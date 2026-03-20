Сейчас у терапевтов уже не так много пациентов с острыми и неотложными состояниями, однако растет количество больных, страдающих от психосоматических расстройств, дисфункции поведенческих и адаптационных механизмов. В приемных медицинских кабинетов все чаще сидят люди с нарушениями эмоционального характера. Увеличивается количество пожилых пациентов. Старикам приходится приспосабливаться к жизни в условиях снижения физических возможностей и различных функциональных ограничений; помимо этого, они испытывают чувство одиночества и изоляции от общества, которым сопутствуют нравственные мучения и тоска. Большинство этих людей не наблюдаются у психиатра. Их нужды должны быть выявлены и по возможности устранены с помощью специалистов: священников, работников социальных служб. Именно к ним я и обращаюсь; хочется описать в общих чертах те изменения, что произошли в течение нескольких последних десятилетий. Эти изменения и вызывают страх смерти вследствие незнания, именно они дали импульс росту нарушений в эмоциональной сфере.

Элизабет Кюблер-Росс - О смерти и умирании

перевод с английского В. Тулаева

Москва : Издательство АСТ, 2021. 416 с.

Серия "Философия — Neoclassic"

ISBN 978-5-17-133351-5

Элизабет Кюблер-Росс - О смерти и умирании - Содержание

Благодарности

Предисловие

I. О страхе смерти

II. Отношение к смерти и умиранию

III. Стадия первая: отрицание и изоляция

IV. Стадия вторая: гнев

V. Стадия третья: торг

VI. Стадия четвертая: депрессия

VII. Стадия пятая: принятие

VIII. Надежда

IX. Семья пациента

X. Некоторые интервью с неизлечимо больными пациентами

XI. Реакции на семинар «Смерть и умирание»

XII. Психотерапевтические сеансы с участием неизлечимо больных пациентов

Библиография