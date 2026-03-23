Кураев - Сатанизм для интеллигенции - в 2-х томах

В книге профессора МДА и одного из самых активных миссионеров РПЦ диакона Андрея Кураева речь пойдет не только о Рерихах, но и о том, чем отличается христианство от язычества.
Среди многочисленных российских оккультистов школа рериховцев, пожалуй, самая большая и известная, поэтому через сопоставление учения Рерихов с Православием можно сделать выводы о большинстве современных оккультно-эзотерических групп.
Эта книга написана на тему «теософия и христианство». Это означает, что в ней речь идет не только о теософии, но и о христианстве. Из оглавления достаточно ясно видны главы, в которых можно ожидать изложение христианского мировоззрения.
Кроме того, тем людям, у кого нет сомнения в том, что оккультное учение Рерихов носит религиозный характер, я бы советовал пропустить первую часть и начать читать книгу с шестой главы. Именно со второй части начинается собственно философское сопоставление христианства и оккультизма – а, значит, речь уже пойдет не только о Рерихах, но и о том, что бесконечно важнее их «Агни Йоги»: о христианстве и том, чем отличается христианство от язычества.
Мне самому изучение оккультизма помогло лучше понять христианство. Нет, я не шел столь обычным сегодня путем от йоги к Евангелию, от оккультизма к Церкви. Уже будучи священнослужителем Православной Церкви, я впервые раскрыл оккультные книги. И очень многое в Писании и в богословии, в церковной истории и в церковной практике стало для меня яснее.
Вообще многое в самом христианстве становится яснее, если сопоставлять его с оккультизмом. Дело в том, что теософия в некотором смысле – природный враг христианства. Как, например, волк является естественным врагом зайца. Никак не понять смысл неуклюжего черепашьего панциря, если не знать о ее природных врагах. Если у черепах толстый панцирь – значит, у кого‑то слишком острые зубки. Если у христианства толстый панцирь догматов – значит, было от чьих зубов защищаться.
Новозаветные книги явно полемичны. И как любые полемические сочинения, их нельзя вполне понять, если не знать, какие идеи и доводы выдвигали оппоненты, на какие положения церковной веры они нападали.
Теософия начала христианской эры носила имя гностицизма. Гностицизм вероятнее всего возник на несколько десятилетий раньше христианства. И он с огромным энтузиазмом отнесся к перспективе поглотить веру апостольской Церкви и по меркам ветхого язычества перетолковать Новый Завет. Именно в полемике с древним оккультизмом гностиков писались апостольские послания и Евангелия. Именно гностицизму противостояли все христианские авторы I‑III веков. И в полемике с оккультистами Церковь уясняет свою веру, уясняет служение и учение Христа.
Гностицизм был побежден и исчез с поверхности исторической жизни. И многое в христианстве стало непонятным – ибо трудно уловить логику рассуждения, если не знаешь суждений оппонента. Трудно понять смысл телефонной дискуссии, если слышишь лишь одного собеседника.
Сейчас этот оппонент вновь явлен. И мы по‑новому можем оценить христианство…
Почему среди моря оккультных школ были избраны для сопоставления с христианством именно Рерихи? Ведь прямых последователей учения Рерихов не так уж и много в России. К счастью, да. Но оккультизм в целом, в совокупности многих сотен своих школок и секточек, весьма многочисленен и активен. И среди многочисленных российских оккультистов немногочисленная школа рериховцев, пожалуй, самая большая и самая известная. С оккультизмом как таковым, с оккультизмом «вообще» спорить слишком трудно. Покажешь, что некоторое утверждение некоего оккультного автора и ненаучно, и не слишком совершенно с точки зерния нравственности – а остальные оккультисты скажут: «Ну, так это же нас не касается. Для нас критикуемый вами автор никак не авторитетен. Вы бы ознакомились с книгами именно нашей группы!».
Диакон Андрей Кураев - Сатанизм для интеллигенции - в 2-х томах - О Рерихах и Православии
Том 1 Религия без Бога
М., Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006 г. - 527 с.
ISBN 5-7789-0209-3
Том 2 Христианство без оккультизма
М., Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006 г. - 430 с.
ISBN 5-7789-210-7
Диакон Андрей Кураев - Сатанизм для интеллигенции - в 2-х томах - О Рерихах и Православии - Содержание
ТОМ 1. РЕЛИГИЯ ВЕЗ БОГА
I. “ЖИВАЯ ЭТИКА” КАК СЕКТА
1. "АГНИ ЙОГА" - ЭТИКА ИЛИ РЕЛИГИЯ?
