Ключевые понятия Библии
В Библии есть много слов, имеющих особое богословское значение, которое необходимо учитывать переводчикам, поскольку эти понятия представляют определенные трудности при переводе. В большинстве случаев это объясняется тем, что данные слова особым образом употребляются в Библии. Довольно часто они представляют собой понятия, ранее совсем неизвестные или малоизвестные в той культуре, на язык которой осуществляется перевод Библии.
Прежде чем переводчик сможет подыскать соответствующие эквиваленты для такого рода ключевых понятий Библии, он должен адекватно понимать их точное значение в языке оригинала. Данный словарь представляет собой пособие для переводчиков, приводящее наиболее существенную информацию о значении каждого понятия вместе с возможными вариантами перевода.
Первоочередной целью словаря является помощь тем переводчикам, которые в качестве оригинала используют как греческий, так и русский текст Библии. Поэтому в основной перечень понятий включены русские слова. В каждой словарной статье русские слова соотносятся с соответствующими греческими эквивалентами, и толкованию подлежат именно понятия оригинала. Настоящее пособие представляет следующую информацию:
• Ключ к пониманию избранных греческих понятий, употребляющихся в тексте Нового Завета, показывающий главные характеристики (или компоненты) лексического значения, а также явления антонимии, синонимии и гипонимии;
• Объяснение имеющихся сходств и различий между греческими понятиями и теми лексическими эквивалентами, которые, как правило, используются в русском переводе. Однако переводчику постоянно необходимо помнить о том, что соотношение между греческими русскими словами может быть иным, чем соотношение между греческими понятиями и лексическими эквивалентами целевого языка, на который осуществляется перевод Библии.
Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета
СПб.: Издание Христианского общество «Библия для всех», 2000. - 506 с.
ISBN 5-7454-0447-7
Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета - Содержание
Oт издателя
Благодарности
Введение
Общая библиография
- Ангел, вестник
- Антихрист
- Апостол
- Благодать, благоволение
- Благословлять
- Бог
- Грех, грешник
- Дух, духовный
- Душа
- Евангелие
- Жертва, жертвоприношение
- Жертвенник, алтарь
- Завет
- Закон
- Злой дух
- Израиль, иудей, еврей, обрезанный
- Имя
- Искупить, искупление
- Книжник, законник
- Крест, распинать
- Крестить, крещение
- Левит
- Любить
- Милость
- Мир, вселенная, земля
- Небеса, небо
- Общение, участие
- Первосвященник
- Писание
- Плоть
- Покаяние, каяться
- Помазание, помазывать
- Посредник, ходатай
- Праведный, оправдывать
- Преисподняя, ад
- Примирение, мирить
- Притча
- Пророк
- Прощать, прощение
- Сатана
- Святой, освящать
- Священник
- Сердце
- Синагога
- Скиния, куща
- Слава, славный, славить
- Спасать, спасение, спаситель
- Суббота
- Судить, суд
- Сын человеческий
- Тело
- Ходатай, Утешитель
- Ученик
- Фарисей, саддукей
- Храм, Дом Божий, Святилище
- Христос, Мессия
- Царство Божие, Царство Небесное
- Церковь
- Чистый, очищать, очищение
- Чудо, знак
- Язычники
Список сокращений
Указатель библейских цитат
Очень подробные разработки слов с глубоким семантическим анализом. Очень информативный словарь, особенно для лексикографов и библейских переводчиков. При анализе слов задействованы данные языка оригинала. Статьи обширные, с четкой разбивкой на разные значения и лексические оттенки новозаветных терминов. И, конечно, масса библейских цитат, распределенных в соответствии с многогранной семантикой каждого слова.
Насколько обемно даються оприделнния того или иного слова , значення, поняття?