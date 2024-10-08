Мрачный ноябрьский день. Корабль рассекает волны Южно-Китайского моря на пути из Шанхая в Порт-Кланг, что в Малайзии. Команда из двадцати трех моряков занимается своими делами, не обращая внимания на десятки мелких рыбацких суденышек поблизости. Внезапно, словно из ниоткуда, на борт забираются несколько хорошо вооруженных людей, размахивающих ножами и пистолетами. Они тут же берут верх над перепуганными членами команды и запирают их в трюме. Некоторое время спустя пленников вытаскивают обратно на палубу. Им завязывают глаза, выстраивают вдоль борта, а затем избивают, закалывают или расстреливают. Финал для всех двадцати трех одинаков: чтобы скрыть следы ужасного преступления, их выбросили в море (некоторых еще живыми). Кто-то сказал, что редко даже «в так называемый золотой век пиратства, в XVII и XVIII веках, совершались более зверские и хладнокровные убийства в открытом море, чем на этом захваченном судне». А ведь это нападение произошло не так уж давно – 16 ноября 1998 года, и целью его был сухогруз MV1 Cheung Son.

Кровавое побоище на Cheung Son и другие подобные преступления 1990-х имели одну общую черту: несмотря на варварскую жестокость, в целом они оставались незамеченными. Если пиратство и удостаивалось внимания широкой публики, то, как правило, в виде вымышленных историй – в романах вроде «Острова сокровищ» (1883) Стивенсона или голливудских фильмах наподобие «Черного пирата» (1926) с Дугласом Фэрбенксом, «Капитана Блада» (1935) с Эрролом Флинном или чрезвычайно успешных «Пиратов Карибского моря» (2003 и т. д.) с Джонни Деппом. В этих книгах и фильмах пираты воплощали романтический типаж лихих смельчаков, весьма далекий от реальности. За пределами сравнительно узкого круга ученых – и, конечно, моряков и правоохранительных органов, которые следят за соблюдением норм морского права, – всем казалось, что угроза пиратства миновала, так что даже само это слово стало ассоциироваться скорее с различными формами кражи интеллектуальной собственности, нежели с морской преступностью. Положение изменилось лишь в ноябре 2005 года, когда дерзкое нападение на современное круизное судно принесло международную известность пиратам нового типа – сомалийским.

Seabourn Spirit был не из тех утлых посудин, что курсируют обычно по водам вдоль Африканского Рога2. Экипаж этого роскошного круизного лайнера первого класса насчитывал 164 человека и обслуживал до 208 состоятельных клиентов, а по результатам ежегодного опроса читателей журнала для путешественников Condй Nast Traveller судно было признано лучшим из небольших круизных лайнеров. В ноябре 2005 года маршрут лайнера пролегал от египетской Александрии до Сингапура. Его 200 пассажиров уже насладились путешествием по Красному морю и Аденскому заливу, куда корабль вошел через Баб-эль-Мандебский пролив. Теперь они предвкушали знакомство с Момбасой – следующим портом назначения.

Питер Лер - История пиратства - От викингов до наших дней

«Альпина Диджитал», 2019

ISBN 978-5-00-223068-6

Питер Лер - История пиратства - От викингов до наших дней - Содержание

Введение

Кратко о терминах

Часть I

Вступление в нечестивый орден

На то воля Божья

Смотреть сквозь пальцы

У них не было выбора?

Найти корабль в море

Завладеть добычей

Набеги на побережье

Пиратское насилие

Борьба с пиратством на суше

Борьба с пиратством на море

Охота на пиратов

Нападения на пиратские базы

Часть II

В поисках веселой и недолгой жизни

Матросы, джентльмены и торговцы

Пиратство – не позор

Жажда легкой наживы

Пиратские порты

Пиратская королева и ее придворные

Безнравственные инструменты внешней политики

Найти подходящее судно

Выслеживание и захват добычи

Отчаянные сражения на море

Высокотехнологичное пиратство

Блуд, пьянство и азартные игры

Типичный финал пиратской карьеры

Превратности кооптации бывших пиратов

Охота на охотников

Антипиратские союзы

Мнимый конец пиратства

Часть III

Они были богаты, мы были бедны

Ветры перемен

Современные благоприятные условия

Новый безнравственный инструмент

Современный пиратский флот

Маскировка и хитрость в наши дни

Шок и трепет сегодня

«Беспрецедентно жестокий характер» нигерийского пиратства

Modus operandi современных пиратов

Современная «веселая жизнь»

Пиратство и закон

Цитадели и роботизированные корабли

Преследование пиратов в море

Меры противодействия на пиратских берегах

Иллюстрации

Заключение

Глоссарий

Библиография

Источники иллюстраций

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