Кураев - Сатанизм для интеллигенции - в 2-х томах

В книге профессора МДА и одного из самых активных миссионеров РПЦ диакона Андрея Кураева речь пойдет не только о Рерихах, но и о том, чем отличается христианство от язычества.

Среди многочисленных российских оккультистов школа рериховцев, пожалуй, самая большая и известная, поэтому через сопоставление учения Рерихов с Православием можно сделать выводы о большинстве современных оккультно-эзотерических групп.

Эта книга написана на тему «теософия и христианство». Это означает, что в ней речь идет не только о теософии, но и о христианстве. Из оглавления достаточно ясно видны главы, в которых можно ожидать изложение христианского мировоззрения.

Кроме того, тем людям, у кого нет сомнения в том, что оккультное учение Рерихов носит религиозный характер, я бы советовал пропустить первую часть и начать читать книгу с шестой главы. Именно со второй части начинается собственно философское сопоставление христианства и оккультизма – а, значит, речь уже пойдет не только о Рерихах, но и о том, что бесконечно важнее их «Агни Йоги»: о христианстве и том, чем отличается христианство от язычества.

Мне самому изучение оккультизма помогло лучше понять христианство. Нет, я не шел столь обычным сегодня путем от йоги к Евангелию, от оккультизма к Церкви. Уже будучи священнослужителем Православной Церкви, я впервые раскрыл оккультные книги. И очень многое в Писании и в богословии, в церковной истории и в церковной практике стало для меня яснее.

Вообще многое в самом христианстве становится яснее, если сопоставлять его с оккультизмом. Дело в том, что теософия в некотором смысле – природный враг христианства. Как, например, волк является естественным врагом зайца. Никак не понять смысл неуклюжего черепашьего панциря, если не знать о ее природных врагах. Если у черепах толстый панцирь – значит, у кого‑то слишком острые зубки. Если у христианства толстый панцирь догматов – значит, было от чьих зубов защищаться.

Новозаветные книги явно полемичны. И как любые полемические сочинения, их нельзя вполне понять, если не знать, какие идеи и доводы выдвигали оппоненты, на какие положения церковной веры они нападали.

Теософия начала христианской эры носила имя гностицизма. Гностицизм вероятнее всего возник на несколько десятилетий раньше христианства. И он с огромным энтузиазмом отнесся к перспективе поглотить веру апостольской Церкви и по меркам ветхого язычества перетолковать Новый Завет. Именно в полемике с древним оккультизмом гностиков писались апостольские послания и Евангелия. Именно гностицизму противостояли все христианские авторы I‑III веков. И в полемике с оккультистами Церковь уясняет свою веру, уясняет служение и учение Христа.

Гностицизм был побежден и исчез с поверхности исторической жизни. И многое в христианстве стало непонятным – ибо трудно уловить логику рассуждения, если не знаешь суждений оппонента. Трудно понять смысл телефонной дискуссии, если слышишь лишь одного собеседника.

Сейчас этот оппонент вновь явлен. И мы по‑новому можем оценить христианство…

Почему среди моря оккультных школ были избраны для сопоставления с христианством именно Рерихи? Ведь прямых последователей учения Рерихов не так уж и много в России. К счастью, да. Но оккультизм в целом, в совокупности многих сотен своих школок и секточек, весьма многочисленен и активен. И среди многочисленных российских оккультистов немногочисленная школа рериховцев, пожалуй, самая большая и самая известная. С оккультизмом как таковым, с оккультизмом «вообще» спорить слишком трудно. Покажешь, что некоторое утверждение некоего оккультного автора и ненаучно, и не слишком совершенно с точки зерния нравственности – а остальные оккультисты скажут: «Ну, так это же нас не касается. Для нас критикуемый вами автор никак не авторитетен. Вы бы ознакомились с книгами именно нашей группы!».

Диакон Андрей Кураев - Сатанизм для интеллигенции - в 2-х томах - О Рерихах и Православии

Том 1 Религия без Бога

М., Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006 г. - 527 с.

ISBN 5-7789-0209-3

Том 2 Христианство без оккультизма

М., Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006 г. - 430 с.

