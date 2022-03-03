Коростовцев Михаил Александрович - Религия древнего Египта

Коростовцев - Религия древнего Египта
Египетская религия всегда привлекала пристальное внимание цивилизованных народов. Уже древние греки, соприкасавшиеся с Египтом, проявляли к ней интерес в своих трудах. Религии древнего Египта уделяется большое место в произведениях «отца истории» Геродота, Диодора Сицилийского и многих других античных авторов. Тот факт, что такой писатель, как Плутарх, который «справедливо считается последним универсальным ученым эллинизма»!, посвятил специальный труд египетской религии, свидетельствует о глубоком к ней интересе в античном мире. С падением египетской культуры и вытеснением египетской религии с арены мировой истории христианством интерес к этой религии продолжал жить в среде европейских ученых, несмотря на то что египетский язык и египетское письмо стали «книгой за семью печатями». Так, например, во Франкфурте-на-Майне в 1701г. был опубликован труд некоего Яблоньского «Pantheon Aegyptiorum». Но этот труд, как и другие ему подобные работы о древнем Египте, по существу, не имел научного значения, поскольку автору были недоступны для изучения подлинные египетские тексты.
Научное изучение египетской религии началось лишь после того, как в 1822г. гениальный француз Франсуа Шам- польон, «отец египтологии», сделал решающий шаг на пути дешифровки египетских иероглифов и тем самым раскрыл для науки новые, поистине необъятные сферы исследования.
С самых первых своих шагов египтология уделяла большое внимание изучению египетской религии. Сам Франсуа Шампольон опубликовал труд, посвященный этой теме. За истекшие полтора столетия египтология бурно развивалась во всех направлениях, развивалось и углублялось исследование египетской религии.
Здесь нет необходимости и возможности даже в самом сжатом виде излагать историю изучения египетской религии. Достаточно сказать, что литература о религии древнего Египта очень обширна — она состоит из статей и книг, посвященных отдельным проблемам египетской религии, а также из обобщающих трудов. Среди последних надо назвать в первую очередь замечательную монографию одного из корифеев египтологии — А. Эрмана, а также более поздние труды таких ученых, как X. Кеес, Я. Черны, Ж. Вандье, Э. Дриотон, С. Донадони, и, наконец, замечательный труд X. Бонне. Невозможно не упомянуть и прекрасный труд безвременно погибшего ученого ГДР Зигфрида Моренца, труд, обладающий высокими научными достоинствами и явившийся весьма ценным вкладом в науку.
Казалось бы, что при наличии подобной серии обобщающих работ по религии древнего Египта прибавление к ним еще одной вовсе не представляется научной необходимостью. Однако это не так. На русском языке нет ни одной оригинальной обобщающей работы по египетской религии. В трудах русских и советских египтологов, а также в переведенных на русский язык работах зарубежных ученых (например, А. Морэ, Дж. X. Брестеда) затронуты лишь отдельные аспекты этой темы. Не существует, насколько нам известно, и труда по египетской религии, написанного с позиций исторического материализма. Этими двумя факторами и диктуется необходимость настоящего издания.
Коростовцев Михаил Александрович - Религия древнего Египта
М., Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1976. 336 с.
Коростовцев Михаил Александрович - Религия древнего Египта - Содержание
Введение
- Глава I. Фетишизм и тотемизм. Культ животных
- Глава II. Магия
- Глава III. Местные боги (религиозная география)
- Глава IV. Гелиополь
- Глава V. Мемфис
- Глава VI. Гермополь
- Глава VII. Фивы
- Глава VIII. Эсне. Общая характеристика теогоний и космогоний
- Глава IX. Фаюм, Гераклеополь, Ассиут
- Глава X. Тинис, Дендера, Коптос
- Глава XI. Танис. Азиатские боги египетского пантеона
- Глава XII. Абидос. Осирис и Исида
- Глава XIII. Эдфу и Хор Бехдетский
- Глава XIV. Некоторые другие локальные и нелокальные божества. Представления египтян о божестве
- Глава XV. Фараон. Обожествление людей
- Глава XVI. Храмы и жречество
- Глава XVII. Культ
- Глава XVIII. Представление египтян о загробной жизни
- Глава XIX. Типы египетских гробниц. Мумии. Основные моменты заупокойного культа
- Глава XX. Потусторонний мир
- Глава XXI. Идея загробного суда
- Глава XXII. Обзор заупокойной литературы
- Глава XXIII. Египетская религия во времена греко-римского господства
- Глава XXIV. Переворот Аменхотепа IV (Эхнатона)
- Глава XXV. Религиозное мышление
- Глава XXVI. Египет и Библия
- Глава XXVII. Египет и античный мир
- Глава XXVIII. Египет и христианство
- Глава XXIX. Э. Миньковская, Египетская религия в Куше
Спасибо за редкую и хорошую книгу! Ветхозаветникам, особенно спецам по Пятикнижию, на заметку!
Огромнейшее спасибо за книгу!