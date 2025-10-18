Куриленко - Счастливая семья: возможно ли это?
Цель данной книги - показать библейские принципы построения христианской семьи и ее духовного развития в свете Слова Божьего. Богослов древности Иоанн Златоуст как-то изрек глубокую истину: «Разрушится семья - падут города, погибнет государство». Это верно. Ведь каждая семья - это ячейка общества. А христианская семья - это ячейка, которая призвана быть светом мира и солью земли (Матф.5:13).
В наше время, когда усиливается растление похотью на земле и наступают времена Ноя и Лота, мы видим, какой кризис переживают семьи во всем мире. Во времена Ноя и Лота институт семьи тоже рухнул. А затем наступили суды Божьи над грешниками. Лишь проповедник правды Ной, верно ходящий перед Богом, по откровению Божьему построил ковчег и спас всю свою семью от гибели. В доме Ноя исполнились библейские принципы семьи. Он - благочестивый муж, знающий Бога, авторитетный отец. Его женатые сыновья имеют веру отца. Его жена и невестки тоже имеют веру Ноя. Ведь надо было иметь веру, чтобы многие годы строить ковчег и войти в него, когда еще ни одна капля дождя не упала на землю. Вспомните, вокруг этой семьи бушевали «похоть очей, похоть плоти, гордость житейская» - греховные страсти. Земля растлилась и наполнилась злодеяниями (Быт.6:11). Но Ной, праведник, приобрел благоволение в очах Божьих и был спасен. Дом Ноя - образец для христианских семей, где муж, отец знает волю Божью, имеет откровение, все домашние ему послушны и в результате все спасены.
Праведник Лот, его семья - негативный образец для христианских семей. Лот избирает для места жительства город Содом. (Земля там, кстати, была как сад Божий. Но его это не спасло...)
«Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень» (Быт. 13:10).
Позже он уже сидит у ворот Содома. В те времена у ворот сидели уважаемые люди города. О душевном состоянии Лота в Содоме Библия говорит: «...Сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2Петр.2:8). Но его праведность не влияла даже на его семью.
Его зятья и замужние дочери не поверили, когда ангелы сказали, что нужно уходить из Содома. Жена Лота, выйдя из города, оглянулась, и стала соляным столбом. Спасся от гибели только Лот и две его дочери, которые позже опозорили отца на всю мировую историю, переспав с ним. Это - два образца, по которым могут строиться христианские семьи.
Виктор Куриленко - Счастливая семья: возможно ли это? - Библейские принципы семейной жизни
Киев: Аванпост, 2017. - 176 с.
Виктор Куриленко - Счастливая семья: возможно ли это? - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- Глава 1. ПОКАЯНИЕ, СМИРЕНИЕ И ДУХОВНЫЙ РОСТ
- Глава 2. ПОЧТЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ
- Глава 3. РОДИТЕЛЬСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
- Глава 4. ВЫБОР СПУТНИКА ЖИЗНИ, ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ
- Глава 5. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- Глава 6. АНКЕТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
- ВЫВОДЫ к главам 1-6
- ВВЕДЕНИЕ К ГЛАВАМ О ТАЙНАХ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ
- Глава 7. ЭТАПЫ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВАЕТ СЕМЬЯ
- Глава 8. МАНИПУЛИРОВАНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ
- Глава 9. ВЛАСТЬ В СЕМЬЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МУЖЧИНЕ
- Глава 10. МУЖЧИНЫ - ГЛАВЫ СВОИХ СЕМЕЙ
- Глава 11. ЧЕСТНОСТЬ В БРАКЕ
- Глава 12. СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ
- Глава 13. НЕЧИСТОТА В СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СУПРУГАМИ
- Глава 14. ПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ
- Глава 15. АНКЕТИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПАР
- ВЫВОДЫ к главам 7-15
- ВВЕДЕНИЕ К ГЛАВАМ О РОЛИ МУЖЧИНЫ В СЕМЬЕ
- Глава 16. ПРИМЕРЫ ОТЦОВ В БИБЛИИ
- Глава 17. ПОСТ И МОЛИТВА ОТЦА ЗА СВОЙ ДОМ
- Глава 18. СУТЬ ПОДЛИННОГО ОТЦОВСТВА
- Глава 19. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ - ОБЯЗАННОСТЬ ОТЦА
- Глава 20. ОШИБКИ И ПРОБЛЕМЫ РОДИТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ
- Глава 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТЦОВ ЗА СВОИХ ПОТОМКОВ
- Глава 22. МУЖЧИНА, КАК МУЖ И ХОЗЯИН
- Глава 23. АНКЕТИРОВАНИЕ МУЖЧИН
- ВЫВОДЫ к главам 16-23
- ВВЕДЕНИЕ К ГЛАВАМ О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В СЕМЬЕ
- Глава 24. ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ ПРИ СОТВОРЕНИИ ПЕРВЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ГРЕХОПАДЕНИЕ
- Глава 25. ЖЕНЫ В БИБЛИИ
- Глава 26. ЖЕНА - ПОМОЩНИЦА СВОЕМУ МУЖУ
- Глава 27. МАТЬ-ХРИСТИАНКА
- Глава 28. ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ МАТЕРИ
- Глава 29. ЖЕНЩИНА, КАК ХОЗЯЙКА
- ВЫВОДЫ к главам 24-29
- Глава 30. СЛУЖИТ ЛИ ТВОЙ ДОМ БОГУ?
- Глава 31. «Я И ДОМ МОЙ БУДЕМ СЛУЖИТЬ БОГУ»
- Глава 32. КАК ВЛИЯЛИ ЭТИ МУЖИ ВЕРЫ НА СВОИХ ДЕТЕЙ, НА СВОИ ДОМА?
- Глава 33. «Я БУДУ СЛУЖИТЬ БОГУ, А МОИ ДОМАШНИЕ КАК ХОТЯТ. ЭТО ИХ ДЕЛО»
- Глава 34. «НИ Я, НИ МОЙ ДОМ ДОЛГО СЛУЖИТЬ БОГУ НЕ БУДЕМ»
- ВЫВОДЫ к главам 30-34
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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