Среди исследователей философского творчества Владимира Соловьева до сих пор продолжаются дискуссии относительно основной идеи его системы, о том, что составляет ее стержень, центральную установку, организующий принцип. Ответы на такие вопросы — дело не простое.
Философская мысль Соловьева, впитавшая в себя не только различные влияния европейской, христианской культуры, но и такие, что выходят за рамки этой традиции, опирающаяся на различные теологические и философские концепции, начиная от немецкого идеализма, славянофильской идеологии, включая патристику, гностику и Каббалу и вплоть до индийской философской мысли, в идейном отношении многообразна и многолика[1].
Потому и трактовка его наследия неоднозначна, в ней существует значительный разброс мнений[2]
Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева
Под ред. д.и.н. Е.Б. Рашковского. Пер. с польск. С.М. Червонной. — М.: Прогресс-Традиция, 2009. — 448 с.
ISBN 978-5-89826-317-9
Издание подготовлено при участии Института философии Вроцлавского университета.
Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева - Содержание
Введение — Соловьев и проблема зла
Часть первая. ТЕОСОФИЯ
Раздел I. Две философемы
1. "Факт" зла
2. Эгоизм и смерть
3. Смысл и бессмысленность мира
4. Философема жизни и философема смерти
5. Философия "общего дела" и философия "Богочеловеческого поступка"
6. Религия "Богочеловека" и религия "Великого человечества"
7. "Поглощена смерть победою..."
8. "Завещание" философа
Раздел II. Падение
1. Unde malum? Откуда зло? София — душа мира
2. Мистика и философия
3. Падение — другая версия
4. Гнозис под подозрением
5. Падение человека и падение злых духов (две свободы)
6. Вопрошать о зле, побеждать зло
Раздел III. Абсолют и зло
1. Абсолют, Воплощение и зло
2. Абсолют в действии
3. Бог и "высший мир"
4. Загадка "низшего мира"
5. Природа и зло (космическая эволюция)
6. Человек и космическая эволюция
7. Любовь и зло
8. "Бог есть любовь"
Часть вторая. ТЕОКРАТИЯ
Раздел I. Богочеловечество и зло
1. Два "факта"
2. Вопрос о смысле Воплощения и зло
3. Развитие сознания зла и "Богочеловеческий процесс"
4. "Три искушения" и "Богочеловеческий подвиг" Христа
5. Церковь и зло
6. Богочеловеческий поступок и зло
7. Исторический и универсальный смысл "Богочеловеческой религии" и зло
Раздел II. Дороги и бездорожье теократии
1. Богочеловечество, теократия и зло
2. Богочеловечество: догмат и цивилизация
3. Теократия и Церковь
4. Дороги и бездорожья теократии (власть и свобода)
5. История и будущность теократии (стратегии утописта)
6. Иудаизм и теократия
7. Теократия и "христианская политика"
8. Теократия и разделение Церквей
Раздел III. Ересь утопизма
1. Зло и ересь утопизма
2. Парадоксы "свободной теократии"
3. Русское "раздвоение"
4. Идеал и действительность
Часть третья. ЭСХАТОЛОГИЯ
Раздел I. Зло и перелом 1890-х годов
1. Зло и "крах" идеи
2. "Малый Апокалипсис" (Sub specie Antichristi venturi...)
3. "Упадок средневекового миросозерцания" и зло
4. "Конец истории" и зло
Раздел II. Оправдание Добра и зло
1. Оправдание Добра и проблема зла
2. Автономия добра
3. Добро и зло в религии и в истории
4. Автономия Добра и зло
5. Идея и ее фатум
Раздел III. Апокалипсис и зло
1. Апокриф нашего времени
2. Завещание эсхатолога
3. "Человек греха"
4. Вопрос вопросов
5. Философ и его "тень"
6. "Сам Христос!"
7. Эсхатон и другие (постмодернистский постскриптум)
8. "Фальсифицированное добро"
9. Любовь, которая "сильнее смерти" (Бессилие или мощь Добра?)
Раздел IV. Добро, зло и смысл жизни
1. Две полемики
2. Сверхдиалог — диалог жизни и смерти
3. "Христос воскрес!" — продолжение спора с Толстым
4. "Смысл жизни" — спор с Ницше
5. Смерть, сверхчеловек, Богочеловек
6. Христос — "истинный сверхчеловек" и путь Жизни
СОЛОВЬЕВ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (Вместо заключения)
1. Добро сегодня
2. Драма воплощенного Добра и зло
3. Добро и гуманизм
4. Два пути
5. Путь Жизни
БИБЛИОГРАФИЯ (Основная использованная литература)
Summary
Zusammenfassung
Резюме
Е.Б. Рашковский. Библейский реализм, или «Оправдание» истории в трудах позднего Соловьева (вместо послесловия)
No comments yet. Be the first!