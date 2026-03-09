Коран - Коран - Прочтение смыслов

Книга «Коран — Прочтение смыслов», выпущенная издательством АСТ в 2016 году, представляет собой значимый вклад в современную русскоязычную исламистику, предлагая читателю глубокое погружение в смысловое поле священного текста. Основная задача этого издания — преодолеть языковой барьер для неарабоязычной аудитории, при этом сохранив теологическую точность и многогранность оригинала. В основе данного перевода лежит фундаментальный многотомный труд «Свет священного Корана», подготовленный коллективом иранских ученых под руководством аятоллы Сейеда Камала Факиха Имани. Это делает книгу не просто переводом, а квинтэссенцией многовековой традиции экзегезы, адаптированной для современного восприятия.

В содержательной части труда особое внимание уделяется разъяснению контекста ниспослания аятов и их практическому применению в жизни мусульманина. Авторы перевода исходят из того, что Коран является не только памятником литературы, но и живым источником правовых норм, социальных установлений и этических идеалов. Текст снабжен комментариями, которые помогают читателю разобраться в тонкостях исламского вероучения, а также объясняют концепцию «неподражаемости» (и‘джаз) Корана. В книге подробно рассматривается история переводов Писания, подчеркивая объективную необходимость интерпретации смыслов для народов, принявших ислам, но не владеющих арабским языком как родным, что делает это издание важным инструментом духовного просвещения.

Стиль изложения в данном издании отличается академической строгостью в сочетании с доступностью, что делает его ценным как для специалистов-религиоведов, так и для широкого круга читателей, ищущих истинные смыслы исламского откровения. Издание объемом в 624 страницы структурировано таким образом, чтобы облегчить навигацию по сложным теологическим вопросам и историческим экскурсам. Труд служит важным мостом между классической восточной школой толкования и русскоязычным культурным пространством, утверждая идею о том, что понимание духа Корана возможно лишь при бережном отношении к его букве и глубоком изучении контекста его провозглашения.

Коран - Прочтение смыслов

Издательство АСТ — 624 с.

Москва — 2016

ISBN 978-5-17-096314-0

Новый смысловой перевод Корана, который уважаемый читатель держит в руках, выполнен на основе толкования священной книги мусульман под названием «Свет священного Корана» (Разъяснения и толкования) - многотомного труда, подготовленного к изданию группой иранских ученых под руководством аятоллы Хаджи Алламы Сейеда Камала Факиха Имани, основателя и директора Исламского центра научных исследований (ИРИ).

Первый том этого сочинения увидел свет в 2001 г. История переводов священной книги мусульман с арабского на другие языки насчитывает много веков. Объективной предпосылкой переводов Корана стало распространение ислама за пределами арабоязычной среды. Представители народов, принявших ислам (персы, тюрки и т.д.), должны были, как и арабы, при исполнении ежедневной пятикратной молитвы читать на арабском языке небольшие суры (главы) Корана или выдержки из него.

Коран служит главным источником исламских религиозных предписаний и социальных установлений, моральных норм и этикета. Возникла объективная потребность в понимании исповедующими ислам неарабами не только отрывков из Корана, но и в целом текста главного источника ислама. В кругах мусульманских религиозных ученых долго шли споры о допустимости перевода Корана с арабского на другие языки. Основным доводом противников перевода Корана на другие языки было утверждение о «неподражаемости» (и‘джаз) Корана. Согласно этому тезису, перевод арабского текста Корана на другой язык без искажения его смыслов невозможен.