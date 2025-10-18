Цель данной книги - показать библейские принципы построения христианской семьи и ее духовного развития в свете Слова Божьего. Богослов древности Иоанн Златоуст как-то изрек глубокую истину: «Разрушится семья - падут города, погибнет государство». Это верно. Ведь каждая семья - это ячейка общества. А христианская семья - это ячейка, которая призвана быть светом мира и солью земли (Матф.5:13).

В наше время, когда усиливается растление похотью на земле и наступают времена Ноя и Лота, мы видим, какой кризис переживают семьи во всем мире. Во времена Ноя и Лота институт семьи тоже рухнул. А затем наступили суды Божьи над грешниками. Лишь проповедник правды Ной, верно ходящий перед Богом, по откровению Божьему построил ковчег и спас всю свою семью от гибели. В доме Ноя исполнились библейские принципы семьи. Он - благочестивый муж, знающий Бога, авторитетный отец. Его женатые сыновья имеют веру отца. Его жена и невестки тоже имеют веру Ноя. Ведь надо было иметь веру, чтобы многие годы строить ковчег и войти в него, когда еще ни одна капля дождя не упала на землю. Вспомните, вокруг этой семьи бушевали «похоть очей, похоть плоти, гордость житейская» - греховные страсти. Земля растлилась и наполнилась злодеяниями (Быт.6:11). Но Ной, праведник, приобрел благоволение в очах Божьих и был спасен. Дом Ноя - образец для христианских семей, где муж, отец знает волю Божью, имеет откровение, все домашние ему послушны и в результате все спасены.

Праведник Лот, его семья - негативный образец для христианских семей. Лот избирает для места жительства город Содом. (Земля там, кстати, была как сад Божий. Но его это не спасло...)

«Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень» (Быт. 13:10).

Позже он уже сидит у ворот Содома. В те времена у ворот сидели уважаемые люди города. О душевном состоянии Лота в Содоме Библия говорит: «...Сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2Петр.2:8). Но его праведность не влияла даже на его семью.

Его зятья и замужние дочери не поверили, когда ангелы сказали, что нужно уходить из Содома. Жена Лота, выйдя из города, оглянулась, и стала соляным столбом. Спасся от гибели только Лот и две его дочери, которые позже опозорили отца на всю мировую историю, переспав с ним. Это - два образца, по которым могут строиться христианские семьи.

Виктор Куриленко - Счастливая семья: возможно ли это? - Библейские принципы семейной жизни

Киев: Аванпост, 2017. - 176 с.

Виктор Куриленко - Счастливая семья: возможно ли это? - Содержание