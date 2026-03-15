Глеб Курский - Воскресные Евангелия

Книга священника Глеба Курского «Воскресные Евангелия: Психологический комментарий» представляет собой оригинальный опыт синтеза святоотеческой традиции и современных психологических знаний. Автор ставит задачу переосмыслить евангельские чтения, которые звучат в храмах по воскресным дням, не только с точки зрения догматики, но и через призму внутренних переживаний, мотиваций и душевных состояний человека. Основная идея произведения заключается в том, что библейские сюжеты — это не просто исторические хроники, а точные психологические архетипы, которые зеркально отражают наши собственные внутренние конфликты, страхи и пути к исцелению личности.

Содержательная часть книги следует за церковным календарем, предлагая к каждому воскресному евангельскому отрывку глубокий экзегетический и одновременно терапевтический разбор. Отец Глеб анализирует поступки героев Писания — от Закхея до расслабленного — как примеры различных психологических защит, кризисов веры и поиска идентичности. Автор уделяет особое внимание темам вины, обиды, созависимости и подлинной свободы во Христе, показывая, как евангельское слово способно «вскрывать» застарелые душевные травмы и давать ресурс для их преодоления. Комментарии помогают читателю увидеть в Евангелии не внешний этический кодекс, а живую силу, направленную на восстановление целостности человеческого «Я».

Текст написан в деликатной, вдумчивой и глубоко гуманной манере, лишенной морализаторства или жесткого диктата. Священник Глеб Курский ведет с читателем доверительный диалог, приглашая к честной саморефлексии и признанию своих слабостей как первого шага к духовным переменам. Работа служит ценным инструментом для современных прихожан, ищущих ответы на сложные жизненные вопросы, а также для психологов, интересующихся духовными основами человеческой психики. Это чтение превращает каждое воскресное чтение в личную встречу с собой и Богом, открывая новые горизонты понимания привычных текстов.

Глеб Курский, свящ. - Воскресные Евангелия - Психологический комментарий

М. : ДАРЪ, 2023. — 192 с.

ISBN 978-5-485-00723-2

Глеб Курский, свящ. - Воскресные Евангелия – Содержание

Предисловие

Евангелие первой Недели по Пятидесятнице, всех святых

Евангелие второй Недели по Пятидесятнице

Евангелие третьей Недели по Пятидесятнице

Евангелие четвертой Недели по Пятидесятнице

Евангелие пятой Недели по Пятидесятнице

Евангелие шестой Недели по Пятидесятнице

Евангелие седьмой Недели по Пятидесятнице

Евангелие восьмой Недели по Пятидесятнице

Евангелие девятой Недели по Пятидесятнице

Евангелие десятой Недели по Пятидесятнице

Евангелие одиннадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двенадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие тринадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие четырнадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие пятнадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие шестнадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие семнадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие восемнадцатой Недели оп пятидесятнице

Евангелие девятнадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать первой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать второй Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать третьей Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать четвертой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать пятой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать шестой Недели но Пятидесятнице

Евангелие двадцать седьмой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать восьмой Недели по Пятидесятнице

Евангелие двадцать девятой Недели по Пятидесятнице

Евангелие тридцатой Недели по Пятидесятнице

Евангелие тридцать первой Недели по Пятидесятнице

Евангелие тридцать второй Недели по Пятидесятнице

Евангелие Недели мытаря и фарисея

Евангелие Недели о блудном сыне

Евангелие Недели мясопустной

Евангелие Недели сыропустной

Евангелие первой Недели поста, Недели православия

Евангелие второй Недели поста

Евангелие третьей Недели поста

Евангелие четвертой Недели поста

Евангелие пятой Недели поста

Евангелие Недели Ваий или Вербного воскресения

Евангелие Пасхи или Светлого Христово Воскресения

Евангелие Недели Фоминой

Евангелие Недели мироносицкой

Евангелие Недели о расслабленном

Евангелие Недели о самаряныне

Евангелие Недели о слепом

Евангелие Недели Святых Отец

Евангелие праздника Пятидесятницы или Троицына дня

Заключение