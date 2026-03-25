Лахно - Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980)

Монографія Олександра Лахна «Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940–1980-ті роки)» є фундаментальним історичним дослідженням одного з найдраматичніших періодів у житті протестантської спільноти радянської України. Автор ставить завдання реконструювати процес виникнення та діяльності опозиційного руху всередині баптизму, відомого як «ініціативники» (РЦ ЄХБ), що виник у відповідь на жорсткий контроль держави над релігійним життям. Основна ідея книги полягає в тому, що церковна опозиція була не лише релігійним феноменом, а й формою громадянського спротиву тоталітарній системі, де боротьба за свободу совісті стала невід’ємною частиною загальнодисидентського руху в СРСР.

Содержательна частина монографії детально аналізує передумови розколу в середовищі ЄХБ, починаючи від сталінських репресій 1940-х років до хрущовської антирелігійної кампанії початку 1960-х. Лахно послідовно розбирає структуру та методи діяльності Ради Церков, яка відмовилася від державної реєстрації, вимагаючи невтручання влади у внутрішні справи громад. Автор приділяє значну увагу системі репресій — арештам, конфіскаціям майна та ідеологічному тиску, — а також унікальним формам виживання опозиції, таким як підпільне видавництво «Християнин» та робота Ради родичів в’язнів. У книзі глибоко досліджується специфіка українського контексту, де баптистська опозиція мала свої регіональні особливості та була найбільш чисельною.

Текст написаний у строгому, науково-дослідницькому стилі, що базується на широкому колі розсекречених архівних документів КДБ та Ради у справах релігій, а також на спогадах учасників подій. Олександр Лахно майстерно поєднує статистичні дані та аналіз законодавства з живими історіями віруючих, які йшли на каторгу за свої переконання. Робота служить фундаментальним ресурсом для істориків, релігієзнавців та всіх, хто цікавиться історією опору в СРСР та долею протестантизму в Східній Європі. Це читання допомагає усвідомити ціну релігійної свободи та складність морального вибору християнина в умовах войовничого атеїзму.

Олександр Лахно – Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки)

Монографія. – Полтава: «Друкарська майстерня», 2009. – 288 с.

ISBN 978-966-8798-20-7

Олександр Лахно – Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) – Зміст

Передмова

Розділ 1. Формування опозиційних настроїв поміж віруючих церкви ЄХБ в Україні

1.1. Передумови, причини виникнення та діяльність опозиційних рухів у церкві ЄХБ (середина 1940-х - кінець 1950-х років)

1.2. Посилення державного наступу на протестантів і розкол церкви ЄХБ (кінець 1950-х - 1962 роки)

1.3. Організаційне оформлення опозиції та утворення СЦ ЄХБ (1962 — 1965 роки)

Розділ 2. Діяльність громад Спілки Церков на теренах України як альтернатива офіційній Всесоюзній Спілці ЄХБ

2.1. Еволюція СЦ ЄХБ в умовах атеїстичної держави (1965 — 1975 роки)

2.2. Посилення внутрішніх суперечностей і послаблення діяльності прибічників РЦ ЄХБ (1976 — 1985 роки)

2.3. Спроби легалізації СЦ ЄХБ у період демократизації радянського суспільства (1985 - 1991 роки)

Післямова

Додатки

Список використаних джерел