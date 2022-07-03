В Библии есть много слов, имеющих особое богословское значение, которое необходимо учитывать переводчикам, поскольку эти понятия представляют определенные трудности при переводе. В большинстве случаев это объясняется тем, что данные слова особым образом употребляются в Библии. Довольно часто они представляют собой понятия, ранее совсем неизвестные или малоизвестные в той культуре, на язык которой осуществляется перевод Библии.

Прежде чем переводчик сможет подыскать соответствующие эквиваленты для такого рода ключевых понятий Библии, он должен адекватно понимать их точное значение в языке оригинала. Данный словарь представляет собой пособие для переводчиков, приводящее наиболее существенную информацию о значении каждого понятия вместе с возможными вариантами перевода.

Первоочередной целью словаря является помощь тем переводчикам, которые в качестве оригинала используют как греческий, так и русский текст Библии. Поэтому в основной перечень понятий включены русские слова. В каждой словарной статье русские слова соотносятся с соответствующими греческими эквивалентами, и толкованию подлежат именно понятия оригинала. Настоящее пособие представляет следующую информацию:

• Ключ к пониманию избранных греческих понятий, употребляющихся в тексте Нового Завета, показывающий главные характеристики (или компоненты) лексического значения, а также явления антонимии, синонимии и гипонимии;

• Объяснение имеющихся сходств и различий между греческими понятиями и теми лексическими эквивалентами, которые, как правило, используются в русском переводе. Однако переводчику постоянно необходимо помнить о том, что соотношение между греческими русскими словами может быть иным, чем соотношение между греческими понятиями и лексическими эквивалентами целевого языка, на который осуществляется перевод Библии.

Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета

СПб.: Издание Христианского общество «Библия для всех», 2000. - 506 с.

ISBN 5-7454-0447-7

Ключевые понятия Библии в тексте Нового Завета - Содержание

Oт издателя

Благодарности

Введение

Общая библиография

Ангел, вестник

Антихрист

Апостол

Благодать, благоволение

Благословлять

Бог

Грех, грешник

Дух, духовный

Душа

Евангелие

Жертва, жертвоприношение

Жертвенник, алтарь

Завет

Закон

Злой дух

Израиль, иудей, еврей, обрезанный

Имя

Искупить, искупление

Книжник, законник

Крест, распинать

Крестить, крещение

Левит

Любить

Милость

Мир, вселенная, земля

Небеса, небо

Общение, участие

Первосвященник

Писание

Плоть

Покаяние, каяться

Помазание, помазывать

Посредник, ходатай

Праведный, оправдывать

Преисподняя, ад

Примирение, мирить

Притча

Пророк

Прощать, прощение

Сатана

Святой, освящать

Священник

Сердце

Синагога

Скиния, куща

Слава, славный, славить

Спасать, спасение, спаситель

Суббота

Судить, суд

Сын человеческий

Тело

Ходатай, Утешитель

Ученик

Фарисей, саддукей

Храм, Дом Божий, Святилище

Христос, Мессия

Царство Божие, Царство Небесное

Церковь

Чистый, очищать, очищение

Чудо, знак

Язычники

Список сокращений

Указатель библейских цитат