Курцвейл - Эволюция разума
Как взломать код человеческого мышления?
Что, если наш мозг — это не непостижимая тайна, а высокоэффективная иерархическая машина, алгоритм которой мы вот-вот разгадаем?
В своей знаковой работе «Эволюция разума» легендарный изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл раскрывает секреты неокортекса — области мозга, отвечающей за наше абстрактное мышление, творчество и самосознание. Автор предлагает амбициозную теорию «Распознавания образов» (PRTM), доказывая, что мы стоим на пороге создания искусственного интеллекта, способного не просто имитировать человека, но и превзойти его.
Рэй Курцвейл – Эволюция разума
Издательство – «Эксмо» – 352 с.
Москва – 2018 г.
ISBN 978-5-04-089904-3
Рэй Курцвейл – Эволюция разума – Содержание
Москва – 2018 г.
Введение
Глава первая. Мысленные эксперименты над миром
Глава вторая. Мысленные эксперименты над мышлением
Глава третья. Модель новой коры; теория мысленного распознавания образов
Глава четвертая. Биологическая новая кора
Глава пятая. Старый мозг
Глава шестая. Трансцендентные способности
Глава седьмая. Цифровая кора — модель биологической коры
Глава восьмая. Мозг как компьютер
Глава девятая. Мысленные эксперименты по анализу разума
Глава десятая. Закон ускорения отдачи в применении к мозгу
Глава одиннадцатая. Критика
Эпилог
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