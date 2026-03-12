Козырев - Брак и семья в православной традиции
Книга богослова и исследователя Фёдор Козырев посвящена осмыслению брака, семейной жизни и телесной любви в православной христианской традиции.
Автор рассматривает распространённые представления о том, что христианство якобы отрицательно относится к телесности и супружеской любви, и показывает, что в православном богословии брак понимается как священный союз мужчины и женщины, благословлённый Богом и направленный на духовное единство супругов. В книге анализируются библейские тексты, святоотеческие взгляды и церковная практика, связанные с браком, сексуальностью и семейной жизнью.
Особое внимание уделяется различию между аскетическим идеалом монашества и путём христианского брака. Автор объясняет, что телесная любовь в браке рассматривается не как грех, а как часть полноты супружеского общения, которая должна быть соединена с любовью, ответственностью и духовным ростом.
Книга сочетает богословский анализ и пастырские размышления, помогая читателю глубже понять отношение Православной Церкви к вопросам семьи, любви, телесности и духовного смысла брака.
Козырев Ф.Н. - Брак и семья в православной традиции - Как на самом деле относится Церковь к плотской любви
М.: Эксмо, 2008. — 352 с. — (Православная библиотека).
ISBN 978-5-699-28988-2
Козырев Ф.Н. - Брак и семья в православной традиции - Содержание
О семье и Церкви
О седьмой заповеди
О платонической любви и русском богоискательстве
О «панэротизме» Розанова и теозисе пола
Заключение
Библиография
Об авторе
