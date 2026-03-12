Козырев - Брак и семья в православной традиции

Книга богослова и исследователя Фёдор Козырев посвящена осмыслению брака, семейной жизни и телесной любви в православной христианской традиции.

Автор рассматривает распространённые представления о том, что христианство якобы отрицательно относится к телесности и супружеской любви, и показывает, что в православном богословии брак понимается как священный союз мужчины и женщины, благословлённый Богом и направленный на духовное единство супругов. В книге анализируются библейские тексты, святоотеческие взгляды и церковная практика, связанные с браком, сексуальностью и семейной жизнью.

Особое внимание уделяется различию между аскетическим идеалом монашества и путём христианского брака. Автор объясняет, что телесная любовь в браке рассматривается не как грех, а как часть полноты супружеского общения, которая должна быть соединена с любовью, ответственностью и духовным ростом.

Книга сочетает богословский анализ и пастырские размышления, помогая читателю глубже понять отношение Православной Церкви к вопросам семьи, любви, телесности и духовного смысла брака.

М.: Эксмо, 2008. — 352 с. — (Православная библиотека).

ISBN 978-5-699-28988-2

