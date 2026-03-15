Курский - Воскресные Евангелия

Глеб Курский - Воскресные Евангелия
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling

Книга священника Глеба Курского «Воскресные Евангелия: Психологический комментарий» представляет собой оригинальный опыт синтеза святоотеческой традиции и современных психологических знаний. Автор ставит задачу переосмыслить евангельские чтения, которые звучат в храмах по воскресным дням, не только с точки зрения догматики, но и через призму внутренних переживаний, мотиваций и душевных состояний человека. Основная идея произведения заключается в том, что библейские сюжеты — это не просто исторические хроники, а точные психологические архетипы, которые зеркально отражают наши собственные внутренние конфликты, страхи и пути к исцелению личности.

Содержательная часть книги следует за церковным календарем, предлагая к каждому воскресному евангельскому отрывку глубокий экзегетический и одновременно терапевтический разбор. Отец Глеб анализирует поступки героев Писания — от Закхея до расслабленного — как примеры различных психологических защит, кризисов веры и поиска идентичности. Автор уделяет особое внимание темам вины, обиды, созависимости и подлинной свободы во Христе, показывая, как евангельское слово способно «вскрывать» застарелые душевные травмы и давать ресурс для их преодоления. Комментарии помогают читателю увидеть в Евангелии не внешний этический кодекс, а живую силу, направленную на восстановление целостности человеческого «Я».

Текст написан в деликатной, вдумчивой и глубоко гуманной манере, лишенной морализаторства или жесткого диктата. Священник Глеб Курский ведет с читателем доверительный диалог, приглашая к честной саморефлексии и признанию своих слабостей как первого шага к духовным переменам. Работа служит ценным инструментом для современных прихожан, ищущих ответы на сложные жизненные вопросы, а также для психологов, интересующихся духовными основами человеческой психики. Это чтение превращает каждое воскресное чтение в личную встречу с собой и Богом, открывая новые горизонты понимания привычных текстов.

Глеб Курский, свящ. - Воскресные Евангелия - Психологический комментарий

М. : ДАРЪ, 2023. — 192 с.

ISBN 978-5-485-00723-2

Глеб Курский, свящ. - Воскресные Евангелия – Содержание

Предисловие

  • Евангелие первой Недели по Пятидесятнице, всех святых

  • Евангелие второй Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие третьей Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие четвертой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие пятой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие шестой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие седьмой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие восьмой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие девятой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие десятой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие одиннадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двенадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие тринадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие четырнадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие пятнадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие шестнадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие семнадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие восемнадцатой Недели оп пятидесятнице

  • Евангелие девятнадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать первой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать второй Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать третьей Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать четвертой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать пятой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать шестой Недели но Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать седьмой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать восьмой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие двадцать девятой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие тридцатой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие тридцать первой Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие тридцать второй Недели по Пятидесятнице

  • Евангелие Недели мытаря и фарисея

  • Евангелие Недели о блудном сыне

  • Евангелие Недели мясопустной

  • Евангелие Недели сыропустной

  • Евангелие первой Недели поста, Недели православия

  • Евангелие второй Недели поста

  • Евангелие третьей Недели поста

  • Евангелие четвертой Недели поста

  • Евангелие пятой Недели поста

  • Евангелие Недели Ваий или Вербного воскресения

  • Евангелие Пасхи или Светлого Христово Воскресения

  • Евангелие Недели Фоминой

  • Евангелие Недели мироносицкой

  • Евангелие Недели о расслабленном

  • Евангелие Недели о самаряныне

  • Евангелие Недели о слепом

  • Евангелие Недели Святых Отец

  • Евангелие праздника Пятидесятницы или Троицына дня

Заключение

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books