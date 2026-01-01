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Лауга - Время любить, время прощать

Лауга А. Н. — Время любить, время прощать
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Совсем недалеко ушло то время, когда все мы были рабами «бредящего чудовища», как называл его философ Юнг. Миллионы наших соотечественников стали не только рабами, но и жертвами этого зла, что совершенно неизбежно постигает тех, в ком нет Духа Божьего. Внешне это выглядело как паранойя, ставшая генеральной линией жизни, где человек был абсолютно беззащитен, не зная законов охоты этой «твари» и целей её существования.

Страшно впасть в руки Бога живого, говорит Писание, но куда страшней впасть в лапы сатаны, живущего в наших душах. Бог спас нас, вырвав из лап зверя, которому мы добровольно подчинялись, думая, что иной жизни не существует. Все, кто правил миром до прихода Христа, говорили лишь: «Дай!» и «Ты должен!». И мы верили этому, принимая голос беса, ищущего нашей гибели, за голос собственной совести.

Боги и демоны, превращающие жизнь в кошмар, живут не в идолах или книгах — они живут в наших душах. Вечный судья и советчик, вертящий человеком как марионеткой, находится внутри него самого. Тот, кого ты впустил в свое сердце, определит твою судьбу не только на земле, но и в вечности. Пришло время осознать этот выбор, время любить и время прощать.

Лауга А. Н. — Время любить, время прощать

СПб.: Шандал, 2005. — 256 с.
ISBN 5-94861-040-3

А. Н. Лауга — Время любить, время прощать — Содержание

Часть I. КТО МЫ?

  • Рабы бредящего чудовища

  • Закон любви и то, что мы ценим

  • Зачем мы творим кумиров

  • Любить и быть любимыми

  • Пора закопать топор войны

  • За что Бог наказывает

  • Фома неверующий

  • Куда ведут благие намерения?

Часть II. КТО ОН?

  • Господь близко

  • Рождество и Сретение

  • Христос — пробный камень

  • Нагорная проповедь

  • Пути Господни и настойчивая вера

  • Незаслуженная милость

  • Преображение Господне

  • Тайная вечеря

  • Смиренный путь Царя Славы

  • Он воскрес!

Часть III. ЦЕРКОВЬ БОЖЬЯ — ЕГО ТЕЛО

  • Пятидесятница — день рождения церкви

  • Милость крещения и дар исповеди

  • Отче наш: беседа сердца с Богом

  • Язык наш — враг наш

  • За все благодари

  • Дети! Храните себя от идолов

  • Прощайте друг другу

  • Наша ответственность

  • За порогом смерти: Суд Божий

Views 377
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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