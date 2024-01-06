Божья верность по отношению к человеку на протяжении поколений — это эпическая история, написанная в сердцах людей и нашедшая свое отражение в мириадах книг. Евангелие от Иоанна, Деяния Апостолов и Послание к римлянам — три величайшие книги из этой череды. Мои родители, верно служащие Богу уже более пятидесяти лет, — живые свидетели Божьей верности, приносящей нам любовь, влекущей к Нему и дающей нам силу Святого Духа для благочестивой жизни. Эти комментарии к Евангелию от Иоанна, Деяниям Апостолов и Посланию к римлянам дают нам основное понимание того, кем является Бог, каковы Его желания по отношению к нам, и как нам жить.

Из Евангелия от Иоанна мы видим, что Иисус, будучи полностью Богом и человеком, является единственным путем к Богу, прощая наши грехи. Он обладает наивысшей силой и властью, и чем в большее единение с Ним мы входим, тем больше появляется у нас уверенности на пути к победной жизни. Только жизнь в Нем делает нас способными жить для Него. Иисус явил Собою наиболее полное свидетельство верности Бога Своему слову — Он дал нам обещанного Спасителя.

Деяния — это взрыв миссионерского служения Церкви, продолжающей нести Благую Весть Иисуса Христа под руководством и в силе Святого Духа. Эти события первой Церкви, записанные Лукой, вдохновляют нас идти по стопам апостолов Павла и Петра. Мы должны исполнять дело Отца — распространять Евангелие по всему миру. Для того, чтобы мы могли справиться с этой задачей, Бог послал Своего Духа, дающего нам силы. Святой Дух поселился в первых учениках так же, как сегодня поселяется во всех последователях Иисуса. Духовное присутствие Иисуса с нами — это постоянное напоминание о неизменной Божьей заботе о нас, невзирая на преследования, которым подвергалась первая Церковь.

Послание к римлянам — это основополагающий курс Евангелия. Человек согрешил, и потому отделен от Бога. Но Бог предоставляет человеку путь возврата к Нему — посредством смерти Своего Сына. Только благодатью Божьей мы можем предстать перед Богом праведными, через веру в Иисуса Христа. Мы должны принять этот дар верой и начать жить христианской жизнью. Восьмая глава Послания к римлянам — одно из наиболее сильных Библейских мест — описывает жизнь по вере и ее преимущества.

Иаков Козлов - Толкование Евангелия от Иоанна, Деяний Святых Апостолов, Послания к Римлянам

La Verne, CA: Славянское Евангельское Слово, 1999. – 400 с.

Иаков Козлов - Толкование Евангелия от Иоанна, Деяний Святых Апостолов, Послания к Римлянам – Содержание

Предисловие

ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА

Глава 1 – Глава 21

ТОЛКОВАНИЕ КНИГИ «ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ»

ТОЛКОВАНИЕ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