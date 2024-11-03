Эта книга представляет собой руководство, исследование магии превращений прошлого и настоящего, а также способов, которыми ее можно практиковать в современном мире и индивидуальной практике. В этой книге вы найдете полезные для вас советы и техники. Я надеюсь, что моя книга дополнит вашу личную практику и обогатит вашу жизнь. На ее страницах вы познакомитесь с древними мифами и легендами. Большинство из них вам, скорее всего, уже знакомы, но для вас, как мне кажется, будет нелишним узнать о том, каким образом животные

давали подсказки богам и богиням, а также о том, каким образом боги и богини наставляли людей с помощью животных. Я включила в свою книгу ритуалы, медитации, техники воплощения некоторых животных посредством поз (асан) йоги и рекомендации о том, как направлять, преображать и призывать энергии тех или иных животных, чтобы вы могли наполнить свою будничную жизнь балансом и гармонией, научившись опираться на чутье и наитие.

Эта книга призвана познакомить вас с зооморфными богами и магией превращений в тотемных животных. Несмотря на то что у нас нет подлинных исторических документов, позволяющих надлежащим образом трактовать эти древние вероучения, в наше время накоплено немало навыков религиозного служения, которые помогут вам изучить то или иное животное, каждому из которых посвящена отдельная глава, и со знанием дела установить с ним тесную связь.

Леди Волк - Священные животные - Сила и энергия через магию анимизма и тотемизма

ИГ "Весь", 2020

ISBN: 978-1-91-601406-0

Леди Волк - Священные животные - Содержание

Предисловие

Подготовка к работе

Глава 1. Что такое магия превращений?

Глава 2. Исследование путем наблюдения

Глава 3. Активация через визуализацию

Глава 4. Связь через медитацию

Глава 5. Работа с движением и зеркалом

Глава 6. Активация с помощью ритуалов и заклинаний

Глава 7. Ворон. Озарение и новая перспектива

Глава 8. Лошадь. Сила и выносливость

Глава 9. Олень. Магия и колдовство. «Чуткий и мудрый»

Глава 10. Лебедь. Магия и колдовство. «Преображение через благодать»

Глава 11. Медоносная пчела. Магия и колдовство

Глава 12. Ястреб. Магия и колдовство

Глава 13. Волк. Магия и колдовство

Глава 14. Корова. Магия и колдовство

Глава 15. Лев. Магия и колдовство

Глава 16. Скорпион. Магия и колдовство

Глава 17. Змея. Магия и колдовство

Глава 18. Бабушка-паук. Магия и колдовство

Глава 19. Койот. Магия и колдовство

Заключение. Перспективы магии превращений