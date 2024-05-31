Леман – Юность – это не смертельно
— Пап, можно мне пойти с тобой? Можно, а? Я бы помогла тебе в книжном лотке.
Ханна, которой на тот момент было тринадцать лет, смотрела на меня, и в ее прелестных глазах читалась мольба. Ну разве мог я ей отказать? Однако в душе я улыбнулся, я ведь знал, о чем собирался говорить в тот вечер на конференции, куда Ханна хотела пойти со мной, — о том, что она мне поведала.
— Разумеется, дорогая, было бы здорово, если бы ты пошла со мной, — ответил я.
Ханна тут же заподозрила неладное.
— А о чем ты собираешься сегодня говорить?
— О юности, — сказал я.
— О нет! — воскликнула Ханна. — Пожалуйста, пап, прошу тебя, умоляю, не упоминай меня. Не говори обо мне ни слова.
Неожиданно моя дочь рассмеялась. Она ударила себя ладонью по лбу и воскликнула:
— Не может быть! Я же сама дала тебе материал для выступления, ведь так?
Так оно и было!
В свои тринадцать лет Ханна как раз вступала в эту бесшабашную, веселую, полную предательств и разочарований, важную и чудесную пору под названием юность. В этот противоречивый период жизни подростки желают быть центром вселенной и в то же время не хотят привлекать к себе ни малейшего внимания! Они стремятся все делать безукоризненно и выглядеть безупречно, но, с другой стороны, они отчаянно жаждут ничем не отличаться от сверстников.
Быть подростком очень трудно, но еще труднее быть родителем подростка. Я-то знаю. Мы с моей женой Сэнди уже провели через этот этап троих детей, и пока я пишу эту книгу, ведем четвертого — Ханну, и готовимся к тому, что ребенок номер пять — Лорен — вот-вот вступит в период, ласково называемый мною «гормональная группа».
Когда наши дети пересекают волшебный рубеж юности, большинство правил воспитания, которые выручали нас, родителей, в первые десять лет их жизни, приходят в негодность. Наши дети меняются, и меняется все. Нам необходимо адаптироваться, приспосабливаться и развиваться вместе с нашими детьми, если мы хотим поддерживать открытые, здравые и крепкие взаимоотношения в этот тревожный период.
Кевин Леман – Юность – это не смертельно – Так только кажется
Пер. с англ. — СПб.: Издательский Дом «Христофор», 2006. — 288 с.
ISBN 5-8445-0140-3
Кевин Леман – Юность – это не смертельно – Содержание
- 1. На какой я планете?
- 2. Двадцать правил выживания в годы юности ваших детей
- 3. Проникновение давления сверстников
- 4. Планета Давление сверстников
- 5. Жизнь, похожая на сказку
- 6. Великая передача ценностей
- 7. Мелочи повседневной жизни
- 8. Рискованное дело
- 9. Ядовитые родители
- 10. Доктор Леман, вы ведь это не серьезно?
- 11. Первые свидания
- 12. Секс и подростки
- 13. Неприглядная сторона секса
- 14. Трудные подростки
Эпилог Десять заповедей подростка для родителей
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