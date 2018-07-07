В ту неведомую эпоху, когда предки персов еще составляли одно целое с предками индусов, они уже поклонялись Митре. Гимны Вед точно так же прославляют его имя, как и гимны Авесты, и, несмотря на все различие двух теологических систем, отраженных в этих книгах, ведийский Митра и иранский Митра сохраняют в них так много общих черт, что никто не усомнился бы в общности их происхождения.

Франц Кюмон - Мистерии Митры

Санкт-Петербург: Евразия, 2018 г. - 288 с.

ISBN 978-5-8071-0377-2

Франц Кюмон - Мистерии Митры – Содержание

Предисловие

Предисловие к третьему изданию

Глава I. Истоки

Глава II. Распространение митраизма в римской империи

Глава III. Митра и императорская власть

Глава IV. Учение мистерий

Глава V. Богослужение, духовенство и паства

Глава VI. Митра и религии империи

Приложение 1. Митраистское искусство

Приложение 2. Описание источников

Франц Кюмон - Мистерии Митры – Предисловие

Эта книга не претендует на то, чтобы представить читателю полную картину падения язычества. Не следует в ней искать и общих рассуждений, вскрывающих глубокие причины успеха восточных культов в Италии; мы не стремились показать здесь, каким образом их учениям, — представлявшим собой фермент гораздо более сильного растворяющего действия, чем теории философов, — удалось разложить на части те национальные верования, на которых покоилось Римское государство и вся античная жизнь, и как христианство окончательно довершило разрушение уже подточенного ими здания. Мы не беремся проследить здесь различные этапы борьбы, происходившей между идолопоклонничеством и возраставшим влиянием Церкви. Эта обширная тема, к которой мы еще когда-нибудь обратимся, не будет занимать нашего внимания в данной монографии; она затрагивает лишь частично этот решающий переворот: в ней мы пытаемся с наибольшей возможной точностью показать, каким образом и почему маздеистской секте не удалось при цезарях стать господствующей религией в империи.

Эллинистической цивилизации так никогда и не удалось укорениться на персидской почве, и римляне также не преуспели в том, чтобы подчинить парфян своему влиянию. Значительный факт, определяющий всю историю внутренней Азии, заключается в том, что иранский мир и мир греко-латинский всегда жестко сопротивлялись всякой взаимной ассимиляции, побуждаемые к этому как инстинктивным чувством отторжения, так и исконной враждой.

Тем не менее религия магов, представлявшая собой наивысшее выражение иранского божества, сумела в три этапа оказать влияние на западную культуру. В первую очередь парсизм имел значительное воздействие на формирование иудаизма, и некоторые из его основных учений распространились благодаря посреднической роли еврейских колоний, образовавшихся по всему бассейну Средиземного моря, что впоследствии обусловило их принятие христианства.