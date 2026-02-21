Корт - Балаховская - Гражданин Неба

Книга «Гражданин Неба» представляет собой глубокое жизнеописание Ивана Вениаминовича Каргеля — выдающегося богослова, проповедника и одного из основоположников евангельского движения в России. Авторы, опираясь на архивные документы и воспоминания современников, воссоздают образ человека, чей духовный авторитет признавали представители самых разных христианских деноминаций. Название книги отражает главную идею жизни Каргеля: будучи подданным земных государств, он прежде всего осознавал себя подданным Царства Божьего, что позволяло ему сохранять внутреннюю свободу и непоколебимость в условиях смены политических режимов и жестоких преследований.

Повествование охватывает ключевые этапы его служения — от работы в Санкт-Петербурге среди аристократии до тюремного заключения в годы советских репрессий. Особое внимание уделяется его вкладу в развитие учения о святости и практическом христианстве. Книга показывает Каргеля не только как кабинетного ученого, написавшего фундаментальные труды по толкованию Библии, но и как мужественного пастыря, который делил со своей паствой все тяготы ссылок и лишений. Его жизнь предстает перед читателем как пример «тихого подвига», где верность принципам Евангелия ставилась выше личного благополучия и даже безопасности.

Это произведение служит не только биографическим справочником, но и важным духовным ориентиром. Через историю жизни одного человека авторы раскрывают трагическую и одновременно величественную историю всей евангельской церкви в России конца XIX — начала XX веков. Книга призывает современного читателя задуматься о приоритетах и о том, что значит быть настоящим «гражданином неба» в повседневной земной жизни, сохраняя веру и достоинство в любые времена.

Корт О., Балаховская Л. - Гражданин Неба

Черкассы: Смирна, 2014. — 248 с.

ISBN 978-617-698-040-7

Корт О., Балаховская Л. - Гражданин Неба – Содержание

Часть 1

Приезжий незнакомец - В родительском саду - Без родины - Авианалет - Жизнь в немецкой оккупации - Первое возвращение в Германию - Дрезденская военная школа - Дорога к маме - В Линдау - Чужие в родных краях - Юный лесоруб - Судьба российских немцев - Без отца и матери - Елизавета - Освобождение - Первые шаги истинной веры - Какой ты христианин? - Блага земные и небесные - Будни детей Божьих - Привет, Украина!

Часть 2