2. СЕКТА ИЛИ “СИНТЕЗ ВСЕХ РЕЛИГИЙ"?
3. “ЖИВАЯ ЭТИКА" И НАУКА
4. НЕЛЕГАЛЫ
5. “ЖИВАЯ ЭТИКА" В ШКОЛЕ
II. ПУТЬ К ПУСТОТЕ
6. РЕЛИГИЯ СЕБЯ
7. БОГ БИБЛИИ И ПАНТЕИЗМ 147
8. ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА
9. ИГРЫ С ЛЮЦИФЕРО
10. ЯЗЫЧЕСТВО И и РЕЛИГИЯ КОСМОСА”
11. РЕРИХИ И ДУХИ
III. ОККУЛЬТНАЯ ТЕОКРАТИЯ
12. ШАМБАЛА ЗИЯЮЩАЯ
13. ОККУЛЬТНЫЙ РАСИЗМ
14. ОККУЛЬТНЫЙ КОММУНИЗМ
15. БОГ И БОГИ
16. ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДОВАЛИ ХРИСТИАН В ЯЗЫЧЕСКОМ МИРЕ
17. О НАШЕМ ПОРАЖЕНИИ
IV. БУДДИЗМ И ХРИСТИАНСТВО
18. ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДУШ В БУДДИЗМЕ?
19. ПРОКЛЯТИЕ САНСАРЫ
20. НИРВАНА И ЦАРСТВО БОЖИЕ
21. ВЕРОТЕРПИМОСТЬ И БУДДИЗМ
22. КАРМА И ПОКАЯНИЕ
23. “ДИАГНОСТИКА КАРМЫ” И ДИАГНОСТИКА СОВЕСТИ
ТОМ 2. ХРИСТИАНСТВО БЕЗ ОККУЛЬТИЗМА
V. ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДУШ В ХРИСТИАНСТВЕ?
24. СТРАДАНИЕ И РЕИНКАРНАЦИЯ
25. ЭЗОТЕРИКА КАК УКРЫТИЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
26. "РЕИНКАРНАЦИОННЫЕ МЕСТА” В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
27. ОРИГЕН: АНАФЕМАТСТВОВАННЫЙ МУЧЕНИК
28. РАННЕХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШ
29. ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР И “ОТМЕНА” ИМ УЧЕНИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШ
VI. РЕРИХИ ПРОТИВ ЕВАНГЕЛИЯ
30. ЧЕЛОВЕК И ЗМЕЙ
а) ЗНАНИЕ ДО ГРЕХА
б) СВОБОДА ДО ГРЕХА
в) ЗАПОВЕДИ ЭДЕМА
г) ОТ СВЯЩЕННИКА К ПОТРЕБИТЕЛЮ
д) ДРЕВО ПОЗНАНИЯ
е) СЛИЯНИЕ КАББАЛЫ С “ЖИВОЙ ЭТИКОЙ”
31. ТАИНСТВО ИСКУПЛЕНИЯ
а) ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ
б) “ТЫ СОЗДАЛ НАС ДЛЯ СЕБЯ...”
в) ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЫ СПАСЕНИЯ
г) ГЕФСИМАНСКОЕ БОРЕНИЕ И ГОЛГОФА
д) БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ
е) ТЕОСОФИЯ О ХРИСТЕ
32. ИИСУС ЕСТЬ ХРИСТОС
а) О ЧЕМ ПРОПОВЕДОВАЛ ХРИСТОС?
б) ЛИК ХРИСТА
в) ХРИСТОС И БУДДА
г) БЫЛ ЛИ ИИСУС В ИНДИИ?
д) БОГ И ЧЕЛОВЕК ВО ХРИСТЕ
е) “ХРИСТОС” И “ХРЕСТОС”
ж) ЕСЛИ Я СТАНУ РЕРИХОВЦЕМ
33. ЭЗОТЕРИКА В РАННЕМ ХРИСТИАНСТВЕ
VII. ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ РЕРИХОВ
34. НЕВЕЖДЫ” О ТЕОСОФИИ
35. ОСНОВНЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНСТВОМ И "ЖИВОЙ ЭТИКОЙ”
36. ВЫВОДЫ
37. ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРХИЕРЕЙСКОЮ СОБОРА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ “О ПСЕВДОХРИСТИАНС- КИХ СЕКТАХ, НЕОЯЗЫЧЕСТВЕ И ОККУЛЬТИЗМЕ
