Свитки Кумрана
Кумранские Свитки - иудейские религиозные тексты, написанные между II веком до нашей эры и 68 годом нашей эры, были спрятаны в пещерах близ Кумрана несколькими волнами беженцев, покидавшими Иерусалим, спасаясь от римлян.
Свитки Кумрана
В архиве представлены переводы на русский язык следующих свитков:
- Дамасский документ (CD) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)
- Устав общины (1QS) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)
- Благодарственные гимны (1QH) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)
- Слова светильные (4QDimHam) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)
- Война сынов Света против сынов Тьмы (1QM + 4QM a) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)
- Апокриф книги Бытия (1QGenAp) (Перевод и вступительная статья К. Б. Старковой)
- "Храмовый свиток" (11Q Temple Scroll)
- Книга исполинов (1Q23)
- Книга Тайн (1Q27, 4Q 299-301)
- Коментарий на Книгу пророка Наума (4Q pNahum)
- Комментарии на Книгу пророка Авакума (1Q pHab)
- Комментарий на книгу Нахума (4Q 169)
- Комментарий на псалом 37 (4Q pPs (4Q 171))
- Мессианский сборник или Антология мессианских пророчеств (4Q Test)
- Притча Обильного Дерева (4Q 302a)
- Псевдо-"Книга юбилеев" (4Q Pseudo-Jubilees)
- Речения Моше (1Q22)
- Слова Моисея (1Q DM)
- Языки пламени (1Q 29, 4Q 376)
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