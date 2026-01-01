Совсем недалеко ушло то время, когда все мы были рабами «бредящего чудовища», как называл его философ Юнг. Миллионы наших соотечественников стали не только рабами, но и жертвами этого зла, что совершенно неизбежно постигает тех, в ком нет Духа Божьего. Внешне это выглядело как паранойя, ставшая генеральной линией жизни, где человек был абсолютно беззащитен, не зная законов охоты этой «твари» и целей её существования.

Страшно впасть в руки Бога живого, говорит Писание, но куда страшней впасть в лапы сатаны, живущего в наших душах. Бог спас нас, вырвав из лап зверя, которому мы добровольно подчинялись, думая, что иной жизни не существует. Все, кто правил миром до прихода Христа, говорили лишь: «Дай!» и «Ты должен!». И мы верили этому, принимая голос беса, ищущего нашей гибели, за голос собственной совести.

Боги и демоны, превращающие жизнь в кошмар, живут не в идолах или книгах — они живут в наших душах. Вечный судья и советчик, вертящий человеком как марионеткой, находится внутри него самого. Тот, кого ты впустил в свое сердце, определит твою судьбу не только на земле, но и в вечности. Пришло время осознать этот выбор, время любить и время прощать.

Лауга А. Н. — Время любить, время прощать

СПб.: Шандал, 2005. — 256 с.

ISBN 5-94861-040-3

А. Н. Лауга — Время любить, время прощать — Содержание

Часть I. КТО МЫ?

Рабы бредящего чудовища

Закон любви и то, что мы ценим

Зачем мы творим кумиров

Любить и быть любимыми

Пора закопать топор войны

За что Бог наказывает

Фома неверующий

Куда ведут благие намерения?

Часть II. КТО ОН?

Господь близко

Рождество и Сретение

Христос — пробный камень

Нагорная проповедь

Пути Господни и настойчивая вера

Незаслуженная милость

Преображение Господне

Тайная вечеря

Смиренный путь Царя Славы

Он воскрес!

Часть III. ЦЕРКОВЬ БОЖЬЯ — ЕГО ТЕЛО