Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой занимают особое место в русскоязычной исламской литературе, представляя собой уникальную попытку передать не только буквальное значение, но и поэтическую возвышенность коранического слога. Автор ставит перед собой задачу разрушить стереотип о Коране как о сухом своде законов, представляя его как величественную поэму божественного происхождения. Порохова убеждена, что арабский подлинник обладает неповторимым ритмом и музыкальностью, и потому её перевод выполнен в стихотворной форме (белым стихом), что позволяет русскоязычному читателю соприкоснуться с эстетической красотой и эмоциональной силой первоисточника.

В содержательной части этого монументального труда автор уделяет огромное внимание контекстуальному толкованию аятов. Комментарии Пороховой базируются на классических экзегезах (тафсирах), но при этом они адаптированы для восприятия современным человеком, живущим в пространстве европейской культуры. Она детально разъясняет этические и философские аспекты ислама, подчеркивая идеи гуманизма, веротерпимости и научного поиска, заложенные в Писании. Особое внимание уделяется аятам, описывающим мироустройство, которые автор соотносит с данными современного естествознания, стремясь показать гармонию между верой и разумом.

Стиль изложения отличается торжественностью, использованием высокого штиля и глубоким уважением к сакральному тексту. Перевод Пороховой вызвал широкие дискуссии в академических и религиозных кругах: одни критиковали его за вольность интерпретаций, другие — превозносили за способность пробудить живой интерес к исламу у светской аудитории. Труд служит незаменимым мостом между культурами, помогая русскоязычному читателю увидеть в Коране не «чужую» книгу, а универсальное послание надежды и мудрости. Это чтение для тех, кто ищет в религии не только правила, но и вдохновение, и желает постичь дух ислама через призму высокой поэзии.

Коран - Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой

Москва : РИПОЛ классик, 2014 г. — 800 с.

ISBN97 8-5-386-07745-7

Коран - Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой - Вступление (от переводчика)

Во имя Аллаха, Всемилостивого, Милосердного!

Русская философия и богословие всегда с глубоким пониманием относились ко всем монотеистическим религиям, считая, что вера в Единого Бога и Его праведный суд — одна и та же во всех Откровениях. Открыть Истину одним и скрыть ее от других было бы противно правде и милосердию Божьему. Этим единством Божьим логически требуется единство человечества, связанного с Богом, т. е. единство истинной религии как веры для всех народов. И несомненно, каждая из великих религиозных культур не есть механическое накопление разнородных элементов, а выросла на исторической почве из живого зерна, брошенного туда великим гением Творца, с именем Которого обрело бытие и внутренний смысл «всё, что пребывает на земле и в небесах». Живым зерном этим и являлась пророческая миссия посланников Господних.

Религиозное миросозерцание издревле характеризовалось идеей пророка, или посланника Божьего, человека, находящегося в особом, личном отношении к Богу, получающего Откровения свыше и становящегося посредником между Богом и людьми, которые через него получают священный Закон и Писание.

У иудеев таким посланником был Моисей, передавший своему народу святой Закон — Тору; христианство сформировалось с приходом Иисуса Христа, принесшего Евангелие; и наконец, ислам сложился с приходом посланника Мухаммада и священной книги — Корана. Название «расулулла», которое обыкновенно дается Мухаммаду и им самим, и его последователями, значит «посланник Божий», «человек, получивший миссию от Бога». «Если видеть во всемирной истории дело случая, результат внешнего механического сцепления мелких факторов, тогда, конечно, Мухаммед не имел никакой миссии, но единственно только потому, что, с этой точки зрения, вообще никто никакой миссии иметь не может. Если же признавать в истории внутренний смысл и целесообразность, тогда, без сомнения, такое огромное мировое дело, как создание ислама и основание мусульманской культуры, должно иметь провиденциальное значение, и миссия Мухаммеда не может быть отнята у него; а способ, каким он получил ее, совершенно согласуется с психологическим опытом и историческими аналогиями» (Моисея и Христа).

Такова позиция по этому вопросу одного из крупнейших философов, профессора С.-Петербургского университета Владимира Сергеевича Соловьева (1896 г.).