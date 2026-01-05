Прежде всего я благодарю Бога за то, что наконец появилась возможность собрать в одно целое ряд моих работ, посвященных экклезиологиче-ской тематике. Я действительно постоянно обращался к ней, и даже моя первая работа, написанная в 1978 году еще до поступления в духовную академию, была посвящена проблемам церкви. А с проблемами церкви мы тогда больше всего и сталкивались, ведь у нас уже шло регулярное оглашение и нам надо было воцерковлять современных взрослых людей. Тема этой первой статьи, которая потом вышла в Вестнике РХД под псевдонимом Николай Герасимов, была «Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви». Такое название уже предполагало, во-первых, четкое различение Церкви с прописной и церкви со строчной буквы, и, во-вторых, оно говорило именно о вхождении в Церковь, а не о вступлении, как у протопр. Николая Афанасьева. В церковь надо свободно войти, а не просто вступить в ее ряды, как в некую мистериальную организацию или ту или иную формальную или неформальную каноническую институцию.

Эта работа с самого начала писалась без внутренней цензуры, абсолютно открыто и честно, в расчете на такое же открытое и честное отношение всех читателей, и тем самым там уже закладывалась возможность диалога или даже спора. По сути, для меня она определила собой все дальнейшее, поставила основные вопросы, связанные с церковной жизнью и с устройством церкви. Но это были еще советские годы, что очень важно, потому что тогда было более понятно, в каком положении находится церковь, насколько она ушла от своего первоначального образа, насколько в ней не только много внешних проблем, недостатков или пороков, но и внутри достаточно непорядков. Поэтому в статье речь шла не только о вхождении в церковь новых людей и о возможности этого в таких чрезвычайных условиях, в которых церковь тогда жила, но и о том, какой должна быть сама церковь и почему она должна стать и быть именно общиной.

Священник Георгий Кочетков - Церковь Бога Живого: Очерки общинно-братской экклезиологии

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2020. — 304 с.

ISBN 978-5-89100-223-4

Священник Георгий Кочетков - Церковь Бога Живого: Очерки общинно-братской экклезиологии - Содержание

Предисловие

Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви

Священство православных и баптистов

Вера вне церкви и проблема воцерковления

Книга о. Николая Афанасьева «Служение мирян в Церкви» и современность

Тезисы о самых неотложных пастырских нуждах нашей церкви (еще раз к вопросу о традициях и реформах в ней)

Сретенско-Преображенское братство как один из современных примеров воплощения православной общинно-братской экклезиологии

О границах Церкви (в связи с экклезиологией о. Сергия Булгакова)

Начала веры человека и церкви в новозаветную Церковь — экклезиология

Братства как явление постконстантиновской эпохи (их роль в настоящий момент существования церкви)

Об авторе

Священник Георгий Кочетков - Церковь Бога Живого: Очерки общинно-братской экклезиологии - Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в церкви

Все утружденные и обремененные,

придите ко Мне, и Я успокою вас,

возьмите на себя Мое иго и научитесь от Меня,

как Я кроток и смирен сердцем,

и найдете покой вашим душам,

ибо благо Мое иго и легко Мое бремя.

(Мф 11:28-30)

Предлагаемые вниманию читателя заметки написаны простым верующим Русской православной церкви в связи с острой необходимостью кратко, но по возможности полно, ответить на основании лично-церковного опыта на определенную часть тех вопросов, которые волнуют каждого современного, т. е. различающего знамения и времена, верующего нашей церкви, заинтересованного в ее процветании, радующегося вместе с ней и вместе с ней болезнующего, тех вопросов, которые иногда формулируются и прямо высказываются, а чаще просто «висят в воздухе» как трудноразрешимое недоумение.

Все эти вопросы так или иначе касаются Церкви. Здесь важно не путать три реальности и, соответственно, три понятия — Церковь, церковь и храм-церковь, где первое ближе к тому, что чаще всего называют единым богочеловеческим организмом, столпом и утверждением Истины, полнотой Наполняющего все во всем, мистическим телом Христовым, народом святым, родом избранным, царственным священством, людьми, взятыми в удел; второе — к церковной институции со всеми ее учреждениями и организациями в их исторических духовно-культурных и социально-экономических формах и проявлениях; третье — к тому, что называют домом Божьим и обычным местом совершения богослужения. Что же это за вопросы? В первую очередь, тут надо разобраться в принципиально важных процессах вхождения в Церковь и устройства жизни в ней, т. е. как раз в том, без чего вообще нельзя всерьез говорить о Церкви и нормальной жизни («церковности») ее членов, призываемых верить в Церковь и исповедовать ее как величайшее Божье чудо.

Оба этих процесса в нашей церкви (есть основания полагать, что не только в нашей, а так или иначе и во всех Церквах) предельно расстроены и нарушены. Отсюда столь частые недоумения и прямой соблазн, в широком масштабе свойственный многим неравнодушным к Богу и Церкви, но особенно тем из них, которые в большинстве своем приходят или пришли к вере и в церковь непосредственно из атеистической среды и обеспокоены тем, что есть люди, которые, раз придя в Церковь, ее оставляют, а также те, которые, будучи крещены в детстве или даже в сознательном возрасте, не проявляют в своей жизни никаких или почти никаких признаков церковности.

Кроме того, в связи с предельной размытостью представлений большинства православных христиан о границах Церкви и церкви остался неразрешенным вопрос об отношении к неверующим, ина-коверующим и к верующим других религий. Неясным остается и то, кто же мы сами в Церкви и можем ли мы вообще рассуждать о Церкви и Боге, коли еще не известно, являемся ли мы действительными членами Церкви или, по грехам своим, членами мертвыми и отверженными. И наконец, как в связи с этим понять саму Церковь во всех ее исторических, мистических и прочих аспектах, которые к тому же стало принято резко противопоставлять и даже разрывать, что, конечно, становится новым преткновением для людей, желающих войти в Церковь, а также уже церковных.

Но и этого мало, ибо любой человек, даже разобравшись в этих вопросах, попадает в еще более тяжелое положение, поскольку уже не может не сравнивать свою веру, свои знания и представления о Церкви с существующим положением. И здесь такого человека подстерегают два соблазна. Или начать «протестовать» и бороться с ветряными мельницами, отталкиваясь от всего существующего положения и тем самым разрывая внутренние связи любви и преемственности во имя тех же связей, или впасть в уныние и разрушительное бездействие от своего «бессилия» что-либо исправить и в чем-либо помочь, ссылаясь на плохо понятый Промысел Божий, становящийся в этом случае прикрытием лжи и компромисса, и полагаясь на пример других и на «как бы хуже не было».