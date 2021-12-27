В XXI в. кельты стали гораздо ближе русскому читателю и почитателю. В России стало больше кельтской музыки, танцев, фестивалей, украшений, каллиграфии - и гораздо больше интересной литературы. Сегодня мы можем прочитать в хорошем русском переводе саги и жития, исследования зарубежных авторов, увидеть прекрасные высококачественные сканкопии ирландских рукописей и фотографии шедевров кельтского церковного искусства, которыми делятся с нами посредством мировой сети хранящие их библиотеки и музеи. В 90-е гг. XX в. шоу «Риверданс» потрясло мир оригинальностью ирландских танцев, затронув тему связей кельтской культуры с традициями других народностей. Ярко прозвучала тема Ирландии в кинематографе с выходом мультфильмов Томаса Мура «Секрет аббатства Келле» и «Песня моря». Захватив воображение детей и взрослых в России, они породили и множество вопросов. Конечно, неудивительно, что Мур выбрал для своих произведений важнейшие и прекраснейшие темы: мир кельтского монастыря и миниатюры и волшебный Другой Мир, предстающий очень уж реальным и обыденным, и оттого неотразимым.

Другой Мир кельтов так завораживает, что для русского читателя именно он выходит по большей части на первый план, а вот образ ирландского монастыря немногим кажется манящим и любопытным. Да и в целом, согласимся, большинству современных зрителей и читателей, даже христиан, древний монастырь - хоть ирландский, хоть французский, хоть русский - не представляется чем-то увлекательным. И вот здесь я скажу: «Напрасно! » Пусть это не прозвучит слишком пафосно или смешно, но мир древнего монастыря именно кельтских стран - это фантастика, это космос, это большой мир. Здесь сходилось все: король и простолюдин, поэт и нищий, искусство и быт, ремесло и битва, язычество и христианство, Евангелие и саги. Наследие мира европейских монастырей - это вся наша европейская цивилизация, это все, что основано на знаниях, умениях, добродетелях и труде, взращенных в стенах обителей. Но что еще трогательнее и торжественнее: монастыри - это мир отношений разных людей, открывающийся нам в хрониках, легендах и житиях, это живые лица и живая вера.

Кухтенкова Ольга - Век святых. Мир ирландского монашества до английского завоевания

СПб.: Евразия, 2022. 288 с.

ISBN 978-5-8071-0555-4

Кухтенкова Ольга - Век святых. Мир ирландского монашества до английского завоевания - Оглавление

Предисловие

Источники и проблема их достоверности

Кельтское христианство и вселенскость Церкви

Об устройстве древней и средневековой Ирландии

Христианизация Ирландии

«Век святых» и основатели монашества

«Странствия ради Христа»: аскетическая практика, миссия и искупление

VI-X века: спор о Пасхе и последствия прихода викингов

Реформа Ирландской церкви и проблема папского разрешения на завоевание Ирландии Генрихом II Английским

Библиография