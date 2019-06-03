Путь семейной жизни Велика история людей, велик мир! Множество дел сотворили люди на Земле, и великое множество судеб совершилось уже, и еще совершится многое! Но сердцевиною всего является любовь — такова вера христианская. Люди это знают две тысячи лет, а предвидели и предчувствовали искони. Весть эта благая разнеслась по всему миру. Каждый человек может этим жить и иметь любовь в основе жизни, потому что любовь и есть жизнь.

Однако, как трудно жить любовью! Стоит только ступить на путь любви, как тысячи причин восстанут против. Множество препятствий будет иметь человек на своем пути, но более всего препон обнаружит он в своем внутреннем мире, в душе, в сердце. Самые жестокие бои и раны предстоит там претерпеть человеку. И никто не знает, выйдет ли победителем сердце человека в битве за любовь.

Андрей Лоргус - Ольга Красникова - Влюбленность, любовь, зависимость

М.: Никея, 2016. — 256 с. — (Путь семейной жизни).

ISBN 978-5-91761-499-1

Андрей Лоргус - Ольга Красникова - Влюбленность, любовь, зависимость - Содержание

ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Психологические характеристики влюбленности

«Нечаянно нагрянет...»

Можно горы свернуть

«Ты лучше всех!»

«На тебе сошелся клином белый свет»

Осторожно — влюбленный!

«Очи черные, очи страстные!»

Разочарование: куда приводят мечты

Плоды влюбленности

Открытие себя

Ресурс исцеления

Опыт особого видения

Разве это не чудо?

ЛЮБОВЬ

Семь пар железных сапог да семь железных хлебов

Встреча с большой буквы

Сначала дружба

«Благословение свыше» и свобода выбора

Как мы выбираем?

Любовь — это для взрослых

Безответность

Жить или выживать?

«Творец» или «жертва обстоятельств»?

Любовь — главное условие развития личности

«Не сошлись характерами»

Давать и брать

Любовь деятельная

Родство: открытость и доверие

Одухотворить эрос

Риски и утраты

Мечты об идеале и любовь к себе

ЗАВИСИМОСТЬ

Условия формирования зависимости

Как возникает зависимость

Право на жизнь

Профилактика зависимости

Эгоизм и жертвенность

Натянутый поводок

Безразличие и равнодушие — другая сторона медали

Сказка про норму

«Я без него пропаду!»

«Телепат», «партизан» и бегство от свободы

Влюбленность, любовь и зависимость — как распознать?

Исцеление от зависимости

Стать родителем самому себе

«ВСЯКИЙ ЛЮБЯЩИЙ РОЖДЕН ОТ БОГА»

Песнь Песней

Апостол Иоанн Богослов

«Гимн любви» апостола Павла

Отцы-пустынники о любви

Любовь самоочевидная (вместо Заключения)

Приложение

16 элементов психического и эмоционального здоровья (по Нэнси Мак-Вильяме)

Андрей Лоргус - Ольга Красникова - Влюбленность, любовь, зависимость

В нашей книге три главные части: «Влюбленность» — она может стать моментом зарождения любви, а может так и остаться яркой вспышкой без продолжения; «Любовь» — не только чувственная, но и деятельная, ее особенности, отличительные черты, «составляющие»; «Зависимость» — суррогат, которым люди пытаются удовлетворить свою жажду любви.

Нами было прочитано множество лекций и проведено немало семинаров на темы, обсуждаемые в этой книге. Но неожиданно оказалось непростой задачей найти общий стиль письменного изложения тех идей, о которых многократно уже говорилось. Мы не стремились к абсолютной «однородности» текста, пытаясь сохранить индивидуальность каждого из авторов. Поэтому в книге читатель может заметить части текста, отличающиеся друг от друга по манере письма, стилистике, языку. Четвертая глава «Каждый любящий рожден от Бога» отсылает к Священному Писанию и Святым Отцам, она венчает и подытоживает книгу и дает пищу для дальнейших размышлений не только верующим людям. Эта глава написана протоиереем Андреем Лоргусом.