Тебя спрашиваю, весёлого оптимиста, с аппетитом живущего свою жизнь и призывающего к этому окружающих. Нужна ли тебе философия? И для чего нужна? Стоит ли вообще заглядывать в этот странный закоулок познания? А если да, то зачем? Тебя спрашиваю, осторожного скептика, недоверчиво проходящего среди пыльных декораций мира. Существует ли для тебя философия — и как она выглядит, что даёт тебе?

Тебя спрашиваю, поэтичного романтика, чутко прислушивающегося к дуновениям судьбы. До философии ли тебе? Поведает ли она тебе о чём-то значительном? Тебя спрашиваю, спокойного прагматика, рационально организующего свою жизнь в любых условиях. Строишь ли ты свою философию сам, берёшь ли готовые конструкции или не нуждаешься ни в том, ни в другом? Тебя спрашиваю, человека простого или сложного, обычного или своеобразного, деятельного или задумчивого. Зачем тебе философия? Спрашиваю сам себя: зачем мне философия? Зачем она тебе, мне, человеку, людям, человечеству?..

Кротов Виктор - Человек среди учений. Человек среди религий

СПб.: Шандал, 2003. 480 с.

Серия "Интеллектуальное христианство"

ISBN 5-94861-011-Х

Кротов Виктор - Человек среди учений. Человек среди религий - Оглавление

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ УЧЕНИЙ

Читателю от автора

Глава I. Для чего нужна философия?

Глава 2. Самовыражение людей и учений

Глава 3. Философоведение

Глава 4. Основа общего языка

Глава 5. Разнообразие смыслов

Глава 6. От учения к личности

Глава 7. Общая философия ориентирования

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ РЕЛИГИЙ

Глава 1. Философия и религия

Глава 2. Религиозные стороны жизни

Глава 3. Пред-верие

Глава 4. Вера

Глава 5. Церковь и община

Глава 6. Соборность

Глава 7. Осуществление

Глава 8. Светлые и тёмные силы

Глава 9. Живая связь

Глава 10. Религия и философия

Кротов Виктор - Человек среди учений. Человек среди религий - Читателю от автора

Приветствуя многоуважаемого читателя на пороге этой книги, считаю необходимым сразу предупредить о том, что его ожидает, и о том, чего он не найдёт. Читатель встретится здесь с несколькими темами для размышления, которые автору кажутся чрезвычайно важными. Настолько важными, чтобы попробовать побудить читателя к собственным размышлениям на эти темы:

Для чего нужна философия? Стоит ли за этим словом что- нибудь такое, что необходимо обычному человеку в его реальной жизни?

Как возникают учения? Как они связаны с личными взглядами их основателей? Что они могут дать своим последователям?

Почему философия порой кажется нам ужасно скучной и не имеющей отношения к нашим собственным проблемам?

Необходимо ли для того, чтобы разбираться в ней, прочитать сотни толстенных томов?

Может ли человек спокойно осмотреться среди учений, не погружаясь с головой ни в одно из них? Есть ли что-нибудь общее у всех учений? Какие особенности того или иного учения требуют нашего внимания, когда мы начинаем к нему прислушиваться?

Как философия затрагивает разные уровни нашего существования? Чем она может помочь нам в осмыслении нашей индивидуальной жизни?., коллективной?., национальной?., жизни человечества в целом?..

Могут ли учения не только соперничать друг с другом, то есть способны ли они ещё и к сотрудничеству? Чего мы можем от них ожидать или даже требовать? Каковы права человека в философии?

Как выглядит та общая территория, на которой у отдельного человека и у всех учений имеются общие интересы? Чего можно ожидать от философии в будущем?

Ещё читателя ожидают двадцать сказок. Они написаны специально для этой книги и тесно связаны с теми темами, которым она посвящена. Не обо всём удаётся сказать рационально: образный язык помогает изложению и восприятию. Вот почему здесь сказки. Надеюсь, что они не обескуражат серьёзного читателя и облегчат чтение тем, кому надоедает сплошная серьёзность. Я рад приветствовать и тех читателей, которые вообще не нуждаются в рассуждениях и выберут из всей книги одни лишь сказки.

Практические замечания к каждой главе тоже можно пропускать при беглом знакомстве с книгой. Или если они придутся не по вкусу. Читатель почти не найдёт здесь цитат. Не потому, что не на кого сослаться. Не потому, что не хотелось бы украсить свой текст афоризмами знаменитых мыслителей. Просто в этой книге, читатель, мне хотелось побыть с тобой наедине, ведь она в каком-то смысле до-философская, так что пусть наши отношения с учениями и учителями возобновятся после того, как она будет закрыта. По этой же причине нет библиографии, указателей и прочего научного блеска. Нет подстрочных или затекстовых примечаний. Зато много реплик, добавленных по ходу работы с написанной книгой. Мне хотелось говорить как можно искреннее и как можно яснее. Это две непростые цели, тем более не всегда они достижимы одновременно. Многое зависит и от читателя, от его желания понять меня и себя самого. То, что в книге найдётся полезного, неминуемо будет перемешано с чем-то лишним. Уточнения или повторы, которые одному читателю помогут воспринять мысль автора, для другого могут оказаться помехой. Краткость, к которой во многом стремился автор, может, в свою очередь, обернуться недосказанностью. И в этом отношении мне хотелось бы честно предупредить читателя, что ему придётся потрудиться, переходя от размышлений автора к собственным размышлениям. Я благодарен всем, чьи мысли, высказанные в книгах или в беседах, стали невидимой основой этой книги. Благодарен своей семье, творческий дух которой служит для меня важнейшей поддержкой.