Крук - Основы христианской этики

Книга Роджера Крука «Основы христианской этики» представляет собой классическое академическое введение в предмет, которое гармонично сочетает исторический обзор с анализом современных моральных проблем. Автор ставит задачу проследить истоки христианских нравственных идеалов и показать их жизнеспособность в условиях быстро меняющегося мира. Основная идея произведения заключается в том, что христианская этика — это не статичный набор правил, а динамичный отклик веры на Божью любовь, требующий от каждого поколения серьезного интеллектуального и духовного осмысления библейских принципов в их конкретном культурном контексте.

Содержательная часть книги детально анализирует три фундаментальных источника этики: ветхозаветное наследие (закон и пророки), этику Иисуса Христа и учение апостолов, в частности Павла. Крук последовательно разбирает, как историческое христианство отвечало на вызовы разных эпох, и переходит к обсуждению наиболее острых вопросов современности. Автор уделяет значительное внимание этике семейных отношений, сексуальности, биомедицинским технологиям, экономической справедливости и расовому равенству. В книге подчеркивается, что христианская ответственность простирается далеко за пределы личного благочестия, охватывая экологию, политику и глобальные вопросы войны и мира, призывая верующих быть «солью земли» в самых сложных сферах общественной жизни.

Текст написан в ясном, сбалансированном и методологически строгом стиле, что делает его ценным учебным пособием для студентов и преподавателей. Роджер Крук мастерски соединяет глубокое уважение к библейскому тексту с открытостью к достижениям современной науки и социологии, помогая читателю выработать собственную аргументированную позицию по спорным вопросам. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет интеллектуально честный подход к вере и стремится к тому, чтобы их этические убеждения были глубоко укоренены в Евангелии и при этом актуальны для сегодняшнего дня. Это чтение помогает осознать, что путь христианской этики — это путь постоянного диалога между вечным Словом и временным миром.

Роджер Крук - Основы христианской этики

Пер. с англ. Д. и Е. Ватуля - М.: Триада, 2005. - 320 с.

ISBN 5-86181-318-3

Роджер Крук - Основы христианской этики - Содержание

Введение: к студенту

1. Обзор этики

Определение - Предмет - Предпосылки - Цель

2. Альтернативы христианской этике

Религиозные системы - Иудаизм - Ислам - Индуизм - Буддизм - Гуманизм - Объективизм - Бихевиоризм

3. Альтернативы внутри христианской этики

Римско-католическое нравственное богословие - Этический центр протестантизма - Ситуационная этика - Абсолютистская этика - Евангельская этика - Теоцентричная этика

4.· Нравственные ориентиры

Библия - Христианское сообщество - Природа Церкви - Функции церкви - Христианин в церкви - Личная оценка - Руководство Святого Духа - Человеческий разум - Совесть

5. Библейская этика

Ветхий Завет - Общая характеристика ветхозаветной морали - Иисус и Евангелия - Иисус и иудаизм - Характеристики этического учения Христа - Основные концепции этического учения Христа - Пример Иисуса - Этическое учение Павла - Богословие и этика - Этика ответственной свободы - Этика любви - Этика новой жизни

6. Вера, действующая любовью

Предпосылки веры - Верования о Боге - Верования о человечестве - Верования об истории - Вера - Вера и спасение - Жизнь в христианской общине - Наставление Писания - Поклонение и нравственность - Любовь (агапэ) - Природа любви - Источник любви - Требования любви - Любовь и справедливость - Решение

7. Человеческая сексуальность и взаимоположения в браке