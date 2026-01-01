Лауга - Время любить, время прощать
Совсем недалеко ушло то время, когда все мы были рабами «бредящего чудовища», как называл его философ Юнг. Миллионы наших соотечественников стали не только рабами, но и жертвами этого зла, что совершенно неизбежно постигает тех, в ком нет Духа Божьего. Внешне это выглядело как паранойя, ставшая генеральной линией жизни, где человек был абсолютно беззащитен, не зная законов охоты этой «твари» и целей её существования.
Страшно впасть в руки Бога живого, говорит Писание, но куда страшней впасть в лапы сатаны, живущего в наших душах. Бог спас нас, вырвав из лап зверя, которому мы добровольно подчинялись, думая, что иной жизни не существует. Все, кто правил миром до прихода Христа, говорили лишь: «Дай!» и «Ты должен!». И мы верили этому, принимая голос беса, ищущего нашей гибели, за голос собственной совести.
Боги и демоны, превращающие жизнь в кошмар, живут не в идолах или книгах — они живут в наших душах. Вечный судья и советчик, вертящий человеком как марионеткой, находится внутри него самого. Тот, кого ты впустил в свое сердце, определит твою судьбу не только на земле, но и в вечности. Пришло время осознать этот выбор, время любить и время прощать.
Лауга А. Н. — Время любить, время прощать
СПб.: Шандал, 2005. — 256 с.
ISBN 5-94861-040-3
А. Н. Лауга — Время любить, время прощать — Содержание
Часть I. КТО МЫ?
Рабы бредящего чудовища
Закон любви и то, что мы ценим
Зачем мы творим кумиров
Любить и быть любимыми
Пора закопать топор войны
За что Бог наказывает
Фома неверующий
Куда ведут благие намерения?
Часть II. КТО ОН?
Господь близко
Рождество и Сретение
Христос — пробный камень
Нагорная проповедь
Пути Господни и настойчивая вера
Незаслуженная милость
Преображение Господне
Тайная вечеря
Смиренный путь Царя Славы
Он воскрес!
Часть III. ЦЕРКОВЬ БОЖЬЯ — ЕГО ТЕЛО
Пятидесятница — день рождения церкви
Милость крещения и дар исповеди
Отче наш: беседа сердца с Богом
Язык наш — враг наш
За все благодари
Дети! Храните себя от идолов
Прощайте друг другу
Наша ответственность
За порогом смерти: Суд Божий
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