15 декабря 37 года в небольшом приморском городке Анций, расположенном в нескольких десятках миль от Рима, в семье Гнея Домиция Агенобарба родился мальчик, получивший согласно семейной традиции личное имя Луций — в роду Домициев Агенобарбов все мужчины носили только два личных имени — Гней или Луций, которые положено было чередовать.

Ребенок появился на свет в час рассвета, «так что лучи восходящего солнца коснулись его едва ли не раньше, чем земли». Потому он был вправе считать себя изначально отмеченным Аполлоном, ведь именно этот солнечный бог посылал на землю свои стрелы — лучи. Печать этого божества действительно будет сопровождать Нерона всю его недолгую, но очень бурную жизнь.

Игорь Князький - Нерон

М.: Молодая гвардия, 2013. — 314 с.

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1403).

ISBN 978-5-235-03606-2

Игорь Князький - Нерон - Содержание

Глава I. Молодые годы Нерона

Глава II. Нерон и Агриппина

Глава III. Нерон и музы

Глава IV. Нерон развлекается

Глава V. Явление Антихриста

Глава VI. Заговоры и казни

Глава VII. Войны и мятежи

Глава VIII. Рим ропщет, Греция рукоплещет

Глава IX. Qualis artifex регео!

Игорь Князький - Нерон - Глава 1

Спустя год после официального усыновления его Клавдием, 5 марта 51 года юный Нерон, не достигший еще и четырнадцати лет, был провозглашен совершеннолетним и торжественно облачился в мужскую тогу. По римской традиции этот обряд полагалось совершать, когда юноша достигал шестнадцати лет. Ускорение совершеннолетия Нерона было делом знаковым: римляне должны были увидеть, что пасынок императора достаточно возмужал и способен заниматься государственными делами. А это означало, что именно сын Агриппины теперь выдвигается на первый план как преемник Клавдия. Выходило, что Британник, законный сын императора, которого ранее уже привыкли воспринимать в качестве наследника правящего принцепса, лишается надежды стать преемником отца.