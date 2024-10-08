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Лер - История пиратства

Питер Лер - История пиратства - От викингов до наших дней
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art
Мрачный ноябрьский день. Корабль рассекает волны Южно-Китайского моря на пути из Шанхая в Порт-Кланг, что в Малайзии. Команда из двадцати трех моряков занимается своими делами, не обращая внимания на десятки мелких рыбацких суденышек поблизости. Внезапно, словно из ниоткуда, на борт забираются несколько хорошо вооруженных людей, размахивающих ножами и пистолетами. Они тут же берут верх над перепуганными членами команды и запирают их в трюме. Некоторое время спустя пленников вытаскивают обратно на палубу. Им завязывают глаза, выстраивают вдоль борта, а затем избивают, закалывают или расстреливают. Финал для всех двадцати трех одинаков: чтобы скрыть следы ужасного преступления, их выбросили в море (некоторых еще живыми). Кто-то сказал, что редко даже «в так называемый золотой век пиратства, в XVII и XVIII веках, совершались более зверские и хладнокровные убийства в открытом море, чем на этом захваченном судне». А ведь это нападение произошло не так уж давно – 16 ноября 1998 года, и целью его был сухогруз MV1 Cheung Son.
Кровавое побоище на Cheung Son и другие подобные преступления 1990-х имели одну общую черту: несмотря на варварскую жестокость, в целом они оставались незамеченными. Если пиратство и удостаивалось внимания широкой публики, то, как правило, в виде вымышленных историй – в романах вроде «Острова сокровищ» (1883) Стивенсона или голливудских фильмах наподобие «Черного пирата» (1926) с Дугласом Фэрбенксом, «Капитана Блада» (1935) с Эрролом Флинном или чрезвычайно успешных «Пиратов Карибского моря» (2003 и т. д.) с Джонни Деппом. В этих книгах и фильмах пираты воплощали романтический типаж лихих смельчаков, весьма далекий от реальности. За пределами сравнительно узкого круга ученых – и, конечно, моряков и правоохранительных органов, которые следят за соблюдением норм морского права, – всем казалось, что угроза пиратства миновала, так что даже само это слово стало ассоциироваться скорее с различными формами кражи интеллектуальной собственности, нежели с морской преступностью. Положение изменилось лишь в ноябре 2005 года, когда дерзкое нападение на современное круизное судно принесло международную известность пиратам нового типа – сомалийским.
Seabourn Spirit был не из тех утлых посудин, что курсируют обычно по водам вдоль Африканского Рога2. Экипаж этого роскошного круизного лайнера первого класса насчитывал 164 человека и обслуживал до 208 состоятельных клиентов, а по результатам ежегодного опроса читателей журнала для путешественников Condй Nast Traveller судно было признано лучшим из небольших круизных лайнеров. В ноябре 2005 года маршрут лайнера пролегал от египетской Александрии до Сингапура. Его 200 пассажиров уже насладились путешествием по Красному морю и Аденскому заливу, куда корабль вошел через Баб-эль-Мандебский пролив. Теперь они предвкушали знакомство с Момбасой – следующим портом назначения.

Питер Лер - История пиратства - От викингов до наших дней

«Альпина Диджитал», 2019
ISBN 978-5-00-223068-6

Питер Лер - История пиратства - От викингов до наших дней - Содержание

Введение
  • Кратко о терминах
Часть I
  • Вступление в нечестивый орден
  • На то воля Божья
  • Смотреть сквозь пальцы
  • У них не было выбора?
  • Найти корабль в море
  • Завладеть добычей
  • Набеги на побережье
  • Пиратское насилие
  • Борьба с пиратством на суше
  • Борьба с пиратством на море
  • Охота на пиратов
  • Нападения на пиратские базы
Часть II
  • В поисках веселой и недолгой жизни
  • Матросы, джентльмены и торговцы
  • Пиратство – не позор
  • Жажда легкой наживы
  • Пиратские порты
  • Пиратская королева и ее придворные
  • Безнравственные инструменты внешней политики
  • Найти подходящее судно
  • Выслеживание и захват добычи
  • Отчаянные сражения на море
  • Высокотехнологичное пиратство
  • Блуд, пьянство и азартные игры
  • Типичный финал пиратской карьеры
  • Превратности кооптации бывших пиратов
  • Охота на охотников
  • Антипиратские союзы
  • Мнимый конец пиратства
Часть III
  • Они были богаты, мы были бедны
  • Ветры перемен
  • Современные благоприятные условия
  • Новый безнравственный инструмент
  • Современный пиратский флот
  • Маскировка и хитрость в наши дни
  • Шок и трепет сегодня
  • «Беспрецедентно жестокий характер» нигерийского пиратства
  • Modus operandi современных пиратов
  • Современная «веселая жизнь»
  • Пиратство и закон
  • Цитадели и роботизированные корабли
  • Преследование пиратов в море
  • Меры противодействия на пиратских берегах
Иллюстрации
Заключение
Глоссарий
Библиография
Источники иллюстраций
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Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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