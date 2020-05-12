Кумранские Свитки - иудейские религиозные тексты, написанные между II веком до нашей эры и 68 годом нашей эры, были спрятаны в пещерах близ Кумрана несколькими волнами беженцев, покидавшими Иерусалим, спасаясь от римлян.

Свитки Кумрана



В архиве представлены переводы на русский язык следующих свитков:



- Дамасский документ (CD) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)

- Устав общины (1QS) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)

- Благодарственные гимны (1QH) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)

- Слова светильные (4QDimHam) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)

- Война сынов Света против сынов Тьмы (1QM + 4QM a) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)

- Апокриф книги Бытия (1QGenAp) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)

- "Храмовый свиток" (11Q Temple Scroll)

- Книга исполинов (1Q23)

- Книга Тайн (1Q27, 4Q 299-301)

- Коментарий на Книгу пророка Наума (4Q pNahum)

- Комментарии на Книгу пророка Авакума (1Q pHab)

- Комментарий на книгу Нахума (4Q 169)

- Комментарий на псалом 37 (4Q pPs (4Q 171))

- Мессианский сборник или Антология мессианских пророчеств (4Q Test)

- Притча Обильного Дерева (4Q 302a)

- Псевдо-"Книга юбилеев" (4Q Pseudo-Jubilees)

- Речения Моше (1Q22)

- Слова Моисея (1Q DM)

- Языки пламени (1Q 29, 4Q 376)