Среди исследователей философского творчества Владимира Соловьева до сих пор продолжаются дискуссии относительно основной идеи его системы, о том, что составляет ее стержень, центральную установку, организующий принцип. Ответы на такие вопросы — дело не простое.

Философская мысль Соловьева, впитавшая в себя не только различные влияния европейской, христианской культуры, но и такие, что выходят за рамки этой традиции, опирающаяся на различные теологические и философские концепции, начиная от немецкого идеализма, славянофильской идеологии, включая патристику, гностику и Каббалу и вплоть до индийской философской мысли, в идейном отношении многообразна и многолика[1].

Потому и трактовка его наследия неоднозначна, в ней существует значительный разброс мнений[2]

Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева

Под ред. д.и.н. Е.Б. Рашковского. Пер. с польск. С.М. Червонной. — М.: Прогресс-Традиция, 2009. — 448 с.

ISBN 978-5-89826-317-9

Издание подготовлено при участии Института философии Вроцлавского университета.

Ян Красицкий - Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева - Содержание

Введение — Соловьев и проблема зла

Часть первая. ТЕОСОФИЯ

Раздел I. Две философемы

1. "Факт" зла

2. Эгоизм и смерть

3. Смысл и бессмысленность мира

4. Философема жизни и философема смерти

5. Философия "общего дела" и философия "Богочеловеческого поступка"

6. Религия "Богочеловека" и религия "Великого человечества"

7. "Поглощена смерть победою..."

8. "Завещание" философа

Раздел II. Падение

1. Unde malum? Откуда зло? София — душа мира

2. Мистика и философия

3. Падение — другая версия

4. Гнозис под подозрением

5. Падение человека и падение злых духов (две свободы)

6. Вопрошать о зле, побеждать зло

Раздел III. Абсолют и зло

1. Абсолют, Воплощение и зло

2. Абсолют в действии

3. Бог и "высший мир"

4. Загадка "низшего мира"

5. Природа и зло (космическая эволюция)

6. Человек и космическая эволюция

7. Любовь и зло

8. "Бог есть любовь"

Часть вторая. ТЕОКРАТИЯ

Раздел I. Богочеловечество и зло

1. Два "факта"

2. Вопрос о смысле Воплощения и зло

3. Развитие сознания зла и "Богочеловеческий процесс"

4. "Три искушения" и "Богочеловеческий подвиг" Христа

5. Церковь и зло

6. Богочеловеческий поступок и зло

7. Исторический и универсальный смысл "Богочеловеческой религии" и зло

Раздел II. Дороги и бездорожье теократии

1. Богочеловечество, теократия и зло

2. Богочеловечество: догмат и цивилизация

3. Теократия и Церковь

4. Дороги и бездорожья теократии (власть и свобода)

5. История и будущность теократии (стратегии утописта)

6. Иудаизм и теократия

7. Теократия и "христианская политика"

8. Теократия и разделение Церквей

Раздел III. Ересь утопизма

1. Зло и ересь утопизма

2. Парадоксы "свободной теократии"

3. Русское "раздвоение"

4. Идеал и действительность

Часть третья. ЭСХАТОЛОГИЯ

Раздел I. Зло и перелом 1890-х годов

1. Зло и "крах" идеи

2. "Малый Апокалипсис" (Sub specie Antichristi venturi...)

3. "Упадок средневекового миросозерцания" и зло

4. "Конец истории" и зло

Раздел II. Оправдание Добра и зло

1. Оправдание Добра и проблема зла

2. Автономия добра

3. Добро и зло в религии и в истории

4. Автономия Добра и зло

5. Идея и ее фатум

Раздел III. Апокалипсис и зло

1. Апокриф нашего времени

2. Завещание эсхатолога

3. "Человек греха"

4. Вопрос вопросов

5. Философ и его "тень"

6. "Сам Христос!"

7. Эсхатон и другие (постмодернистский постскриптум)

8. "Фальсифицированное добро"

9. Любовь, которая "сильнее смерти" (Бессилие или мощь Добра?)

Раздел IV. Добро, зло и смысл жизни

1. Две полемики

2. Сверхдиалог — диалог жизни и смерти

3. "Христос воскрес!" — продолжение спора с Толстым

4. "Смысл жизни" — спор с Ницше

5. Смерть, сверхчеловек, Богочеловек

6. Христос — "истинный сверхчеловек" и путь Жизни

СОЛОВЬЕВ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (Вместо заключения)

1. Добро сегодня

2. Драма воплощенного Добра и зло

3. Добро и гуманизм

4. Два пути

5. Путь Жизни

БИБЛИОГРАФИЯ (Основная использованная литература)

Summary

Zusammenfassung

Резюме

Е.Б. Рашковский. Библейский реализм, или «Оправдание» истории в трудах позднего Соловьева (вместо послесловия)