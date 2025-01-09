Как взломать код человеческого мышления?

Что, если наш мозг — это не непостижимая тайна, а высокоэффективная иерархическая машина, алгоритм которой мы вот-вот разгадаем?

В своей знаковой работе «Эволюция разума» легендарный изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл раскрывает секреты неокортекса — области мозга, отвечающей за наше абстрактное мышление, творчество и самосознание. Автор предлагает амбициозную теорию «Распознавания образов» (PRTM), доказывая, что мы стоим на пороге создания искусственного интеллекта, способного не просто имитировать человека, но и превзойти его.

Рэй Курцвейл – Эволюция разума

Издательство – «Эксмо» – 352 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-04-089904-3

Рэй Курцвейл – Эволюция разума – Содержание

Москва – 2018 г.

Введение

Глава первая. Мысленные эксперименты над миром

Глава вторая. Мысленные эксперименты над мышлением

Глава третья. Модель новой коры; теория мысленного распознавания образов

Глава четвертая. Биологическая новая кора

Глава пятая. Старый мозг

Глава шестая. Трансцендентные способности

Глава седьмая. Цифровая кора — модель биологической коры

Глава восьмая. Мозг как компьютер

Глава девятая. Мысленные эксперименты по анализу разума

Глава десятая. Закон ускорения отдачи в применении к мозгу

Глава одиннадцатая. Критика

Эпилог

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