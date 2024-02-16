Детям нужно привить чувство скромности и стыдливости. Бог вложил в них стремление к этому, но родители обязаны укреплять в детях эти чувства и защищать их от любого пагубного влияния.

Если дети теряют скромность и целомудрие, то, скорее всего, восстановить их полностью уже не удастся. При этом ребенок лишается очень важной меры защиты, которую он должен, по Божьему предусмотрению, иметь в детстве, отрочестве и юности. Если родители старались укреплять естественную скромность детей, то рядом с любой нечистотой они будут чувствовать себя неуютно или стесненно.

При установлении норм для детей в отношении чистоты это является, быть может, самым важным.

Помните также, что нечистота, бесстыдство и выставление напоказ голого тела препятствуют духовному разумению. Многие молодые люди, и даже взрослые, которые считают, что их более «свободное» отношение к скромности (как в семье, так и в обществе) не вредит им, не понимают, какой ущерб оно все-таки наносит их духовному разумению. Как в Писании сказано, «...слава их — в сраме...» (Флп. 3:19). Это отнюдь не способствует близкому общению с Богом! «...Храни себя чистым», — призывает нас Господь, ибо это способствует близким отношениям с Ним. Поэтому при раннем воспитании приложим все усилия, чтобы укрепить защиту, которую Бог дал нашим детям, и, ни в коем случае, не подорвать ее.

Многие люди, которые не понимают этих основополагающих принципов, пытаются решить только поверхностные проблемы, возникшие из-за упущений при воспитании детей. По незнанию или пренебрежению они допускают в семье неподобающее обнажение тела, что «питает» похоть плоти в детях.

Внутренняя природа ребенка греховна и является источником его склонности к испорченности, но правильная забота о защите, которую Бог предоставляет каждому ребенку, в значительной мере препятствует этим страстям и похотям развиваться во время его взросления.

П. М. Ландис – Целомудрие в христианской семье

Ephrata: Grace Press, б.г. – 26 с.

П. М. Ландис – Целомудрие в христианской семье - Содержание