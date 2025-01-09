Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Курцвейл - Эволюция разума

Курцвейл - Эволюция разума
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

Как взломать код человеческого мышления?

Что, если наш мозг — это не непостижимая тайна, а высокоэффективная иерархическая машина, алгоритм которой мы вот-вот разгадаем?

В своей знаковой работе «Эволюция разума» легендарный изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл раскрывает секреты неокортекса — области мозга, отвечающей за наше абстрактное мышление, творчество и самосознание. Автор предлагает амбициозную теорию «Распознавания образов» (PRTM), доказывая, что мы стоим на пороге создания искусственного интеллекта, способного не просто имитировать человека, но и превзойти его.

Рэй Курцвейл – Эволюция разума

Издательство – «Эксмо» – 352 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-04-089904-3

Рэй Курцвейл – Эволюция разума – Содержание

Москва – 2018 г.

Введение

  • Глава первая. Мысленные эксперименты над миром

  • Глава вторая. Мысленные эксперименты над мышлением

  • Глава третья. Модель новой коры; теория мысленного распознавания образов

  • Глава четвертая. Биологическая новая кора

  • Глава пятая. Старый мозг

  • Глава шестая. Трансцендентные способности

  • Глава седьмая. Цифровая кора — модель биологической коры

  • Глава восьмая. Мозг как компьютер

  • Глава девятая. Мысленные эксперименты по анализу разума

  • Глава десятая. Закон ускорения отдачи в применении к мозгу

  • Глава одиннадцатая. Критика

Эпилог

Комментарии

Views 248
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books