ISBN 5-7789-210-7

Диакон Андрей Кураев - Сатанизм для интеллигенции - в 2-х томах - О Рерихах и Православии - Содержание

ТОМ 1. РЕЛИГИЯ ВЕЗ БОГА

I. “ЖИВАЯ ЭТИКА” КАК СЕКТА

1. "АГНИ ЙОГА" - ЭТИКА ИЛИ РЕЛИГИЯ?

2. СЕКТА ИЛИ “СИНТЕЗ ВСЕХ РЕЛИГИЙ"?

3. “ЖИВАЯ ЭТИКА" И НАУКА

4. НЕЛЕГАЛЫ

5. “ЖИВАЯ ЭТИКА" В ШКОЛЕ

II. ПУТЬ К ПУСТОТЕ

6. РЕЛИГИЯ СЕБЯ

7. БОГ БИБЛИИ И ПАНТЕИЗМ 147

8. ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА

9. ИГРЫ С ЛЮЦИФЕРО

10. ЯЗЫЧЕСТВО И и РЕЛИГИЯ КОСМОСА”

11. РЕРИХИ И ДУХИ

III. ОККУЛЬТНАЯ ТЕОКРАТИЯ

12. ШАМБАЛА ЗИЯЮЩАЯ

13. ОККУЛЬТНЫЙ РАСИЗМ

14. ОККУЛЬТНЫЙ КОММУНИЗМ

15. БОГ И БОГИ

16. ЗА ЧТО ПРЕСЛЕДОВАЛИ ХРИСТИАН В ЯЗЫЧЕСКОМ МИРЕ

17. О НАШЕМ ПОРАЖЕНИИ

IV. БУДДИЗМ И ХРИСТИАНСТВО

18. ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДУШ В БУДДИЗМЕ?

19. ПРОКЛЯТИЕ САНСАРЫ

20. НИРВАНА И ЦАРСТВО БОЖИЕ

21. ВЕРОТЕРПИМОСТЬ И БУДДИЗМ

22. КАРМА И ПОКАЯНИЕ

23. “ДИАГНОСТИКА КАРМЫ” И ДИАГНОСТИКА СОВЕСТИ

ТОМ 2. ХРИСТИАНСТВО БЕЗ ОККУЛЬТИЗМА

V. ЕСТЬ ЛИ ИДЕЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ДУШ В ХРИСТИАНСТВЕ?

24. СТРАДАНИЕ И РЕИНКАРНАЦИЯ

25. ЭЗОТЕРИКА КАК УКРЫТИЕ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

26. "РЕИНКАРНАЦИОННЫЕ МЕСТА” В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ

27. ОРИГЕН: АНАФЕМАТСТВОВАННЫЙ МУЧЕНИК

28. РАННЕХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШ

29. ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР И “ОТМЕНА” ИМ УЧЕНИЯ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ ДУШ

VI. РЕРИХИ ПРОТИВ ЕВАНГЕЛИЯ

30. ЧЕЛОВЕК И ЗМЕЙ а) ЗНАНИЕ ДО ГРЕХА б) СВОБОДА ДО ГРЕХА в) ЗАПОВЕДИ ЭДЕМА г) ОТ СВЯЩЕННИКА К ПОТРЕБИТЕЛЮ д) ДРЕВО ПОЗНАНИЯ е) СЛИЯНИЕ КАББАЛЫ С “ЖИВОЙ ЭТИКОЙ”

31. ТАИНСТВО ИСКУПЛЕНИЯ а) ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ б) “ТЫ СОЗДАЛ НАС ДЛЯ СЕБЯ...” в) ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЫ СПАСЕНИЯ г) ГЕФСИМАНСКОЕ БОРЕНИЕ И ГОЛГОФА д) БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ е) ТЕОСОФИЯ О ХРИСТЕ

32. ИИСУС ЕСТЬ ХРИСТОС а) О ЧЕМ ПРОПОВЕДОВАЛ ХРИСТОС? б) ЛИК ХРИСТА в) ХРИСТОС И БУДДА г) БЫЛ ЛИ ИИСУС В ИНДИИ? д) БОГ И ЧЕЛОВЕК ВО ХРИСТЕ е) “ХРИСТОС” И “ХРЕСТОС” ж) ЕСЛИ Я СТАНУ РЕРИХОВЦЕМ

33. ЭЗОТЕРИКА В РАННЕМ ХРИСТИАНСТВЕ

VII. ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ РЕРИХОВ