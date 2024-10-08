Лер - История пиратства
Мрачный ноябрьский день. Корабль рассекает волны Южно-Китайского моря на пути из Шанхая в Порт-Кланг, что в Малайзии. Команда из двадцати трех моряков занимается своими делами, не обращая внимания на десятки мелких рыбацких суденышек поблизости. Внезапно, словно из ниоткуда, на борт забираются несколько хорошо вооруженных людей, размахивающих ножами и пистолетами. Они тут же берут верх над перепуганными членами команды и запирают их в трюме. Некоторое время спустя пленников вытаскивают обратно на палубу. Им завязывают глаза, выстраивают вдоль борта, а затем избивают, закалывают или расстреливают. Финал для всех двадцати трех одинаков: чтобы скрыть следы ужасного преступления, их выбросили в море (некоторых еще живыми). Кто-то сказал, что редко даже «в так называемый золотой век пиратства, в XVII и XVIII веках, совершались более зверские и хладнокровные убийства в открытом море, чем на этом захваченном судне». А ведь это нападение произошло не так уж давно – 16 ноября 1998 года, и целью его был сухогруз MV1 Cheung Son.
Кровавое побоище на Cheung Son и другие подобные преступления 1990-х имели одну общую черту: несмотря на варварскую жестокость, в целом они оставались незамеченными. Если пиратство и удостаивалось внимания широкой публики, то, как правило, в виде вымышленных историй – в романах вроде «Острова сокровищ» (1883) Стивенсона или голливудских фильмах наподобие «Черного пирата» (1926) с Дугласом Фэрбенксом, «Капитана Блада» (1935) с Эрролом Флинном или чрезвычайно успешных «Пиратов Карибского моря» (2003 и т. д.) с Джонни Деппом. В этих книгах и фильмах пираты воплощали романтический типаж лихих смельчаков, весьма далекий от реальности. За пределами сравнительно узкого круга ученых – и, конечно, моряков и правоохранительных органов, которые следят за соблюдением норм морского права, – всем казалось, что угроза пиратства миновала, так что даже само это слово стало ассоциироваться скорее с различными формами кражи интеллектуальной собственности, нежели с морской преступностью. Положение изменилось лишь в ноябре 2005 года, когда дерзкое нападение на современное круизное судно принесло международную известность пиратам нового типа – сомалийским.
Seabourn Spirit был не из тех утлых посудин, что курсируют обычно по водам вдоль Африканского Рога2. Экипаж этого роскошного круизного лайнера первого класса насчитывал 164 человека и обслуживал до 208 состоятельных клиентов, а по результатам ежегодного опроса читателей журнала для путешественников Condй Nast Traveller судно было признано лучшим из небольших круизных лайнеров. В ноябре 2005 года маршрут лайнера пролегал от египетской Александрии до Сингапура. Его 200 пассажиров уже насладились путешествием по Красному морю и Аденскому заливу, куда корабль вошел через Баб-эль-Мандебский пролив. Теперь они предвкушали знакомство с Момбасой – следующим портом назначения.
Питер Лер - История пиратства - От викингов до наших дней
«Альпина Диджитал», 2019
ISBN 978-5-00-223068-6
Питер Лер - История пиратства - От викингов до наших дней - Содержание
Введение
- Кратко о терминах
Часть I
- Вступление в нечестивый орден
- На то воля Божья
- Смотреть сквозь пальцы
- У них не было выбора?
- Найти корабль в море
- Завладеть добычей
- Набеги на побережье
- Пиратское насилие
- Борьба с пиратством на суше
- Борьба с пиратством на море
- Охота на пиратов
- Нападения на пиратские базы
Часть II
- В поисках веселой и недолгой жизни
- Матросы, джентльмены и торговцы
- Пиратство – не позор
- Жажда легкой наживы
- Пиратские порты
- Пиратская королева и ее придворные
- Безнравственные инструменты внешней политики
- Найти подходящее судно
- Выслеживание и захват добычи
- Отчаянные сражения на море
- Высокотехнологичное пиратство
- Блуд, пьянство и азартные игры
- Типичный финал пиратской карьеры
- Превратности кооптации бывших пиратов
- Охота на охотников
- Антипиратские союзы
- Мнимый конец пиратства
Часть III
- Они были богаты, мы были бедны
- Ветры перемен
- Современные благоприятные условия
- Новый безнравственный инструмент
- Современный пиратский флот
- Маскировка и хитрость в наши дни
- Шок и трепет сегодня
- «Беспрецедентно жестокий характер» нигерийского пиратства
- Modus operandi современных пиратов
- Современная «веселая жизнь»
- Пиратство и закон
- Цитадели и роботизированные корабли
- Преследование пиратов в море
- Меры противодействия на пиратских берегах
Иллюстрации
Заключение
Глоссарий
Библиография
Источники иллюстраций
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