Иисус говорил. Он говорил много. Например, Его Нагорная проповедь занимает целых 3 главы в Евангелии от Матфея, главы 5,6,7. И учтите, что Писание не стенограмма. Это похоже на чтение сводок Reuters или Associated Press, когда основные пункты, наиболее важные цитаты и центральные идеи подаются в сжатой форме. Чтобы прочитать Нагорную проповедь, записанную в Библии, может потребоваться 10 минут, даже при самом вдумчивом чтении. На самом же деле, это продолжалось целый день. Еще одна длинная проповедь на равнине записана в Евангелии от Луки в 6-й главе, это еще одно марафонское послание.

Но Христос также много говорил с людьми индивидуально. Рассмотрим так называемую историю с «женщиной к колодца» из 4-й главы Евангелия от Иоанна.

Как и в примере с Нагорной проповедью, здесь нет никаких признаков того сколько длилась эта беседа. Мы можем предположить, что это могло продолжаться, по крайней мере, час или даже несколько часов, т.к. Христос с любовью говорил о жизненных обстоятельствах этой самарянки. Далее в этой книге мы рассмотрим встречу, записанную в Евангелии от Марка в 7-й главе, с сирофиникиянкой, чья дочь была одержима нечистым духом. Христос подверг серьезному испытанию ее веру. Его общение с ней продолжалось некоторое время, когда Он бросил ей вызов.

К чему я это говорю? Когда Иисус служил людям, Он не спешил. Он не оставался равнодушным к их чувствам и проиллюстрировал нам, как выявить самые глубокие потребности людей, которые часто скрываются за израненными эмоциями. В некотором смысле, Христос был первым психотерапевтом, который использовал прием слушания и говорения, чтобы принести надежду и исцеление при эмоциональных расстройствах. Конечно же, в конечном счете, вмешательство Христа было сверхъестественным и чудесным. Но перед этим, и это очевидно, он встречался с людьми на том психологическом уровне, где они находились в тот момент, когда переживали сильную боль.

Боб Ларсон – Изгнание демонов – Практическое руководство по экзорцизму и различению злых духов

Служение Боба Ларсона, 2017. – 115 с.

Боб Ларсон – Изгнание демонов – Содержание

Введение и рекомендации для читателя.