможными вариантами перевода.
Первоочередной целью словаря является помощь тем переводчикам, которые в качестве оригинала используют как греческий, так и русский текст Библии. Поэтому в основной перечень понятий включены русские слова. В каждой словарной статье русские слова соотносятся с соответствующими греческими эквивалентами, и толкованию подлежат именно понятия оригинала. Настоящее пособие представляет следующую информацию:
• Ключ к пониманию избранных греческих понятий, употребляющихся в тексте Нового Завета, показывающий главные характеристики (или компоненты) лексического значения, а также явления антонимии, синонимии и гипонимии;
• Объяснение имеющихся сходств и различий между греческими понятиями и теми лексическими эквивалентами, которые, как правило, используются в русском переводе. Однако переводчику постоянно необходимо помнить о том, что соотношение между греческими русскими словами может быть иным, чем соотношение между греческими понятиями и лексическими эквивалентами целевого языка, на который осуществляется перевод Библии.

Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета

СПб.: Издание Христианского общество «Библия для всех», 2000. - 506 с.
ISBN 5-7454-0447-7

Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета - Содержание

Oт издателя
Благодарности
Введение
Общая библиография
  • Ангел, вестник
  • Антихрист
  • Апостол
  • Благодать, благоволение
  • Благословлять
  • Бог
  • Грех, грешник
  • Дух, духовный
  • Душа
  • Евангелие
  • Жертва, жертвоприношение
  • Жертвенник, алтарь
  • Завет
  • Закон
  • Злой дух
  • Израиль, иудей, еврей, обрезанный
  • Имя
  • Искупить, искупление
  • Книжник, законник
  • Крест, распинать
  • Крестить, крещение
  • Левит
  • Любить
  • Милость
  • Мир, вселенная, земля
  • Небеса, небо
  • Общение, участие
  • Первосвященник
  • Писание
  • Плоть
  • Покаяние, каяться
  • Помазание, помазывать
  • Посредник, ходатай
  • Праведный, оправдывать
  • Преисподняя, ад
  • Примирение, мирить
  • Притча
  • Пророк
  • Прощать, прощение
  • Сатана
  • Святой, освящать
  • Священник
  • Сердце
  • Синагога
  • Скиния, куща
  • Слава, славный, славить
  • Спасать, спасение, спаситель
  • Суббота
  • Судить, суд
  • Сын человеческий
  • Тело
  • Ходатай, Утешитель
  • Ученик
  • Фарисей, саддукей
  • Храм, Дом Божий, Святилище
  • Христос, Мессия
  • Царство Божие, Царство Небесное
  • Церковь
  • Чистый, очищать, очищение
  • Чудо, знак
  • Язычники
Список сокращений
Указатель библейских цитат
Views 746
Rating 4.1 / 5
Added 03.07.2022
Author brat Eduard
Rate this publication:
4.1/5 (5)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 4 years ago

Очень подробные разработки слов с глубоким семантическим анализом. Очень информативный словарь, особенно для лексикографов и библейских переводчиков. При анализе слов задействованы данные языка оригинала. Статьи обширные, с четкой разбивкой на разные значения и лексические оттенки новозаветных терминов. И, конечно, масса библейских цитат, распределенных в соответствии с  многогранной семантикой каждого слова.
V
viktor_bn 4 years ago

Насколько обемно даються оприделнния того или иного слова , значення, поняття?

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