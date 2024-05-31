— Пап, можно мне пойти с тобой? Можно, а? Я бы помогла тебе в книжном лотке.

Ханна, которой на тот момент было тринадцать лет, смотрела на меня, и в ее прелестных глазах читалась мольба. Ну разве мог я ей отказать? Однако в душе я улыбнулся, я ведь знал, о чем собирался говорить в тот вечер на конференции, куда Ханна хотела пойти со мной, — о том, что она мне поведала.

— Разумеется, дорогая, было бы здорово, если бы ты пошла со мной, — ответил я.

Ханна тут же заподозрила неладное.

— А о чем ты собираешься сегодня говорить?

— О юности, — сказал я.

— О нет! — воскликнула Ханна. — Пожалуйста, пап, прошу тебя, умоляю, не упоминай меня. Не говори обо мне ни слова.

Неожиданно моя дочь рассмеялась. Она ударила себя ладонью по лбу и воскликнула:

— Не может быть! Я же сама дала тебе материал для выступления, ведь так?

Так оно и было!

В свои тринадцать лет Ханна как раз вступала в эту бесшабашную, веселую, полную предательств и разочарований, важную и чудесную пору под названием юность. В этот противоречивый период жизни подростки желают быть центром вселенной и в то же время не хотят привлекать к себе ни малейшего внимания! Они стремятся все делать безукоризненно и выглядеть безупречно, но, с другой стороны, они отчаянно жаждут ничем не отличаться от сверстников.

Быть подростком очень трудно, но еще труднее быть родителем подростка. Я-то знаю. Мы с моей женой Сэнди уже провели через этот этап троих детей, и пока я пишу эту книгу, ведем четвертого — Ханну, и готовимся к тому, что ребенок номер пять — Лорен — вот-вот вступит в период, ласково называемый мною «гормональная группа».

Когда наши дети пересекают волшебный рубеж юности, большинство правил воспитания, которые выручали нас, родителей, в первые десять лет их жизни, приходят в негодность. Наши дети меняются, и меняется все. Нам необходимо адаптироваться, приспосабливаться и развиваться вместе с нашими детьми, если мы хотим поддерживать открытые, здравые и крепкие взаимоотношения в этот тревожный период.

Кевин Леман – Юность – это не смертельно – Так только кажется

Пер. с англ. — СПб.: Издательский Дом «Христофор», 2006. — 288 с.

ISBN 5-8445-0140-3

Кевин Леман – Юность – это не смертельно – Содержание

1. На какой я планете?

2. Двадцать правил выживания в годы юности ваших детей

3. Проникновение давления сверстников

4. Планета Давление сверстников

5. Жизнь, похожая на сказку

6. Великая передача ценностей

7. Мелочи повседневной жизни

8. Рискованное дело

9. Ядовитые родители

10. Доктор Леман, вы ведь это не серьезно?

11. Первые свидания

12. Секс и подростки

13. Неприглядная сторона секса

14. Трудные подростки

Эпилог Десять заповедей подростка для родителей

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